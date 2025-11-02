Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
LBWL

Landerneau s’offre Chartres et revient à hauteur au classement

LBWL - Les Bretonnes se sont imposées à domicile face à Chartres (67-60) , revenant ainsi au classement sur leurs récipiendaires pour former un peloton de six équipes au milieu de classement.
|
00h00
Résumé
Écouter
Landerneau s’offre Chartres et revient à hauteur au classement

Les Landernéennes restent invaincues à domicile et font tomber Chartres, qui restait sur trois succès de rang.

Crédit photo : Landerneau Basket Bretagne

Dixième avant son sixième match de championnat, le Landerneau Bretagne Basket recevait Chartres, huitième au classement avec un victoire d’avance, dans un duel sororicide entre Sophia et Kekelly Elenga. Les locales ont pris la meilleure option (67-60) sur les Chartraines, qui restaient sur trois victoires de suite, pour former un groupe de six équipes à 3 victoires et 3 défaites.

Cornelia Fondren décisive face à Assitan Koné

La rencontre a commencé sur un rythme soutenu côté breton avec 15 points inscrits rapidement, dans le sillage du tandem Cornelia FondrenHarmoni Turner (11 des 15 premiers points au cumulé). Landerneau a ensuite levé le pied pour n’en inscrire que 6 de plus sur la fin du premier quart-temps, ce qui avait permis aux Chartraines d’une Assitan Kone intenable dans la peinture de refaire une partie de leur retard (21-14, 10’). Mais à une minute de la pause, les joueuses de Julien Pincemin ont renversé la situation en passant devant (32-31), portées par Koné qui fait perdurer sa domination dans la raquette. La Bondynoise termine la rencontre avec 17 points et 6 rebonds en 26 minutes, attirant l’attention de la défense pour offrir de l’espace à ses extérieures.

Revenues à égalité à la mi-temps (32-32), les deux équipes se sont rendues coup pour coup en seconde période, l’écart se maintenant à cinq points ou moins à l’avantage de Chartres pendant plus d’un quart d’heure. Seulement un point ne séparaient les deux formations à quatre minutes du coup de sifflet final, après un coup de collier de Cornelia Fondren qui termine avec 14 points à 4/9 aux tirs, 9 rebonds mais un plus/minus de -8.

Sophia Elenga clutch face à sa sœur Kekelly

Rebecca Tsobgny permet aux Bretonnes de reprendre les rênes (61-60, 37’) alors que Jasmine Bailey gâche plusieurs occasions de revenir. Le duel sororicide prend toute sa saveur à une minute trente de la fin, lorsque Sophia Elenga réalise un lay-back au duel face à Kekelly, pour donner trois points d’avance aux Bretonnes (63-60). Chartres paie ses mauvais choix dans la dernière minute, et lâche sur le fil une rencontre qu’elle avait pourtant en main pendant près d’une mi-temps. Landerneau reste invaincu à domicile et s’impose 67-60.

Grâce à leur succès à domicile, les Landernéennes retrouvent un bilan à l’équilibre avec trois victoires pour trois défaites en Wonderligue. Les joueuses de Wani Muganguzi reviennent ainsi à hauteur de cinq autres équipes au même bilan, entre la cinquième et la dixième place : Lattes Montpellier, Bourges, Angers, Lyon, et donc leurs adversaires du jour de Chartres.

LIRE AUSSI
Hormis le duel Chartres - Landerneau, programmé dimanche après-midi, la 6e journée de La Boulangère Wonderligue s'est déroulée ce samedi. Retrouvez le bilan de la soirée.
Basket Landes l’emporte au forceps chez le BLMA, Bourges poursuit son redressement, Toulouse a du mal – BeBasket
Rédaction
La Boulangère Wonderligue – Journée 6
01/11/2025
MON Lattes Montpellier
75 76
LAN Basket Landes
CHA Charnay
79 71
ROC Roche Vendée
BOU Bourges
71 63
LYO Lyon Asvel Féminin
TOU Toulouse M.B.
49 73
CHA Charleville-Mézières
ANG Angers Féminin
69 79
VIL Villeneuve d’Ascq
02/11/2025
CHA Chartres Féminin
LAN Landerneau

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
La Boulangère Wonderligue
00h00Landerneau s’offre Chartres et revient à hauteur au classement
NBA
00h00Phil Jackson critique Frank Ntilikina après leur collaboration ratée à New York : « Le jeu NBA n’était pas fait pour lui »
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »
À l’étranger
00h00Un Carl Ponsar record porte Varsovie dans un choc entre clubs polonais européens
Fabrice Lefrançois et Cholet ont perdu dans le derby de l'Ouest contre Le Mans ce samedi 1er novembre
Betclic ELITE
00h00Cholet Basket craque encore face au Mans : « Trois minutes qui font tout basculer »
Le Limoges CSP est de retour à Beaublanc, contre un grand européen : l'AS Monaco
Betclic ELITE
00h00Deux grands rendez-vous de Betclic ÉLITE ce dimanche : Boulazac reçoit Paris, Limoges défie Monaco
Le staff de la SIG Strasbourg a mené son équipe à la victoire contre Nancy
Betclic ELITE
00h00Jānis Gailītis après Strasbourg – Nancy : « Ce match, on l’a gagné sur le caractère »
T.J. Shorts avachi sur le banc à Monaco en fin de match vendredi soir
EuroLeague
00h00T.J. Shorts, du trône au banc : le contraste saisissant entre Paris et le Panathinaikos
Kenny Grant et Le Portel ont perdu face au BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Kenny Grant dépité après l’Opalico perdu : « On a laissé de l’air à Gravelines »
Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre
NBA
00h00Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne Shaquille O’Neal après son début de saison historique : « Il redéfinit le poste de pivot »
Rudy Gobert a été dominant face à Charlotte ce samedi 1er novembre
NBA
00h00Rudy Gobert domine Moussa Diabaté et les Hornets : son match le plus complet de la saison
La star des Memphis Grizzlies Ja Morant échange avec son coach Tuomas Iisalo
NBA
00h00Ja Morant suspendu par Memphis après son clash avec Tuomas Iisalo
Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson, les deux recrues des New York Knicks, sont déjà victimes des fans sur les réseaux sociaux
NBA
00h003 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?
Zaccharie Risacher a marqué 13 points en deuxième mi-temps contre Indiana
NBA
00h00Zaccharie Risacher solide dans la victoire d’Atlanta à Indiana
NBA
00h00La troisième année de Zaccharie Risacher aussi validée par Atlanta
NBA
00h00Le Real Madrid engage un vétéran qui sort de 12 saisons en NBA
Rudy Gobert compte poursuivre sa carrière internationale avec l'équipe de France
NBA
00h00Rudy Gobert veut finir en Bleu avec une médaille d’or olympique
Bilal Coulibaly au tir contre Oklahoma City
NBA
00h00Bilal Coulibaly signe un retour convaincant face au champion en titre
NBA
00h0040 d’évaluation pour Victor Wembanyama, et les Spurs en 5-0 pour… la première fois de leur histoire !
1 / 0