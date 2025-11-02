Landerneau s’offre Chartres et revient à hauteur au classement

Dixième avant son sixième match de championnat, le Landerneau Bretagne Basket recevait Chartres, huitième au classement avec un victoire d’avance, dans un duel sororicide entre Sophia et Kekelly Elenga. Les locales ont pris la meilleure option (67-60) sur les Chartraines, qui restaient sur trois victoires de suite, pour former un groupe de six équipes à 3 victoires et 3 défaites.

Cornelia Fondren décisive face à Assitan Koné

La rencontre a commencé sur un rythme soutenu côté breton avec 15 points inscrits rapidement, dans le sillage du tandem Cornelia Fondren – Harmoni Turner (11 des 15 premiers points au cumulé). Landerneau a ensuite levé le pied pour n’en inscrire que 6 de plus sur la fin du premier quart-temps, ce qui avait permis aux Chartraines d’une Assitan Kone intenable dans la peinture de refaire une partie de leur retard (21-14, 10’). Mais à une minute de la pause, les joueuses de Julien Pincemin ont renversé la situation en passant devant (32-31), portées par Koné qui fait perdurer sa domination dans la raquette. La Bondynoise termine la rencontre avec 17 points et 6 rebonds en 26 minutes, attirant l’attention de la défense pour offrir de l’espace à ses extérieures.

Revenues à égalité à la mi-temps (32-32), les deux équipes se sont rendues coup pour coup en seconde période, l’écart se maintenant à cinq points ou moins à l’avantage de Chartres pendant plus d’un quart d’heure. Seulement un point ne séparaient les deux formations à quatre minutes du coup de sifflet final, après un coup de collier de Cornelia Fondren qui termine avec 14 points à 4/9 aux tirs, 9 rebonds mais un plus/minus de -8.

Sophia Elenga clutch face à sa sœur Kekelly

Rebecca Tsobgny permet aux Bretonnes de reprendre les rênes (61-60, 37’) alors que Jasmine Bailey gâche plusieurs occasions de revenir. Le duel sororicide prend toute sa saveur à une minute trente de la fin, lorsque Sophia Elenga réalise un lay-back au duel face à Kekelly, pour donner trois points d’avance aux Bretonnes (63-60). Chartres paie ses mauvais choix dans la dernière minute, et lâche sur le fil une rencontre qu’elle avait pourtant en main pendant près d’une mi-temps. Landerneau reste invaincu à domicile et s’impose 67-60.

Grâce à leur succès à domicile, les Landernéennes retrouvent un bilan à l’équilibre avec trois victoires pour trois défaites en Wonderligue. Les joueuses de Wani Muganguzi reviennent ainsi à hauteur de cinq autres équipes au même bilan, entre la cinquième et la dixième place : Lattes Montpellier, Bourges, Angers, Lyon, et donc leurs adversaires du jour de Chartres.