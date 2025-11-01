Recherche
LBWL

Basket Landes l’emporte au forceps chez le BLMA, Bourges poursuit son redressement, Toulouse a du mal

Hormis le duel Chartres - Landerneau, programmé dimanche après-midi, la 6e journée de La Boulangère Wonderligue s'est déroulée ce samedi. Retrouvez le bilan de la soirée.
00h00
Basket Landes l’emporte au forceps chez le BLMA, Bourges poursuit son redressement, Toulouse a du mal

14 points et 7 rebonds : Laëtitia Guapo n’avait plus été à pareille fête depuis son retour dans le 5×5 !

Crédit photo : Olivier Martin

Le choc de la soirée en Boulangère Wonderligue a tenu toutes ses promesses ! Co-leader du championnat, avant d’aller chez l’outsider Lattes-Montpellier, Basket Landes s’est offert une victoire autoritaire dans l’Hérault (75-76, a.p.).

Malgré la formidable performance de Romane Berniès (20 points et 6 passes décisives), lechampion a d’abord été sauvé par la classe d’une joueuse au-dessus du lot, Leila Lacan, globalement discrète (5 points) mais à créditer d’une interception cruciale et d’une passe au cordeau pour envoyer Camille Droguet arracher la prolongation.

Impériales lors des cinq minutes additionnelles, les coéquipières de Julie Wojta (16 points, 6 rebonds et 3 passes décisives) ont fait le plein de confiance avant un match contre Mersin qui pourrait les envoyer au deuxième tour de l’EuroLeague.

– Journée 6

Avec un match de moins que Basket Landes, Villeneuve-d’Ascq garde le rythme et reste la seule autre équipe avec une seule défaite au compteur (4v-1d). Avec 25 points d’Ameryst Alston, l’ESBVA l’a emporté 79-69 à Angers.

Une défaite angevine qui fait les affaires de Charnay, qui se retrouve seul en embuscade derrière le duo de tête grâce à son succès maîtrisé contre La Roche Vendée (79-71), avec 19 points de Nukiya Mayo, et de Bourges, qui a confirmé son retour en forme en s’offrant l’ASVEL (71-63). Auteure de 14 points et 7 rebonds, Laëtitia Guapo a signé son meilleur match depuis son retour dans le 5×5.

Enfin, Toulouse n’a pas profité de la défaite de La Roche Vendée, son compagnon du fond du classement… À domicile, le promu n’a pas existé face aux Flammes Carolo, battu 49-73 et surclassé dans tous les domaines (37-97 à l’évaluation !).

La Boulangère Wonderligue – Journée 6
01/11/2025
MON Lattes Montpellier
75 76
LAN Basket Landes
TOU Toulouse M.B.
CHA Charleville-Mézières
CHA Charnay
79 71
ROC Roche Vendée
ANG Angers Féminin
69 79
VIL Villeneuve d’Ascq
BOU Bourges
71 63
LYO Lyon Asvel Féminin
02/11/2025
CHA Chartres Féminin
LAN Landerneau
