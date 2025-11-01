Basket Landes l’emporte au forceps chez le BLMA, Bourges poursuit son redressement, Toulouse a du mal

Le choc de la soirée en Boulangère Wonderligue a tenu toutes ses promesses ! Co-leader du championnat, avant d’aller chez l’outsider Lattes-Montpellier, Basket Landes s’est offert une victoire autoritaire dans l’Hérault (75-76, a.p.).

Malgré la formidable performance de Romane Berniès (20 points et 6 passes décisives), lechampion a d’abord été sauvé par la classe d’une joueuse au-dessus du lot, Leila Lacan, globalement discrète (5 points) mais à créditer d’une interception cruciale et d’une passe au cordeau pour envoyer Camille Droguet arracher la prolongation.

Camille Droguet pour forcer la prolongation à Lattes ! 🚀 Suivez la soirée de compétition en direct sur notre chaine YouTube, LFB TV. 📺 https://t.co/sT0JFrQUW2#BasketLFB x #LaBoulangereWonderligue pic.twitter.com/vCLJZgDSrs — LFB (@basketlfb) November 1, 2025

Impériales lors des cinq minutes additionnelles, les coéquipières de Julie Wojta (16 points, 6 rebonds et 3 passes décisives) ont fait le plein de confiance avant un match contre Mersin qui pourrait les envoyer au deuxième tour de l’EuroLeague.

Avec un match de moins que Basket Landes, Villeneuve-d’Ascq garde le rythme et reste la seule autre équipe avec une seule défaite au compteur (4v-1d). Avec 25 points d’Ameryst Alston, l’ESBVA l’a emporté 79-69 à Angers.

Une défaite angevine qui fait les affaires de Charnay, qui se retrouve seul en embuscade derrière le duo de tête grâce à son succès maîtrisé contre La Roche Vendée (79-71), avec 19 points de Nukiya Mayo, et de Bourges, qui a confirmé son retour en forme en s’offrant l’ASVEL (71-63). Auteure de 14 points et 7 rebonds, Laëtitia Guapo a signé son meilleur match depuis son retour dans le 5×5.

Enfin, Toulouse n’a pas profité de la défaite de La Roche Vendée, son compagnon du fond du classement… À domicile, le promu n’a pas existé face aux Flammes Carolo, battu 49-73 et surclassé dans tous les domaines (37-97 à l’évaluation !).