Ja Morant suspendu par Memphis après son clash avec Tuomas Iisalo

Les Memphis Grizzlies traversent une nouvelle crise avec leur star Ja Morant. La franchise du Tennessee a annoncé ce samedi la suspension de son meneur de jeu pour le prochain match face aux Toronto Raptors, invoquant un « comportement préjudiciable à l’équipe ». Cette sanction fait suite à une altercation avec l’entraîneur Tuomas Iisalo, ancien coach du Paris Basketball, après la défaite contre les Los Angeles Lakers (117-112).

Une attitude provocatrice qui coûte cher

L’incident trouve son origine dans la performance décevante de Morant face aux Lakers : seulement 8 points à 3/14 au tir, dont un terrible 0/6 à 3-points, avec zéro point inscrit en deuxième mi-temps. Mais c’est surtout son attitude face aux journalistes qui a provoqué la colère de sa direction.

À plusieurs reprises, la star de 26 ans a refusé de répondre aux questions, se contentant de lancer : « Demandez au staff ! » ou encore « D’après eux, il ne faut probablement pas me faire jouer. C’est en gros le message qu’on m’a fait passer ». Cette attitude fait suite à une remise en cause par Tuomas Iisalo du leadership et des efforts de Morant lors d’un échange d’après-match, reproches auxquels le joueur aurait répondu d’un ton jugé inapproprié.

Un avenir incertain à Memphis

Cette suspension va coûter 271 042 dollars à Ja Morant, soit 1/145e de son salaire annuel de 39 millions de dollars. Plus préoccupant pour les Grizzlies, cette nouvelle polémique relance les questions sur l’avenir du meneur dans le Tennessee. Déjà suspendu à deux reprises par la NBA pour avoir exhibé une arme à feu en live sur Instagram, Morant entretient son image de personnalité difficile à canaliser.

Les tensions rappellent celles de la saison passée, quand les Grizzlies avaient tenté de mettre en place un nouveau système offensif ne correspondant pas aux qualités de leur star. Cela avait provoqué le licenciement de Taylor Jenkins et l’arrivée de Tuomas Iisalo. Avec un bilan de 3 victoires et 3 défaites en début de saison, Memphis ne peut se permettre un conflit prolongé entre sa star, qui tourne à 20,8 points et 6,7 passes décisives par match, et son staff technique.