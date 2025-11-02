Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Ja Morant suspendu par Memphis après son clash avec Tuomas Iisalo

NBA - Nouvelle suspension pour Ja Morant. Le meneur des Memphis Grizzlies a été sanctionné par sa franchise pour "conduite préjudiciable à l'équipe" suite à une altercation avec son entraîneur Tuomas Iisalo après la défaite contre les Lakers.
|
00h00
Résumé
Écouter
Ja Morant suspendu par Memphis après son clash avec Tuomas Iisalo

La star des Memphis Grizzlies Ja Morant échange avec son coach Tuomas Iisalo

Crédit photo : © Cary Edmondson-Imagn Images

Les Memphis Grizzlies traversent une nouvelle crise avec leur star Ja Morant. La franchise du Tennessee a annoncé ce samedi la suspension de son meneur de jeu pour le prochain match face aux Toronto Raptors, invoquant un « comportement préjudiciable à l’équipe ». Cette sanction fait suite à une altercation avec l’entraîneur Tuomas Iisalo, ancien coach du Paris Basketball, après la défaite contre les Los Angeles Lakers (117-112).

Une attitude provocatrice qui coûte cher

L’incident trouve son origine dans la performance décevante de Morant face aux Lakers : seulement 8 points à 3/14 au tir, dont un terrible 0/6 à 3-points, avec zéro point inscrit en deuxième mi-temps. Mais c’est surtout son attitude face aux journalistes qui a provoqué la colère de sa direction.

À plusieurs reprises, la star de 26 ans a refusé de répondre aux questions, se contentant de lancer : « Demandez au staff ! » ou encore « D’après eux, il ne faut probablement pas me faire jouer. C’est en gros le message qu’on m’a fait passer ». Cette attitude fait suite à une remise en cause par Tuomas Iisalo du leadership et des efforts de Morant lors d’un échange d’après-match, reproches auxquels le joueur aurait répondu d’un ton jugé inapproprié.

Un avenir incertain à Memphis

Cette suspension va coûter 271 042 dollars à Ja Morant, soit 1/145e de son salaire annuel de 39 millions de dollars. Plus préoccupant pour les Grizzlies, cette nouvelle polémique relance les questions sur l’avenir du meneur dans le Tennessee. Déjà suspendu à deux reprises par la NBA pour avoir exhibé une arme à feu en live sur Instagram, Morant entretient son image de personnalité difficile à canaliser.

Les tensions rappellent celles de la saison passée, quand les Grizzlies avaient tenté de mettre en place un nouveau système offensif ne correspondant pas aux qualités de leur star. Cela avait provoqué le licenciement de Taylor Jenkins et l’arrivée de Tuomas Iisalo. Avec un bilan de 3 victoires et 3 défaites en début de saison, Memphis ne peut se permettre un conflit prolongé entre sa star, qui tourne à 20,8 points et 6,7 passes décisives par match, et son staff technique.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
Ja Morant
Ja Morant
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
samuel92
Joueur ingerable. Faut juste le virer.
Répondre
(2) J'aime
frenchpaul1988
Ce qui est vraiment dommage car sur le terrain, c'est une pépite. :(
Répondre
(0) J'aime
beetlejuice53
Quand il est sur le terrain. Mais son jeu est encore plus basé sur ses qualités athlétiques que ne l’était Derrick Rose. Je ne lui donne pas encore 5 années pleines avant de se péter. Et vu que son QI basket (j’ai failli m’étrangler en l’écrivant) est plutôt pauvre, j’ai des gros doutes sur sa capacité à réinventer son jeu pour s’adapter à la baisse des dites qualités.
(0) J'aime
beetlejuice53
Je rajouterai, pépite à highlights.
(0) J'aime
Livenews
À l’étranger
00h00Un ancien Portelois part à la découverte de la Hongrie
Betclic ELITE
00h00Nouveau stagiaire pro à la JDA Dijon, Tom Audry a joué (et marqué) pour la première fois en Betclic ÉLITE
NM1
00h00Touché par les blessures, Rennes fait venir un Américain
La star des Memphis Grizzlies Ja Morant échange avec son coach Tuomas Iisalo
NBA
00h00Ja Morant suspendu par Memphis après son clash avec Tuomas Iisalo
Théo Magrit à l'entraînement avec le Limoges CSP
Betclic ELITE
00h00Théo Magrit, qualifié avec le Limoges CSP jusqu’en février 2026, veut « absolument apporter de la dureté »
Betclic ELITE
00h00La JDA Dijon toujours aussi faible aux rebonds : « Un manque d’envie » pour Laurent Legname
Betclic Élite
00h00Frédéric Fauthoux : « Il y a de la qualité partout dans notre équipe ! »
La Boulangère Wonderligue
00h00Basket Landes l’emporte au forceps chez le BLMA, Bourges poursuit son redressement, Toulouse a du mal
Betclic ELITE
00h00Jeremiah Hill (Chalon) climatise l’Astroballe au buzzer !
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque braque l’Opalico, Le Mans reste maître face à Cholet, Strasbourg s’offre le derby de l’Est
1 / 0
Livenews NBA
La star des Memphis Grizzlies Ja Morant échange avec son coach Tuomas Iisalo
NBA
00h00Ja Morant suspendu par Memphis après son clash avec Tuomas Iisalo
Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson, les deux recrues des New York Knicks, sont déjà victimes des fans sur les réseaux sociaux
NBA
00h003 minutes de jeu et une 3e défaite pour New York : Yabusele sous-utilisé chez les Knicks ?
Zaccharie Risacher a marqué 13 points en deuxième mi-temps contre Indiana
NBA
00h00Zaccharie Risacher solide dans la victoire d’Atlanta à Indiana
NBA
00h00La troisième année de Zaccharie Risacher aussi validée par Atlanta
NBA
00h00Le Real Madrid engage un vétéran qui sort de 12 saisons en NBA
Rudy Gobert compte poursuivre sa carrière internationale avec l'équipe de France
NBA
00h00Rudy Gobert veut finir en Bleu avec une médaille d’or olympique
Bilal Coulibaly au tir contre Oklahoma City
NBA
00h00Bilal Coulibaly signe un retour convaincant face au champion en titre
NBA
00h0040 d’évaluation pour Victor Wembanyama, et les Spurs en 5-0 pour… la première fois de leur histoire !
Alexandre Sarr
NBA
00h00Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly confirmés par Washington
Nikola Topic
NBA
00h00Nikola Topic, diagnostiqué d’un cancer des testicules, débute une chimiothérapie
1 / 0