Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars

Alors que des soupçons de fraude concernant la signature de Kawhi Leonard (2,01 m, 34 ans) chez les Los Angeles Clippers défraient la chronique depuis plusieurs jours, de nouvelles révélations viennent accabler le dossier, qui se rapproche de plus en plus à un contournement du salary cap NBA.

EXCLUSIVE: Kawhi Leonard's $1.75M "no-show" payday was running late. Then, per new documents obtained by @PabloTorre, the Clippers' co-owner invested $1.99M in the team's broke sponsor. Nine days later, Kawhi got paid. "It is beyond shocking," an Aspiration executive says. pic.twitter.com/yxOYGfo3dZ — Pablo Torre Finds Out (@pablofindsout) September 11, 2025

Un timing suspect qui interroge

Le 6 décembre 2022, Dennis J. Wong, propriétaire minoritaire des Clippers à hauteur de 1% et vice-président de la franchise, effectue un investissement de 1,99 million de dollars dans Aspiration, alors que la société traverse une profonde crise financière. Neuf jours plus tard, le 15 décembre, Kawhi Leonard reçoit un virement de 1,75 million de dollars de la part d’Aspiration, un paiement qui était en retard selon le calendrier contractuel.

Cette chronologie interpelle d’autant plus que Wong est décrit comme un proche de Steve Ballmer, avec qui il partageait une chambre à l’université. « C’est plus que choquant », assure une source de l’enquête, ancien employé du département finances d’Aspiration. « Ce n’est pas un investissement rationnel que quelqu’un comme Wong ferait. »

Des circonstances particulièrement troublantes

Les révélations de Pablo Torre mettent en lumière plusieurs éléments préoccupants. Aspiration était « fauchée » selon les témoignages d’anciens employés, et avait déjà raté un paiement à Kawhi Leonard. Le jour même du virement de 1,75 million de dollars effectué au joueur des Clippers, 20% des effectifs d’Aspiration, soit une centaine de personnes, étaient licenciées.

Un autre ancien employé du département finances souligne l’incohérence de cet investissement : « Investir dans une entreprise qui n’a plus un sou me dépasse. L’autre chose, c’est le montant investi. C’est une somme tellement négligeable pour une startup qui a déjà levé 300 millions de dollars un an plus tôt. »

Des sanctions potentiellement lourdes en perspective

Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’un contrat de sponsoring de 28 millions de dollars sur quatre ans entre Aspiration et Kawhi Leonard, sans que le joueur n’ait la moindre obligation de fournir la moindre prestation. La NBA a confié une enquête à un cabinet d’avocats spécialisé, et les sanctions pourraient être particulièrement sévères si les violations sont prouvées.

Les Clippers maintiennent leur version officielle, Steve Ballmer affirmant avoir été « escroqué » par Aspiration et niant toute implication dans le contrat entre Leonard et la société. Cependant, l’étau se resserre autour de la franchise, qui pourrait faire face à des amendes pouvant atteindre 7,5 millions de dollars, la perte de plusieurs choix de draft, et même l’annulation du contrat de Leonard si la NBA conclut à une violation intentionnelle du salary cap.