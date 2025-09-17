Selon Lassi Tuovi, Jacob Grandison « va énormément aider Boulazac »

D’un dernier carré à l’autre en huit jours. Malheureux le week-end dernier contre l’Allemagne et la Grèce, Jacob Grandison (1,98 m, 27 ans) tentera de se rattraper samedi avec une affiche intrigante à Roland-Garros contre l’AS Monaco lors de la Supercoupe.

Un trophée bien moins prestigieux, certes, mais une affiche de renom qui le mettra rapidement dans le bain de son nouvel environnement, lui qui a été embauché en début de semaine dernière pour l’intégralité de la saison 2025/26 par le Boulazac Basket Dordogne.

« La Betclic ÉLITE,

l’un des meilleurs championnats au monde »

« La Betclic ÉLITE est l’un des meilleurs championnats au monde », clame-t-il. « J’ai pu en discuter avec Lassi Tuovi, Edon Maxhuni ou Mikael Jantunen qui y sont tous passés. Boulazac est une bonne opportunité pour moi. Le club a fait l’ascenseur ces dernières saisons et veut désormais se maintenir au plus haut niveau. J’ai eu une bonne conversation avec le staff technique et je pense que ce sera un bon fit entre nous. Je suis heureux d’y aller. »

D’autant plus que Jacob Grandison avait déjà pu se projeter dans le Périgord en août dernier, lorsque le BBD l’avait contacté une première fois, avant de finalement se tourner vers Malik Fitts puis Tony Snell. Recontacté suite à la blessure de l’ancien strasbourgeois, le finaliste de la FIBA Europe Cup (avec le PAOK Salonique de Massimo Cancellieri) s’est décidé en plein Euro, conclu à une historique quatrième place pour les Susijengi.

Un formidable parcours où il a joué un rôle important, toujours inclus dans le cinq de départ par Lassi Tuovi. Après l’avoir recommandé au BBD, le sélectionneur finlandais – qui connait bien les besoins d’un club de Betlic ÉLITE pour avoir entraîné Strasbourg – nous a présentés le joueur.

« Vous ne le voyez pas dans les stats, mais… »

« Jacob est un joueur en pleine ascension et c’est important pour un club à la mentalité d’outsider comme Boulazac de s’appuyer sur des éléments comme ça. Si vous ne regardez que la feuille de statistiques, vous ne remarquerez peut-être pas Jacob mais il est titulaire dans une équipe qui vient de terminer dans le Top 4 de l’EuroBasket, ce qui n’est pas insignifiant…

Il peut amener beaucoup de choses sur le parquet, c’est un bon passeur, quelqu’un qui défend et qui rend les autres meilleurs. En NCAA, il a joué 4 donc il sait aller au rebond. Il va énormément aider Boulazac. Après avoir franchi une étape avec une bonne saison au PAOK Salonique, la Betclic ÉLITE est le championnat idoine pour lui. Et pour moi, c’est cool, ça me donne une raison supplémentaire de suivre le basket français (il sourit)… »

Propos recueillis à Riga,