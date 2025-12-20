Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Deux anciens du Limoges CSP parmi les nominés pour le Hall of Fame !

Respectivement passés par le Limoges CSP comme joueur et entraîneur, Jean-Jacques Conçeição (1996/99) et Panagiotis Giannakis (2012/13) font partie des nominés pour la promotion internationale 2026 du Hall of Fame.
|
00h00
Résumé
Écouter
Deux anciens du Limoges CSP parmi les nominés pour le Hall of Fame !

Panagiotis Giannakis bientôt au Hall of Fame ?

Crédit photo : Sébastien Léger

Déjà membres du Hall of Fame FIBA, Jean-Jacques Conçeição et Panagiotis Giannakis vont-ils intégrer le Panthéon de Springfield, le Naismith Basketball Hall of Fame ?

Au milieu des Gasol, Kirilenko et Blatt

Il reste du chemin à parcourir mais le septuple champion d’Afrique et le double champion d’Europe font partie des nominés pour la promotion internationale 2026 du Hall of Fame.

Ils figurent au sein d’une liste de 24 personnalités, où l’on retrouve entre autres Juan Carlos NavarroMarc Gasol, David Blatt, Fabricio ObertoAndrei KirilenkoJ.R. Holden ou Dusan Ivkovic.

« Les candidats pour la promotion 2026 ont chacun laissé une empreinte indélébile sur le jeu de basketball », a déclaré John L. Doleva, directeur général du Naismith Basketball Hall of Fame. « À travers des performances marquantes, un leadership influent et des accomplissements qui ont contribué à élever le sport sur la scène nationale et internationale, le scrutin de cette année reconnaît ceux dont l’héritage continue de façonner la manière dont le jeu est pratiqué, entraîné et célébré. »

Pour se frayer un chemin jusqu’au Panthéon du basket, les deux anciens limougeauds devront ensuite passer le cap des finalistes puis de la liste finale, dévoilée en avril prochain, en parallèle du Final Four NCAA.

Giannakis a remporté un trophée avec Limoges

Jean-Jacques Conçeição et Panagiotis Giannakis sont tous les deux liés, à différente échelle, au Cercle Saint-Pierre. L’intérieur angolais y a passé deux ans et demi (1996/98), au cœur d’une période de disette pour le club, avant un départ tumultueux en séchant un match de Coupe Saporta contre l’équipe bosnienne du Siroki Brijeg, tandis que le technicien grec y a coaché pendant une année.

Arrivé à Limoges, alors tout juste promu en Pro A, auréolé d’un énorme CV, tombeur de Team USA en demi-finale de la Coupe du Monde six ans plus tôt, Giannakis n’avait pas livré une saison inoubliable, terminant à la 13e place. Il avait même été viré pour faute grave en juin 2013. Mais il avait eu le temps d’ajouter un trophée dans l’armoire du CSP, remportant le Match des Champions au Palais des Congrès de Paris contre l’Élan Chalon en 2012 (78-76).

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Limoges
Limoges
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic Élite
00h00Deux anciens du Limoges CSP parmi les nominés pour le Hall of Fame !
Betclic ELITE
00h00La SIG fait appel : Gabe Brown pourra finalement affronter Saint-Quentin et Limoges
NBA
00h00100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !
Sylvain Francisco a encore porté le Zalgiris Kaunas, et le public l'en remercie
EuroLeague
00h00Sylvain Francisco et le Zalgiris enfoncent le Partizan dans la crise : « J’ai senti une mentalité différente dans l’équipe »
NM1
00h00Changement de formule en NM1 : le passage de 28 à 24 équipes est acté !
NM1
00h00Ja Morant et les Metropolitans, l’improbable union : la superstar NBA investit à Levallois !
ELITE 2
00h00Capitaine des U18 champions de France, Jaime Diaz passe stagiaire pro avec Antibes
Julien Mahé avec Benjamin Sène
Betclic ELITE
00h00Sur écoute avec Julien Mahé : l’intérieur d’un match de Nanterre face au Mans
LF2
00h00Médaillée de bronze à l’Euro U18 2025, Manon Simplot se relance au Havre
ELITE 2
00h00Blois et Orléans s’envolent, Denain vient à bout de Vichy, Mathys Kangudia « se rachète » pour Nantes
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !
NM1
00h00Ja Morant et les Metropolitans, l’improbable union : la superstar NBA investit à Levallois !
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
NBA
00h00Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA
NBA
00h00Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps
Mohamed Diawara a joué 19 minutes lors de la victoire de New York contre Indiana
NBA
00h00Mohamed Diawara, titulaire avec New York, égale son record, Tidjane Salaün domine Risacher
Victor Wembanyama face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly
NBA
00h00Victor Wembanyama change le match en sortie de banc face à Washington, Sarr répond présent
NBA
00h00Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
Le coach des Los Angeles Lakers JJ Redick cherche un 3-and-D pour son équipe
NBA
00h00JJ Redick confirme que les Lakers cherche un 3-and-D avant la trade deadline
NBA
00h00Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen dans l’histoire des Bulls
1 / 0