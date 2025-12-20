Deux anciens du Limoges CSP parmi les nominés pour le Hall of Fame !

Déjà membres du Hall of Fame FIBA, Jean-Jacques Conçeição et Panagiotis Giannakis vont-ils intégrer le Panthéon de Springfield, le Naismith Basketball Hall of Fame ?

Au milieu des Gasol, Kirilenko et Blatt

Il reste du chemin à parcourir mais le septuple champion d’Afrique et le double champion d’Europe font partie des nominés pour la promotion internationale 2026 du Hall of Fame.

.@malika_andrews announces the 2026 Naismith International Hall Of Fame nominees 👏 pic.twitter.com/wc9QZynRae — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 19, 2025

Ils figurent au sein d’une liste de 24 personnalités, où l’on retrouve entre autres Juan Carlos Navarro, Marc Gasol, David Blatt, Fabricio Oberto, Andrei Kirilenko, J.R. Holden ou Dusan Ivkovic.

« Les candidats pour la promotion 2026 ont chacun laissé une empreinte indélébile sur le jeu de basketball », a déclaré John L. Doleva, directeur général du Naismith Basketball Hall of Fame. « À travers des performances marquantes, un leadership influent et des accomplissements qui ont contribué à élever le sport sur la scène nationale et internationale, le scrutin de cette année reconnaît ceux dont l’héritage continue de façonner la manière dont le jeu est pratiqué, entraîné et célébré. »

Pour se frayer un chemin jusqu’au Panthéon du basket, les deux anciens limougeauds devront ensuite passer le cap des finalistes puis de la liste finale, dévoilée en avril prochain, en parallèle du Final Four NCAA.

Giannakis a remporté un trophée avec Limoges

Jean-Jacques Conçeição et Panagiotis Giannakis sont tous les deux liés, à différente échelle, au Cercle Saint-Pierre. L’intérieur angolais y a passé deux ans et demi (1996/98), au cœur d’une période de disette pour le club, avant un départ tumultueux en séchant un match de Coupe Saporta contre l’équipe bosnienne du Siroki Brijeg, tandis que le technicien grec y a coaché pendant une année.

Arrivé à Limoges, alors tout juste promu en Pro A, auréolé d’un énorme CV, tombeur de Team USA en demi-finale de la Coupe du Monde six ans plus tôt, Giannakis n’avait pas livré une saison inoubliable, terminant à la 13e place. Il avait même été viré pour faute grave en juin 2013. Mais il avait eu le temps d’ajouter un trophée dans l’armoire du CSP, remportant le Match des Champions au Palais des Congrès de Paris contre l’Élan Chalon en 2012 (78-76).