Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Sylvain Francisco et le Zalgiris enfoncent le Partizan dans la crise : « J’ai senti une mentalité différente dans l’équipe »

EuroLeague - Dans un match qui s’annonçait périlleux pour les deux formations, le Zalgiris Kaunas a rapidement pris l’ascendant sur le KK Partizan. Portés par un Sylvain Francisco inspiré, les Lituaniens ont livré une véritable démonstration de force (109-68) face à un Partizan Belgrade totalement dépassé.
|
00h00
Résumé
Écouter
Sylvain Francisco et le Zalgiris enfoncent le Partizan dans la crise : « J’ai senti une mentalité différente dans l’équipe »

Sylvain Francisco a encore porté le Zalgiris Kaunas, et le public l’en remercie

Crédit photo : BC Zalgiris Kaunas

Par Julie Germon, à Kaunas,

Bandeau sur la tête, regard affûté, Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) a mis quelques minutes à régler la mire. Mais s’il ne marque pas immédiatement, le Francilien sait comment peser sur le jeu. Distribuer, attirer les défenses, faire jouer les autres : « J’ai joué à l’instinct. Je sais que je vais scorer à un moment donné. La plupart du temps, je commence lentement. Je joue poste 2, donc c’est différent. Mais quand j’ai le ballon, toute l’équipe adverse est concentrée sur moi. Je me fais oublier, et au moment de faire mal… je fais mal. » 

Sylvain FRANCISCO
Sylvain FRANCISCO
22
PTS
1
REB
5
PDE
Logo EuroLeague
ZAL
109 68
PAR

Et quand le moment arrive, le Zalgiris est déjà lancé. L’ancien Parisien Dustin Sleva (2,03 m, 30 ans) libère les siens derrière l’arc, Ignas Brazdeikis prend le relais, avant de voir Moses Wright s’imposer en patron. Titularisé pour l’occasion, ce dernier enchaîne huit points consécutifs, faisant exploser la Zalgirio Arena (28-15, 10’).

LIRE AUSSI

Battus lors de leur dernier match à domicile, les Lituaniens avaient peiné à créer du jeu. Cette fois, le contraste est saisissant. Et lorsque Francisco enfile sa cape de super-héros et inscrit cinq points de rang, la salle entonne : « Ohoh Francisco ! » Tout réussit au Zalgiris, qui regagne les vestiaires avec une avance déjà considérable (53-30, 20’).

De retour sur le parquet, un léger flottement s’installe. Les rotations sont moins précises, le rythme retombe. Mais Francisco est là pour remettre de l’ordre. Une passe pour Brazdeikis à trois points, puis le meneur français se charge lui-même de la finition (66-37, 24’25). La défense est solide, les passes s’enchaînent, et comme un bis repetita, Francisco ajoute une nouvelle série de cinq points (80-48, 30’ 18 points).

 

Francisco sort à 6 minutes de la fin sous des chants de « MVP, MVP »

Déjà auteur d’un début de match maîtrisé, il sort définitivement de sa boîte dans le dernier quart-temps (88-53, 32’17). La performance est XXL, collective autant qu’individuelle. Le Partizan vit un véritable cauchemar. À six minutes du terme, Francisco quitte le parquet sous une ovation : les supporters l’ont dans le cœur et scandent « MVP, MVP ».

À deux minutes de la fin, le Français apparaît sur l’écran géant, sourire aux lèvres, mimant le célèbre geste de James Harden. Le message est limpide : le Zalgiris a tout simplement mangé son adversaire.

À l’issue de la rencontre, le Frenchi savoure : « Je me suis bien senti. Dès l’arrivée à la salle, j’ai senti une mentalité différente dans l’équipe. On était prêts à en découdre, et surtout à aller chercher cette victoire. »

Rien ne pouvait arriver à cette équipe du Zalgiris, victorieuse 109-68. Un succès de 41 points – l’écart record pour le club lituanien – logiquement salué par le coach Thomas Masiulis : « Félicitations à mon équipe. Après deux mauvais matchs à domicile, on devait réagir. Quand on défend comme ça, l’attaque suit naturellement. »

Pendant ce temps, le Partizan Belgrade s’enfonce un peu plus dans la crise. Depuis le départ d’Obradović, le volcan belgradois est entré en éruption. Pour tenter d’éteindre l’incendie, les joueurs avaient su réagir avec deux succès, dont un face au rival historique, l’Étoile Rouge. Mais la lourde défaite contre Bologne avait déjà ravivé les doutes. Désormais 17ᵉ, le club n’avait plus le droit à l’erreur pour rester en course dans le play-in. Une nouvelle fois, la réponse a été insuffisante, laissant leur coach Mirko Oćokoljić (ancien assistant de l’AS Monaco) au pied du mur : « Il faut analyser la situation et décider de la suite, car c’est inacceptable. J’ai peut-être aussi commis une erreur en pensant que les joueurs feraient mieux ce soir, mais visiblement, ils n’étaient pas prêts à jouer. »

LIRE AUSSI

Côté lituanien, cette nouvelle grosse performance de Sylvain Francisco s’inscrit dans une saison plus que réussie : « J’aurais pu être MVP en novembre », lâche-t-il en rigolant. « Mais on a perdu beaucoup de matchs Je veux surtout être constant. Les performances viennent du travail invisible, des entraînements supplémentaires, parfois tard le soir. Sur le terrain, ça me permet de voir le jeu en slow motion. »

Francisco toujours motivé pour l’équipe de France : « Je serai toujours heureux de porter le maillot. »

Ces performances de haut niveau lui ont déjà ouvert les portes de l’équipe de France. Et malgré un calendrier chargé en EuroLeague, le maillot bleu reste présent dans son esprit : « J’ai l’EuroLeague mais c’est toujours un plaisir d’être avec les Bleus et pourquoi pas m’appeler bien sûr [pour les qualifications au Championnat du Monde] ! Je pense que j’ai laissé une bonne impression à l’Euro malgré qu’on ait eu un mauvais bilan. Mais avec la nouvelle génération, on peut créer quelque chose de fort, comparé aux autres nations où ils ont toujours les mêmes joueurs. Pour moi c’était un bon début, et garder la même relation avec les joueurs et le coach c’est le plus important. Je serai toujours heureux de porter le maillot. »

En une saison, tout peut aller très vite. Mais une chose est sûre : Sylvain Francisco semble désormais s’imposer sur toutes les scènes.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00La SIG fait appel : Gabe Brown pourra finalement affronter Saint-Quentin et Limoges
NBA
00h00100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !
Sylvain Francisco a encore porté le Zalgiris Kaunas, et le public l'en remercie
EuroLeague
00h00Sylvain Francisco et le Zalgiris enfoncent le Partizan dans la crise : « J’ai senti une mentalité différente dans l’équipe »
NM1
00h00Changement de formule en NM1 : le passage de 28 à 24 équipes est acté !
NM1
00h00Ja Morant et les Metropolitans, l’improbable union : la superstar NBA investit à Levallois !
ELITE 2
00h00Capitaine des U18 champions de France, Jaime Diaz passe stagiaire pro avec Antibes
Julien Mahé avec Benjamin Sène
Betclic ELITE
00h00Sur écoute avec Julien Mahé : l’intérieur d’un match de Nanterre face au Mans
LF2
00h00Médaillée de bronze à l’Euro U18 2025, Manon Simplot se relance au Havre
ELITE 2
00h00Blois et Orléans s’envolent, Denain vient à bout de Vichy, Mathys Kangudia « se rachète » pour Nantes
Betclic ELITE
00h00Le derby de Nouvelle-Aquitaine dans la poche de Boulazac pour la première fois depuis 2019 !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !
NM1
00h00Ja Morant et les Metropolitans, l’improbable union : la superstar NBA investit à Levallois !
Betclic ELITE
00h00Titularisé pour la première fois à New York, Mohamed Diawara « va devenir un très bon joueur en NBA » selon son coach
NBA
00h00Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA
NBA
00h00Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps
Mohamed Diawara a joué 19 minutes lors de la victoire de New York contre Indiana
NBA
00h00Mohamed Diawara, titulaire avec New York, égale son record, Tidjane Salaün domine Risacher
Victor Wembanyama face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly
NBA
00h00Victor Wembanyama change le match en sortie de banc face à Washington, Sarr répond présent
NBA
00h00Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
Le coach des Los Angeles Lakers JJ Redick cherche un 3-and-D pour son équipe
NBA
00h00JJ Redick confirme que les Lakers cherche un 3-and-D avant la trade deadline
NBA
00h00Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen dans l’histoire des Bulls
1 / 0