Capitaine des U18 champions de France, Jaime Diaz passe stagiaire pro avec Antibes

Capitaine de la génération 2007 dorée d’Antibes, qui a effectué le doublé championnat de France – Coupe de France en U18 la saison dernière, Jaime Diaz (1,87 m, 18 ans) a pointé le bout de son nez chez les pros depuis un déplacement à Aix-Maurienne en octobre.

Régulièrement titularisé en ÉLITE 2 (0,5 point, 1 rebond et 0,8 passe décisive en 6 minutes de moyenne), l’enfant du club a atteint les cinq apparitions sur la feuille de match autorisées par son statut (convention de formation).

« On compte sur lui pour l’avenir ! »

Alors qu’il vient de disputer 15 minutes en Coupe de France contre Nantes (3 points et 1 passe décisive), le jeune meneur a paraphé un contrat de stagiaire professionnel, courant jusqu’en 2028. Il est ainsi le troisième champion de France U18 à faire définitivement la passerelle avec les pros, après Gabriel Veras et Tanguy Peyre.

« Jaime a déjà passé beaucoup de temps avec nous, que ce soit à l’entraînement ou en match, car nous avons souvent été en effectif réduit, explique le coach, J.D. Jackson. « Lui faire signer un contrat stagiaire valorise son investissement et ses progrès depuis le début de saison, et cela montre qu’on compte sur lui pour l’avenir, comme c’est le cas avec Gaby et Tanguy. »

« Une fierté immense » pour le centre de formation

Issu du vivier local, basketteur depuis ses quatre ans au Club Omnisports de Valbonne, avant de débarquer chez les Sharks en U13, Jaime Diaz étale, en parallèle, tous ses progrès en Espoirs Pro B. Alors qu’il avait découvert le niveau par une saison à 2,1 points de moyenne en 2023/24, il est désormais le leader des Sharks en U21 (13,1 points à 39%, 3,6 rebonds et 4,3 passes décisives).

« C’est une fierté personnelle en tant que responsable du centre de formation mais également au nom du staff », confie son formateur, Christian Corderas. « Jaime est toujours exemplaire dans le comportement, l’entrainabilité et sa façon de performer à n’importe quel niveau, sur n’importe quel poste… Il a suivi les filières d’entrainement de l’association à son arrivée en U13 jusqu’à devenir le capitaine de l’équipe titrée de la saison passée. En plus d’être un basketteur en devenir, c’est un garcon incroyable. C’est le début d’une belle aventure pour lui avec les Sharks. »