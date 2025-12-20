Sur écoute avec Julien Mahé : l’intérieur d’un match de Nanterre face au Mans

Nanterre poursuit sa belle dynamique en Betclic ELITE. Lors de son dernier match, remporté 98-88 face au Mans malgré un début de rencontre compliqué, le club des Hauts-de-Seine a accepté une immersion totale autour de son entraîneur. Julien Mahé, en pleine première saison sur le banc nanterrien, a été équipé d’un micro et suivi par des plans serrés tout au long de la rencontre, comme cela avait été le cas pour l’arbitre Yohan Rosso lors du match entre Le Mans et Monaco.

Une immersion au cœur du coaching de Julien Mahé

Intitulée “Sur écoute avec Julien Mahé, coach de Nanterre | Mic’d up Nanterre – Le Mans | Betclic Élite 25/26”, la vidéo propose une plongée rare dans la communication du technicien nantais. On y découvre un coach omniprésent, précis dans ses consignes, alternant encouragements, rappels tactiques et exigences défensives.

Dans un match pourtant mal engagé, cette proximité permet de mesurer l’importance du discours et de la gestion émotionnelle sur le banc, alors que Nanterre a su inverser la tendance pour s’imposer avec autorité.

Une victoire référence avant un gros déplacement

Ce succès contre Le Mans s’inscrit dans la continuité de l’excellent début de saison de Nanterre, solidement installé dans le haut du classement. Il intervient surtout à quelques jours d’un déplacement très attendu sur le parquet de Monaco, ce dimanche 21 décembre, à la salle Gaston-Médecin.

Une rencontre de prestige, pour laquelle la préparation mentale et tactique sera déterminante face au cador du championnat.

DAZN met en lumière la Betclic ELITE

Diffuseur de la Betclic ELITE, DAZN a partagé cette séquence de 5 minutes 44 sur sa chaîne YouTube. Un format immersif qui permet de mieux comprendre le travail quotidien des entraîneurs, souvent invisible pour le grand public, et de valoriser l’intensité du championnat français.

La vidéo est à retrouver ci-dessous :