Betclic ELITE

La SIG fait appel : Gabe Brown pourra finalement affronter Saint-Quentin et Limoges

Betclic ÉLITE - Sanctionné de deux matchs de suspension par la LNB, Gabe Brown pourra finalement affronter Saint-Quentin et Limoges en cette fin décembre. La SIG Strasbourg ayant fait appel auprès de la FFBB, un effet suspensif s'applique sur la décision de la CJDR.
00h00
Résumé
Écouter
La SIG fait appel : Gabe Brown pourra finalement affronter Saint-Quentin et Limoges

L’appel ayant un effet suspensif sur sa sanction, Gabe Brown pourra finir l’année 2025 sur le parquet

Crédit photo : Miko Missana

Auteur d’un match catastrophique à Monaco dimanche dernier (1 point à 0/9 aux tirs et -9 d’évaluation), ponctué par une faute disqualifiante suite à son altercation avec Alpha Diallo, Gabe Brown va pouvoir tenter de se racheter dimanche contre Saint-Quentin.

Ce qui n’était pas gagné à la base car l’ailier All-Star de la SIG Strasbourg a écopé d’une suspension de deux matchs ferme, plus deux avec sursis, de la part de la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la Ligue Nationale de Basket.

Gabe Brown a échangé des coups avec Alpha Diallo dimanche à Monaco (photo : Miko Missana)

Sauf que le club alsacien a fait appel auprès de la FFBB, ce qui a eu pour effet d’appliquer un effet suspensif sur la sanction. Ainsi, Gabe Brown pourra affronter Saint-Quentin dimanche puis Limoges vendredi prochain, les deux matchs qu’il était censé rater.

La Chambre d’Appel de la fédération devrait se réunir mi-janvier afin de statuer sur le sort de Gabe Brown.

Les excuses de Keene 

En revanche, la SIG Strasbourg a choisi de ne pas faire appel concernant la sanction de Marcus Keene, également suspendu deux matchs pour avoir lancé son bandeau sur un spectateur au premier rang à Chalon-sur-Saône. Le meneur bas-rhinois sera absent des déplacements à Bourg-en-Bresse et Paris début janvier.

« Je tiens à m’excuser sincèrement pour mon geste », s’est exprimé le joueur dans le communiqué du club. « En tant que joueur, je dois être exemplaire, sur et en dehors du terrain, et je n’ai pas été à la hauteur. » 

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Limoges
Limoges
