La SIG fait appel : Gabe Brown pourra finalement affronter Saint-Quentin et Limoges

Auteur d’un match catastrophique à Monaco dimanche dernier (1 point à 0/9 aux tirs et -9 d’évaluation), ponctué par une faute disqualifiante suite à son altercation avec Alpha Diallo, Gabe Brown va pouvoir tenter de se racheter dimanche contre Saint-Quentin.

Ce qui n’était pas gagné à la base car l’ailier All-Star de la SIG Strasbourg a écopé d’une suspension de deux matchs ferme, plus deux avec sursis, de la part de la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la Ligue Nationale de Basket.

Sauf que le club alsacien a fait appel auprès de la FFBB, ce qui a eu pour effet d’appliquer un effet suspensif sur la sanction. Ainsi, Gabe Brown pourra affronter Saint-Quentin dimanche puis Limoges vendredi prochain, les deux matchs qu’il était censé rater.

La Chambre d’Appel de la fédération devrait se réunir mi-janvier afin de statuer sur le sort de Gabe Brown.

Les excuses de Keene

En revanche, la SIG Strasbourg a choisi de ne pas faire appel concernant la sanction de Marcus Keene, également suspendu deux matchs pour avoir lancé son bandeau sur un spectateur au premier rang à Chalon-sur-Saône. Le meneur bas-rhinois sera absent des déplacements à Bourg-en-Bresse et Paris début janvier.

💢 Exclu du match à Chalon dès la fin du premier quart-temps, Marcus Keene a perdu ses nerfs sur le chemin des vestiaires. 👀 Conspué par le public du Colisée, le meneur de la SIG Strasbourg a jeté son bandeau de rage vers les supporters.

« Je tiens à m’excuser sincèrement pour mon geste », s’est exprimé le joueur dans le communiqué du club. « En tant que joueur, je dois être exemplaire, sur et en dehors du terrain, et je n’ai pas été à la hauteur. »