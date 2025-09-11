Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025

NBA - Process Corporation met en lumière Noa Essengue, ailier des Chicago Bulls drafté en 12e position, dans une vidéo qui dévoile son profil et son potentiel.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025

Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.

Crédit photo : © Matt Marton-Imagn Images

La présaison NBA approche et Process Corporation dévoile ses vidéos de présentation des nouveaux Français attendus dans la grande ligue. Le premier focus concerne Noa Essengue (2,05 m, 18 ans), sélectionné en 12e position par les Chicago Bulls, le plus haut draft pick français de la cuvée 2025 et le deuxième plus jeune joueur choisi cette année.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Noa Essengue.jpg
Noa ESSENGUE
Poste(s): Ailier
Taille: 205 cm
Âge: 18 ans (18/12/2006)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL
PTS
10
#73
REB
4,9
#37
PD
1,2
#111

Un profil athlétique et défensif

Dans sa vidéo, Process Corporation insiste sur le côté « morphotype parfait pour la NBA » de Noa Essengue. Mobile, doté de bonnes mains et déjà solide défensivement, l’ailier-fort (poste 3/4 ou 4/3) sait couper au bon moment, courir le terrain et finir en puissance, même dans des situations compliquées.

Encore perfectible au tir

Le seul vrai point d’interrogation reste l’adresse extérieure. Avec seulement 27% de réussite longue distance la saison passée, Essengue doit impérativement progresser dans ce secteur. Comme le souligne Process Corporation, « il va falloir absolument multiplier ce chiffre pour pouvoir exister en NBA ».

Un diamant brut pour Chicago

Originaire d’Orléans, passé par le Pôle France avant d’évoluer à Ulm en Allemagne, Noa Essengue arrive à Chicago comme un diamant brut à polir. Les Bulls comptent sur son activité des deux côtés du terrain pour franchir un cap, et rêvent d’un joueur capable de s’imposer durablement en NBA si son tir s’affine.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
coupe france 1er tour
NM1
00h00La saison 2025-2026 démarre ce week-end : le programme du 1er tour de la Coupe de France
Trevor Hudgins lors de la finale de la Leaders Cup 2025, remportée contre Monaco
Betclic ELITE
00h00Le Mans pensait la prolongation de Trevor Hudgins impossible
Philippe Amagou va commenter la Supercoupe LNB à Roland Garros
Betclic ELITE
00h00La Supercoupe à Roland-Garros diffusée sur NOA et France.tv
Vassilis Spanoulis sur le banc durant Grèce - Lituanie
EuroBasket
00h00Spanoulis répond à Ataman sur Giannis : « Il reçoit plus de fautes qu’il n’en commet »
Basketball Champions League
00h00[Rétro] Quand Alperen Sengun signait son premier carton en carrière à… Pau !
Zacharie Perrin file à Hambourg après une saison à Nancy en deçà des attentes
EuroCup
00h00« Cette saison devrait être celle de ma révélation » : Zacharie Perrin raconte son départ de Nancy pour Hambourg
EuroLeague
00h00L’Anadolu Efes a trouvé le remplaçant de Vincent Poirier en NBA !
EuroBasket
00h00All-Access épisode 4 : le silence assourdissant du vestiaire Bleu, après le couperet de la Géorgie à Riga
NM1
00h00Coulibaly, une recrue de choix pour les Metropolitans
1 / 0
Livenews NBA
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
Tony Parker
NBA
00h00Tony Parker espère une collaboration NBA – FIBA – EuroLeague pour l’avenir du basket européen
Ben Simmons a refusé une nouvelle proposition de contrat de New York et reste sans club pour la saison à venir.
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
1 / 0