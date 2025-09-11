[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025

La présaison NBA approche et Process Corporation dévoile ses vidéos de présentation des nouveaux Français attendus dans la grande ligue. Le premier focus concerne Noa Essengue (2,05 m, 18 ans), sélectionné en 12e position par les Chicago Bulls, le plus haut draft pick français de la cuvée 2025 et le deuxième plus jeune joueur choisi cette année.

PROFIL JOUEUR Noa ESSENGUE Poste(s): Ailier Taille: 205 cm Âge: 18 ans (18/12/2006) Nationalités: Stats 2024-2025 / EasyCredit BBL PTS 10 #73 REB 4,9 #37 PD 1,2 #111

Un profil athlétique et défensif

Dans sa vidéo, Process Corporation insiste sur le côté « morphotype parfait pour la NBA » de Noa Essengue. Mobile, doté de bonnes mains et déjà solide défensivement, l’ailier-fort (poste 3/4 ou 4/3) sait couper au bon moment, courir le terrain et finir en puissance, même dans des situations compliquées.

Encore perfectible au tir

Le seul vrai point d’interrogation reste l’adresse extérieure. Avec seulement 27% de réussite longue distance la saison passée, Essengue doit impérativement progresser dans ce secteur. Comme le souligne Process Corporation, « il va falloir absolument multiplier ce chiffre pour pouvoir exister en NBA ».

Un diamant brut pour Chicago

Originaire d’Orléans, passé par le Pôle France avant d’évoluer à Ulm en Allemagne, Noa Essengue arrive à Chicago comme un diamant brut à polir. Les Bulls comptent sur son activité des deux côtés du terrain pour franchir un cap, et rêvent d’un joueur capable de s’imposer durablement en NBA si son tir s’affine.