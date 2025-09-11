Recherche
EuroBasket masculin

Spanoulis répond à Ataman sur Giannis : « Il reçoit plus de fautes qu’il n’en commet »

EuroBasket - Vassilis Spanoulis réplique aux déclarations d'Ergin Ataman concernant l'arbitrage sur Giannis Antetokounmpo. Le sélectionneur grec défend sa star avant le choc Grèce-Turquie pour une place en finale de l'EuroBasket 2025.
00h00
Vassilis Spanoulis sur le banc durant Grèce – Lituanie

Crédit photo : Lilian Bordron

La polémique autour de l’arbitrage de Giannis Antetokounmpo continue de faire des remous avant le match décisif entre la Grèce et la Turquie. Vassilis Spanoulis, sélectionneur de l’équipe grecque et coach de l’AS Monaco, a répondu avec le sourire aux commentaires de son homologue turc Ergin Ataman, montrant qu’il s’attendait à cette réaction.

Des fautes offensives contestables selon le coach grec

Le coach grec n’a pas reculé face aux critiques et a maintenu ses déclarations initiales du premier tour concernant le traitement arbitral réservé à sa star. « Nous nous attendions à cela de la part du coach Ataman. Ataman est un grand entraîneur. Il fait cela depuis de nombreuses années, essayant d’influencer l’esprit des gens. Je ne l’ai pas dit pour influencer qui que ce soit. Je l’ai dit parce que c’est la réalité », a déclaré Spanoulis.

Le sélectionneur grec propose même une analyse vidéo pour étayer ses propos : « Asseyons-nous tous ensemble et regardons les matchs pour voir combien de fautes Giannis ne reçoit pas, combien sont antisportives, et combien de fautes offensives il a commises. »

Spanoulis va plus loin en contestant même les fautes offensives sifflées contre Antetokounmpo. « Je ne pense pas qu’il s’en sorte avec des fautes offensives. Ils lui ont aussi donné beaucoup de charges, qui n’étaient pas les bons coups de sifflet », explique-t-il, citant un exemple précis contre l’Espagne où le défenseur était à l’intérieur de la ligne du demi-cercle.

Pour le technicien grec, l’arbitrage va même dans le sens inverse : « Je pense qu’ils lui sifflent plus de fautes offensives et ne lui donnent pas les fautes qu’il devrait recevoir, compte tenu de sa façon de jouer. Parce que Giannis est un joueur très agressif, qui va au panier, et deux ou trois joueurs n’arrêtent pas de lui taper sur les bras. »

Malgré cette polémique, Spanoulis a tenu à rendre hommage à Ataman, avec qui il entretient de bonnes relations : « Je respecte coach Ataman, nous avons une très bonne relation, nous avons eu de nombreuses conversations, et je veux le remercier publiquement pour les bons mots qu’il a dit sur moi. »

Le verdict tombera vendredi 12 septembre à 20h heure française, quand la Grèce et Turquie s’affronteront pour décrocher leur ticket vers la finale de l’EuroBasket 2025.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Grèce
Grèce
Commentaires

rix75
Moi, ce qui m'interpelle, c'est la faiblesse des arbitres qui ont du mal à siffler les stars de NBA.
