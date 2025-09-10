Le programme des demi-finales de l’EuroBasket 2025

Les affiches des demi-finales de l’EuroBasket 2025 sont désormais connues. Vendredi 12 septembre, quatre équipes s’affronteront à Riga pour décrocher leur billet pour la finale de cette 42e édition du championnat d’Europe.

L’Allemagne résiste à Doncic, la Finlande fait l’histoire

Les champions du monde allemands ont validé leur ticket pour le dernier carré en battant la Slovénie 99-91, malgré une nouvelle performance de Luka Doncic qui a inscrit 39 points. Cette victoire permet à l’Allemagne de poursuivre sa route vers un potentiel doublé Coupe du Monde – EuroBasket.

De son côté, la Finlande a créé la sensation en se qualifiant pour sa toute première demi-finale d’EuroBasket. Les Finlandais ont dominé la Géorgie 93-79, marquant ainsi l’histoire du basketball de leur pays. Cette performance historique fait de la Finlande la grande surprise de cette édition 2025.

Antetokounmpo et Sengun portent leurs équipes

La Grèce a mis fin à 16 années d’attente en retrouvant le dernier carré européen. Menés par un Giannis Antetokounmpo à 29 points, les Grecs ont battu la Lituanie 87-76 pour décrocher leur place en demi-finale.

La Turquie complète ce tableau en atteignant les demi-finales pour la première fois depuis 2001. Les Turcs ont dominé la Pologne 91-77 grâce à un triple-double d’Alperen Sengun, qui a compilé 19 points, 12 rebonds et 10 passes décisives.

Le programme de vendredi est le suivant : Allemagne – Finlande à 17h heure locale (16h heure française), suivi du choc Grèce–Turquie à 21h heure locale (20h00 en France). Ces rencontres détermineront les deux finalistes de cet EuroBasket 2025 co-organisé par Chypre, la Finlande, la Lettonie et la Pologne.