EuroBasket masculin

Le programme des demi-finales de l’EuroBasket 2025

EuroBasket - Les demi-finales de l'EuroBasket 2025 sont programmées vendredi avec quatre nations prêtes à décrocher une place en finale. L'Allemagne affrontera la Finlande à 16h heure française avant le choc entre la Grèce et la Turquie, à 20h.
00h00
Le programme des demi-finales de l’EuroBasket 2025

Dennis Schröder et l’Allemagne jouent leur deuxième demi-finaliste d’EuroBasket de suite

Crédit photo : Lilian Bordron

Les affiches des demi-finales de l’EuroBasket 2025 sont désormais connues. Vendredi 12 septembre, quatre équipes s’affronteront à Riga pour décrocher leur billet pour la finale de cette 42e édition du championnat d’Europe.

L’Allemagne résiste à Doncic, la Finlande fait l’histoire

Les champions du monde allemands ont validé leur ticket pour le dernier carré en battant la Slovénie 99-91, malgré une nouvelle performance de Luka Doncic qui a inscrit 39 points. Cette victoire permet à l’Allemagne de poursuivre sa route vers un potentiel doublé Coupe du Monde – EuroBasket.

De son côté, la Finlande a créé la sensation en se qualifiant pour sa toute première demi-finale d’EuroBasket. Les Finlandais ont dominé la Géorgie 93-79, marquant ainsi l’histoire du basketball de leur pays. Cette performance historique fait de la Finlande la grande surprise de cette édition 2025.

LIRE AUSSI

Antetokounmpo et Sengun portent leurs équipes

La Grèce a mis fin à 16 années d’attente en retrouvant le dernier carré européen. Menés par un Giannis Antetokounmpo à 29 points, les Grecs ont battu la Lituanie 87-76 pour décrocher leur place en demi-finale.

La Turquie complète ce tableau en atteignant les demi-finales pour la première fois depuis 2001. Les Turcs ont dominé la Pologne 91-77 grâce à un triple-double d’Alperen Sengun, qui a compilé 19 points, 12 rebonds et 10 passes décisives.

Le programme de vendredi est le suivant : AllemagneFinlande à 17h heure locale (16h heure française), suivi du choc GrèceTurquie à 21h heure locale (20h00 en France). Ces rencontres détermineront les deux finalistes de cet EuroBasket 2025 co-organisé par Chypre, la Finlande, la Lettonie et la Pologne.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
