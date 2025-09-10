La Finlande se qualifie pour sa première demi-finale d’EuroBasket !

La Finlande vient de réaliser le meilleur résultat de son histoire dans une compétition internationale de basketball masculin ! Pour la première fois, la Susijengi (« la meute ») s’est qualifié en demi-finales de l’EuroBasket. Ce mercredi après-midi à Riga, la sélection de Lassi Tuovi a mené tout au long de son quart de finale contre la Géorgie pour s’imposer 93-79. Elle retrouvera le vainqueur de Slovénie – Allemagne ce vendredi soir pour une demi-finale historique.

Un premier quart-temps décisif pour les Finlandais

La rencontre s’annonçait comme un choc de styles entre l’approche plus lente prônée par Aleksandar Dzikic côté géorgien et le tempo élevé souhaité par Tuovi. Après un début équilibré (12-12), la Finlande a pris les devants grâce à un run dévastateur en fin de premier quart-temps. Le 3-points au buzzer de Mikael Jantunen a porté le score à 28-15, donnant le ton d’une soirée magique.

L’écart s’est rapidement creusé jusqu’à 20 points, avec une adresse derrière l’arc exceptionnelle, obligeant la Géorgie à puiser dans ses réserves d’énergie pour revenir dans le match. Un dunk de Sandro Mamukelashvili a relancé l’espoir géorgien à sept minutes de la fin (-6), mais Miro Little a répondu par un 3-points lointain en bout de possession. La faute antisportive mérité du détestable Goga Bitadze – expulsé dans la foulée, après avoir déjà pris une faute technique – et le tir primé d’Olivier Nkamhoua (81-67) ont définitivement scellé le sort de la rencontre.

Jantunen héros, moins de ‘Markkanen dépendance’

Si Lauri Markkanen a encore livré une performance solide (17 points, 6 rebonds, 4 contres), il n’a pas eu à faire un énorme chantier. Son lieutenant Mikael Jantunen s’est montré décisif. Après avoir brillé défensivement contre Nikola Jokic face à la Serbie, l’ailier-fort finlandais a cette fois fait parler son savoir-faire offensif. Ses trois paniers à 3-points en début de match ont lancé la machine finlandaise vers ses 19 points et 5 rebonds finaux.

La réussite extérieure finlandaise a fait la différence : 10 réussites sur 15 tentatives à 3-points en cours de première mi-temps, 17/31 au final. 17 paniers à 3-points constitue d’ailleurs un record égalé de 3-points sur un match de phase d’un EuroBasket, avec la Yougoslavie en quarts de finale de l’Euro 2001 contre la Lettonie et l’Allemagne également en quarts de l’Euro 2022 face à la Grèce. Depuis la promotion de Lassi Tuovi en sélectionneur en 2022, c’est la quatrième fois que la Finlande dépasse les 50 points en première période d’un match d’EuroBasket. Soutenus par 5 000 supporters en déplacement scandant « Suomi ! Suomi ! », les Finlandais n’ont pas tremblé. Sasu Salin et le futur meneur du BCM Gravelines-Dunkerque Edon Maxhuni ont apporté 29 points combinés en sortie de banc.

EuroBasket – 1/4 Finales Finlande 93 Géorgie 79

Cette qualification confirme la progression constante de la Finlande : 16e en 2015, 11e en 2017, 7e en 2022 (après avoir longtemps mené en quarts face au futur champion, l’Espagne), et désormais dans le dernier carré. Pour la Géorgie de Tornike Shengelia (18 points, 5 passes et 4 rebonds avant son expulsion en fin de match), cette première qualification en quart de finale restera historique malgré l’élimination. Le non match de Kamar Baldwin (2 points à 0/8 aux tirs, 3 rebonds et 4 passes décisives pour -1 d’évaluation en 36 minutes), pourtant si bon contre les Bleus, restera l’une de ses raisons de la rencontre difficile des Géorgiens, eux qui jouaient devant leur premier ministre.

A Riga,