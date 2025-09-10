Recherche
EuroBasket masculin

La Finlande se qualifie pour sa première demi-finale d’EuroBasket !

EuroBasket - La Finlande va disputer la première demi-finale d'EuroBasket de son histoire ! Après sa victoire surprise face à la Serbie samedi, l'équipe de Lassi Tuovi a mené tout le match contre la Géorgie ce mercredi pour le troisième quart de finale.
00h00
La Finlande se qualifie pour sa première demi-finale d’EuroBasket !

Lauri Markkanen et la Finlande sont en demi-finales de l’EuroBasket

Crédit photo : Lilian Bordron

La Finlande vient de réaliser le meilleur résultat de son histoire dans une compétition internationale de basketball masculin ! Pour la première fois, la Susijengi (« la meute ») s’est qualifié en demi-finales de l’EuroBasket. Ce mercredi après-midi à Riga, la sélection de Lassi Tuovi a mené tout au long de son quart de finale contre la Géorgie pour s’imposer 93-79. Elle retrouvera le vainqueur de Slovénie – Allemagne ce vendredi soir pour une demi-finale historique.

Mikael Jantunen - Edon Maxhuni, un duo bien connu du public français pour mener la Finlande au succès
Mikael Jantunen – Edon Maxhuni, un duo bien connu du public français pour mener la Finlande au succès (photo : Lilian Bordron)

Un premier quart-temps décisif pour les Finlandais

La rencontre s’annonçait comme un choc de styles entre l’approche plus lente prônée par Aleksandar Dzikic côté géorgien et le tempo élevé souhaité par Tuovi. Après un début équilibré (12-12), la Finlande a pris les devants grâce à un run dévastateur en fin de premier quart-temps. Le 3-points au buzzer de Mikael Jantunen a porté le score à 28-15, donnant le ton d’une soirée magique.

L’écart s’est rapidement creusé jusqu’à 20 points, avec une adresse derrière l’arc exceptionnelle, obligeant la Géorgie à puiser dans ses réserves d’énergie pour revenir dans le match. Un dunk de Sandro Mamukelashvili a relancé l’espoir géorgien à sept minutes de la fin (-6), mais Miro Little a répondu par un 3-points lointain en bout de possession. La faute antisportive mérité du détestable Goga Bitadze – expulsé dans la foulée, après avoir déjà pris une faute technique – et le tir primé d’Olivier Nkamhoua (81-67) ont définitivement scellé le sort de la rencontre.

Jantunen héros, moins de ‘Markkanen dépendance’

Si Lauri Markkanen a encore livré une performance solide (17 points, 6 rebonds, 4 contres), il n’a pas eu à faire un énorme chantier. Son lieutenant Mikael Jantunen s’est montré décisif. Après avoir brillé défensivement contre Nikola Jokic face à la Serbie, l’ailier-fort finlandais a cette fois fait parler son savoir-faire offensif. Ses trois paniers à 3-points en début de match ont lancé la machine finlandaise vers ses 19 points et 5 rebonds finaux.

La réussite extérieure finlandaise a fait la différence : 10 réussites sur 15 tentatives à 3-points en cours de première mi-temps, 17/31 au final. 17 paniers à 3-points constitue d’ailleurs un record égalé de 3-points sur un match de phase d’un EuroBasket, avec la Yougoslavie en quarts de finale de l’Euro 2001 contre la Lettonie et l’Allemagne également en quarts de l’Euro 2022 face à la Grèce. Depuis la promotion de Lassi Tuovi en sélectionneur en 2022, c’est la quatrième fois que la Finlande dépasse les 50 points en première période d’un match d’EuroBasket. Soutenus par 5 000 supporters en déplacement scandant « Suomi ! Suomi ! », les Finlandais n’ont pas tremblé. Sasu Salin et le futur meneur du BCM Gravelines-Dunkerque Edon Maxhuni ont apporté 29 points combinés en sortie de banc.

Cette qualification confirme la progression constante de la Finlande : 16e en 2015, 11e en 2017, 7e en 2022 (après avoir longtemps mené en quarts face au futur champion, l’Espagne), et désormais dans le dernier carré. Pour la Géorgie de Tornike Shengelia (18 points, 5 passes et 4 rebonds avant son expulsion en fin de match), cette première qualification en quart de finale restera historique malgré l’élimination. Le non match de Kamar Baldwin (2 points à 0/8 aux tirs, 3 rebonds et 4 passes décisives pour -1 d’évaluation en 36 minutes), pourtant si bon contre les Bleus, restera l’une de ses raisons de la rencontre difficile des Géorgiens, eux qui jouaient devant leur premier ministre.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
thegachette
Baldwin a fait une Francisco, il tout donné contre la France et a fait un non match... Dommage pour la Georgie qui joue à 5... Les finlandais confirme. Ils sont sympas à regarder, motivés et adroits...
Répondre
(0) J'aime
airball
Baldwin a été muselé par un gamin de 21 ans (par ailleurs excellent !) : Miro Little. Ça la fout mal concernant la prestation française (mais c'est sûrement là aussi qu’un Strazel a beaucoup manqué)
Répondre
(0) J'aime
thegachette
Il a tiré à 0/8. Mais oui on a pas été bon en défense sur lui... Le faisant passé pour un top joueur...
(1) J'aime
karbonator63
bien sympa cette équipe finlandaise avec de l'engagement, des courses,des coupes,un géant qui pense aux autres et des snipers efficaces. Bravo aux Géorgiens qui n'ont pas lâché(à part quelques beignes) et ont montré en 2e mi temps que leur victoire contre la France était méritée. Total respect à leur coach qui aurait pu péter un câble à plusieurs moments et qui a su rester zen. Perso j'ai toujours du mal avec notre arbitre français et ses excès d'autoritarisme à contre temps que ce soit sur cette compétition comme en betclic.
Répondre
(1) J'aime
doms59
Désolé mais les décisions de Rosso sont justes. Il applique le règlement, l'AS est justifiée,la Faute est rude donc AS. Les 2 FT aussi, le coude est très haut et volontaire et la réaction à la FP mérite une FT. En quoi c'est un excès d'autoritarisme? que faire appliquer le règlemnt ?
Répondre
(2) J'aime
halle_37
Markaneen gros gros gros chantier cette euro
Répondre
(0) J'aime
thegachette
Un des tops joueurs de l'Euro, en même temps tu n'es pas all-star NBA et tu n'y tournes pas à plus de 20 pts par match si tu n'es pas un gros joueur... Cet euro confirme qu'il faut un top player au moins dans ton équipe pour aller loin. Turc, Grecs, Finlandais et Allemand et Slovène ont tous au moins un all-star NBA et ça fait la différence... Au final, j'ai l'impression que c'est plus important d'avoir un vrai top player que d'avoir un effectif dense...
Répondre
(0) J'aime
zonepress
Très juste. L'absence de top player était clairement un de nos points faibles (mais subi) avec l'inexperience (subie également) et l'intérieur manquant (non voulu au départ, puis asumée). Si nous étions passés en 1/4 (avec un poil plus de réussite à 3 pts), nous aurions déjà été une exception. À méditer pour les prochaines échéances.
(0) J'aime
claude_e
un peu triste pour un basketteur de haut niveau (sur le déclin quoique bon) chez shengelia le cerveau n'est pas à la hauteur des centimètres; concernant l'arbitrage il y a deux saisons on sifflait moultes ballon porté alors qu'aujourd'hui il faudrait siffler en permanence tellement il y en a; à quand le changement d'arbitrage concernant le flopping?!
Répondre
(0) J'aime
samuel92
Content pour Mika Jantunen et les finlandais. Ce sera encore plus compliqué en 1/2 mais ils peuvent le faire.
Répondre
(0) J'aime
