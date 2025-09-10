Recherche
EuroBasket masculin

ITW Lassi Tuovi, l’ancien Strasbourgeois qui fait sensation avec la Finlande : « Personne ne nous attendait ici ! »

EuroBasket - Lassi Tuovi, sélectionneur de la Finlande, dispute son deuxième quart de finale d’EuroBasket de suite, ce mercredi à Riga. L’ancien coach de Strasbourg et assistant-coach de Gravelines-Dunkerque revient sur l’exploit contre la Serbie, l’envol du basket finlandais, son expérience au Japon et son envie de retrouver un jour l’Europe.
00h00
ITW Lassi Tuovi, l’ancien Strasbourgeois qui fait sensation avec la Finlande : « Personne ne nous attendait ici ! »

Lassi Tuovi lors de la victoire de la Finlande contre la Serbie en huitièmes de finale de l’EuroBasket

Crédit photo : Julie Dumélié

À 38 ans, Lassi Tuovi est l’un des jeunes coachs européens les plus prometteurs. L’enfant de Lappeenranta, passé par Strasbourg et Gravelines-Dunkerque, vit son deuxième quart de finale d’EuroBasket consécutif avec la Finlande. Samedi, il a mené les Susijengi à une victoire historique contre la Serbie de Nikola Jokic, pourtant favorite. Deux jours plus tard, il a accordé un long entretien où il revient sur son parcours, son style de jeu, son staff composé d’anciennes légendes et son avenir.

« Battre la Serbie de Jokic,
c’est une victoire qui construit l’avenir »

Samedi soir, la Finlande a terrassé la Serbie. Ce qui représente peut-être la plus grosse victoire de l’histoire du basketball finlandais. Pour Tuovi, pas question de comparer les exploits : « L’ouverture du tournoi 2017 contre la France à Helsinki avait été énorme, mais cette fois, battre la Serbie avec Jokic, c’est une victoire qui construit l’avenir. Cela nous donne plus d’espoir, plus de confiance. Cela prouve qu’on peut battre les grandes nations, même en phase finale. »

Déjà quart-de-finaliste en 2022 contre l’Espagne, la Finlande a gagné en maturité depuis. « On a appris qu’il faut s’améliorer au fil du tournoi. Personne ne nous attendait ici, tout le monde voyait la Serbie face à France. Mais c’est la Finlande contre la Géorgie. Et c’est ça, l’EuroBasket : il y a toujours des surprises. »

LIRE AUSSI

« Jantunen sera une superstar dans le futur »

Face à la Géorgie ce mercredi à 16h, la Finlande s’attend à une opposition radicale. Durant les qualifications pour l’Euro, les deux sélections s’étaient déjà affrontées les 21 et 24 novembre 2024, pour deux victoires de la Géorgie. « Ils jouent lentement, avec beaucoup de post-ups. Nous, nous tirons beaucoup à 3-points. Mais c’est la beauté de l’EuroBasket : chaque équipe impose son style. Ce qui compte, c’est d’être fidèle à nos qualités et de les mettre sur le terrain. C’est une équipe qui joue ensemble depuis des années. Pour eux comme pour nous, c’est un rêve national. Deux petits pays fiers mais humbles. »

Tuovi aura ainsi l’occasion de recroiser Tornike Shengelia, qui l’a croisé en club en 2022-2023 : « Je l’ai coaché à Bologne. » Face à lui, il devra responsabiliser Mikael Jantunen. L’ancien ailier-fort du Paris Basketball, signé par le vainqueur de l’EuroLeague 2025, le Fenerbahçe, s’affirme comme l’option n°2 de la Finlande derrière Lauri Markkanen. « Il s’est amélioré beaucoup à Ostende (où il a joué en 2021-2022, NDLR). Il s est amélioré à Trevise. Pendant l’été, il a progressé à la salle de musculation. C’est le secret, il veut s’améliorer tous les jours et il ne fait pas que le faire, il est prêt à faire ce qu’il faut pour devenir meilleur. C’est juste le début pour lui et il est déjà très important, comme on l’a vu contre Jokic. Il sera la superstar dans le futur. »

« Le basket finlandais, c’est une famille »

Au cœur de cette dynamique finlandaise, les anciens internationaux Teemu Rannikko et Hanno Möttölä jouent un rôle clé dans le staff « avec coach Henrik Dettman… ce sont eux qui ont commencé tout ça. Ils ont aussi joué devant 300 personnes dans la salle, alors que personne n’était intéressé par le basketball. Ils nous donnent tout le temps la perspective qu’il n‘y a jamais rien de garanti. Aujourd’hui, ils transmettent leur expérience et leur fierté. » Quant à la nouvelle génération, elle n’est pas en reste. « Tant de coachs m’ont envoyé des messages et étaient excités par la victoire contre la Serbie. Et parmi les premiers, c’était Tuomas (Iisalo) de Memphis et (Petteri) Kopponen des New Zealand Breakers. Cela indique vraiment que nous sommes très fiers de ce que nous faisons dans le basketball finlandais. »

Lassi Tuovi avec ses assistants, les anciennes légendes de la sélection nationale
Lassi Tuovi avec ses assistants, les anciennes légendes de la sélection nationale, Teemu Rannikko et Hanno Möttölä (photo : Julie Dumélié)

Avec ce passage de témoin, les perspectives ont bien changé pour le basket finlandais, et encore plus avec l’impact de cette victoire historique face à la Serbie, vécue de loin par la délégation à Riga : « J’ai entendu des chiffres fous sur l’audience à la télévision. Mais ce qui m’importe le plus, ce sont les photos que j’ai reçues d’enfants disant : “Je veux être Markkanen, je veux être Valtonen, je veux être Muurinen.” Ce sont déjà des idoles. C’est avec des victoires comme ça qu’on construit l’avenir. »

LIRE AUSSI

« Strasbourg, c’était comme ma maison »

Installé aujourd’hui au Japon depuis deux ans, Tuovi y vit une riche expérience à tous les niveaux. « C’est génial. J’aime vraiment le projet que nous avons construit. Nous avons bien sûr beaucoup appris avec mon assistant finlandais, (Jukka) Toijala, et c’est le principal. Après avoir travaillé à Strasbourg et Bologne, je ne pensais pas expérimenter une nouvelle culture de basketball. Mais en même temps, je suis très excité parce qu’ils veulent s’améliorer, ils veulent apprendre de notre savoir-faire, ils veulent que vous les informiez et que vous les développiez. C’est une sorte d’initiative pour moi. C’est une opportunité spéciale pour un coach de gagner, de construire une bonne équipe, mais aussi de les aider à construire une meilleure culture de basketball. Et je vis mon rêve avec l’équipe nationale en même temps. »

Au pays du soleil levant, Lassi Tuovi a beau s’être éloigné de la France, il n’en demeure pas loin toujours connecté avec l’Hexagone. « Après la victoire contre la Serbie, j’ai reçu des dizaines de messages d’amis français. Et c’est très agréable ! Les gens continuent de me suivre. Strasbourg, après cinq ans sur place, c’était comme ma maison. Je vivais là-bas et j’allais en vacances en Finlande. »

Lassi Tuovi a été lancé dans le grand bain par la SIG Strasbourg, entre 2020 et 2022 (photo : Sébastien Grasset)

Reste à savoir s’il reviendra un jour en Europe, avec pourquoi pas l’ambition de coacher en EuroLeague ? Un objectif qu’il assume sans toutefois imaginer un départ prochain du Japon. « Peut-être que j’y resterai longtemps. Quand j’étais à Bologne, je ne m’attendais pas à ce que trois mois plus tard je déménage au Japon après la saison. Tout arrive si vite. » Mais perdre ses bonnes vieilles habitudes françaises.« Pourquoi ne pas y retourner un jour… avec un croissant et un bon verre de vin rouge. » Mais avant cela, pour ne pas déguster un khachapuri, une grande spécialité géorgienne ?

A Riga,

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Finlande
Finlande
Commentaires

dauw24
En voilà un de coach étranger connaissant bien la France et ses joueurs que la fédé aurait pu (pourrait ?) engager. Indéniablement l'équipe de Finlande pue le beau basket, sans pour autant négliger le côté athlétique.
Répondre
(3) J'aime
drefui
ça aurait fait un super assistant en effet
Répondre
(0) J'aime
matt_le_bucheron
Des assistants, on en a largement assez. Ce qu'il nous faut, c'est un coach avec une vision sur l'avenir et être capable de s'adapter en cours de match. Comme Lassi a dit, il y a une certaine continuité dans l'équipe de Finlande, il suffit juste de continuer dans la même voie. Quand on a un coach qui demande à Francisco de faire ce qu'il a fait en fin de match contre la Slovénie, on voie que ça ne vole pas très haut.
(0) J'aime
fussoire38
Très sympa la Finlande, un pays qui qui développe intelligemment le basket, et dont la popularité ne cesse de grandir. J'ai encore en mémoire ces très très nombreux supporters lors de l'Euro 2015 à Montpellier !
Répondre
(0) J'aime
