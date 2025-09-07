« Fier et impressionné » : Tuovi savoure l’exploit de la Finlande face à la Serbie

La Finlande a signé l’un des plus grands exploits de son histoire en battant la Serbie (86-92) en huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025 à Riga. Immense favorite pour le titre avant la compétition, la Serbie de Nikola Jokic est tombée face à une équipe finlandaise héroïque, qui retrouvera mercredi en quarts de finale le vainqueur du duel entre la France et la Géorgie.

« Un moment incroyable »

Dans un match où la Finlande a fait preuve d’un courage et d’une adresse impressionnants, les héros se sont multipliés. Mikael Jantunen a raconté avec humour comment il a incité un coéquipier à s’attaquer au meilleur joueur du monde : « J’ai dit à Elias pendant 34 minutes d’attaquer Jokic, et puis ça a commencé à marcher. »

Justement, Elias Valtonen, longtemps maladroit dans la compétition, a su saisir sa chance au meilleur moment : « Je n’avais pas réussi à marquer jusque-là, même si j’avais été seul. Là, ils m’ont laissé ouvert, je devais shooter. Heureusement, c’est rentré. »

Markkanen, symbole de la fierté finlandaise

Lauri Markkanen, star incontestée de cette équipe, a souligné la force de caractère du groupe après un début de tournoi compliqué : « C’est une performance incroyable des gars. Nous avons eu quelques jours difficiles à Tampere. Cela montre notre mentalité de ne jamais lâcher que de venir à Riga et de battre la Serbie. »

Le jeune Miro Little, lui, a tenu sa promesse après une prestation décevante au match précédent : « J’avais promis qu’on allait libérer le chien. On a vu le “Miro-chien” sur le terrain. Je suis heureux, mais on sait aussi que le tournoi n’est pas fini. »

Lassi Tuovi : « Une équipe qui croit »

Très ému, le sélectionneur Lassi Tuovi a insisté sur la cohésion et la foi de son équipe : « Je suis vraiment fier et surtout impressionné de voir comment les joueurs ont cru qu’on pouvait y arriver et comment ils se sont engagés dans le plan de jeu. C’était du très beau jeu collectif. »

La Finlande, qui vient d’éliminer l’un des plus gros favoris de la compétition, a désormais rendez-vous avec l’Histoire. Mercredi, les Susijengi tenteront de décrocher une place en demi-finale face à la France ou la Géorgie.