EuroBasket masculin

« Fier et impressionné » : Tuovi savoure l’exploit de la Finlande face à la Serbie

EuroBasket - La Finlande a créé un séisme à l’EuroBasket 2025 en éliminant la Serbie de Nikola Jokic (86-92) en huitièmes de finale à Riga. Une victoire historique, saluée par le sélectionneur Lassi Tuovi et ses joueurs, qui envoient les Susijengi en quarts de finale contre la France ou la Géorgie mercredi.
00h00
« Fier et impressionné » : Tuovi savoure l’exploit de la Finlande face à la Serbie

Lassi Tuovi et son adjoint, l’ancienne légende du basket finlandais Hanno Mottola, ont vécu une magnifique soirée contre la Serbie

Crédit photo : Julie Dumélié

La Finlande a signé l’un des plus grands exploits de son histoire en battant la Serbie (86-92) en huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025 à Riga. Immense favorite pour le titre avant la compétition, la Serbie de Nikola Jokic est tombée face à une équipe finlandaise héroïque, qui retrouvera mercredi en quarts de finale le vainqueur du duel entre la France et la Géorgie.

« Un moment incroyable »

Dans un match où la Finlande a fait preuve d’un courage et d’une adresse impressionnants, les héros se sont multipliés. Mikael Jantunen a raconté avec humour comment il a incité un coéquipier à s’attaquer au meilleur joueur du monde : « J’ai dit à Elias pendant 34 minutes d’attaquer Jokic, et puis ça a commencé à marcher. »

Justement, Elias Valtonen, longtemps maladroit dans la compétition, a su saisir sa chance au meilleur moment : « Je n’avais pas réussi à marquer jusque-là, même si j’avais été seul. Là, ils m’ont laissé ouvert, je devais shooter. Heureusement, c’est rentré. »

Elias VALTONEN
Elias VALTONEN
13
PTS
4
REB
3
PDE
Logo EuroBasket
SER
86 92
FIN

Markkanen, symbole de la fierté finlandaise

Lauri Markkanen, star incontestée de cette équipe, a souligné la force de caractère du groupe après un début de tournoi compliqué : « C’est une performance incroyable des gars. Nous avons eu quelques jours difficiles à Tampere. Cela montre notre mentalité de ne jamais lâcher que de venir à Riga et de battre la Serbie. »

Le jeune Miro Little, lui, a tenu sa promesse après une prestation décevante au match précédent : « J’avais promis qu’on allait libérer le chien. On a vu le “Miro-chien” sur le terrain. Je suis heureux, mais on sait aussi que le tournoi n’est pas fini. »

Miro LITTLE
Miro LITTLE
13
PTS
8
REB
6
PDE
Logo EuroBasket
SER
86 92
FIN

Lassi Tuovi : « Une équipe qui croit »

Très ému, le sélectionneur Lassi Tuovi a insisté sur la cohésion et la foi de son équipe : « Je suis vraiment fier et surtout impressionné de voir comment les joueurs ont cru qu’on pouvait y arriver et comment ils se sont engagés dans le plan de jeu. C’était du très beau jeu collectif. »

La Finlande, qui vient d’éliminer l’un des plus gros favoris de la compétition, a désormais rendez-vous avec l’Histoire. Mercredi, les Susijengi tenteront de décrocher une place en demi-finale face à la France ou la Géorgie.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Finlande
Finlande
Suivre
