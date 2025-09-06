Sensation à l’EuroBasket : le favori serbe prend la porte, terrassé par la Finlande !

Dans le coin dévolu aux autres équipes, les assistants tricolores Joseph Gomis et Bryan George étaient debout, les mains sur la tête, après le dernier tir primé d’Elias Valtonen , faisant définitivement la rencontre côté finlandais (81-87 à 53 secondes du buzzer final)… Pensaient-ils au tableau de l’équipe de France qui s’ouvrait potentiellement ? Bien sûr que non. Mais comme tout le monde, ils étaient simplement estomaqués de voir la Serbie au tapis.

Nouvelle élimination en 1/8e

Car cette fois, c’était sûr : cet EuroBasket était celui de la Serbie. Après tant de déceptions, tant de finales perdues, les Serbes se présentaient à Riga avec une armada XXL, prêts à enfin s’offrir leur premier trophée continental. Mais il leur faudra encore attendre. Loin de leur réjouissante médaille de bronze de Paris 2024, les hommes de Svetislav Pesic ont encore pris la porte dès les 1/8e de finale de l’EuroBasket, éliminés par la Finlande (86-92), trois ans après sa défaite contre l’Italie sur un score identique (86-94).

EuroBasket – 1/8 Finales Serbie 86 Finlande 92

Un terrible camouflet pour la génération Nikola Jokic (33 points à 9/13, 8 rebonds et 3 passes décisives), censée arriver à son prime mais qui devra encore patienter, au moins, deux ans avant d’espérer décrocher enfin un trophée international. Et la preuve, s’il en fallait une, que Bogdan Bogdanovic, forfait pour la fin de l’Euro suite à une blessure musculaire aux ischios, était l’âme de cette équipe.

En revanche, il s’agit d’un formidable accomplissement pour une belle équipe finlandaise, souvent séduisante depuis plusieurs années, jamais vraiment récompensée. Menés par l’ex-entraîneur strasbourgeois Lassi Tuovi, sa star NBA Lauri Markkanen (29 points à 8/24 et 8 rebonds), l’ancien parisien Mikael Jantunen (15 points à 5/8, 5 rebonds et 3 passes décisives) et par un étonnant gamin de 18 ans, Miikka Muurinen, lycéen aux États-Unis (AZ Compass Prep), qui n’a pas eu peur de venir trash-talker un vainqueur de l’EuroLeague, Marko Guduric, certes fantomatique par ailleurs (5 points à 1/8), les Scandinaves ont notamment fait valoir une énorme présence aux rebonds offensifs (20), tout en ajoutant 15 tirs lointains.

« Le retour du Finland Basketball »

« Je suis fier de mes coéquipiers », clame Mikael Jantunen. « Je suis fier de ce que nous avons fait ce soir. Je pense que nous avons montré le potentiel que ce groupe possède. Nous n’avons pas montré notre meilleur niveau dans les derniers matchs de ce tournoi, mais je pense que nous avons eu ce samedi l’esprit de combattre et on s’est amusé. On s’est juste concentré sur nos propres trucs. Dans les derniers matchs, on a peut-être beaucoup regardé l’adversaire. Là, c’était le retour du Finland Basketball. Un peu chaotique, rapide, mais avec beaucoup de passes… C’était un bon moyen de voir à quoi ressemble le basket finlandais. »

Et pour les Bleus, évidemment, ce n’est pas une si mauvaise nouvelle. Leur moitié de tableau s’est soudainement légèrement dégagée en vue des quarts de finale, avec un épouvantail en moins, même si cette Finlande-là a prouvé qu’elle était redoutable, menée par un joueur d’exception. Reste qu’il faudra déjà se pencher sur le cas géorgien avant de songer à toutes ces considérations. Après tout, la Serbie a prouvé qu’il était bon de ne pas se projeter trop loin…

À Riga,