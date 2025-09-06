Recherche
EuroBasket masculin

Sensation à l’EuroBasket : le favori serbe prend la porte, terrassé par la Finlande !

Quel monumental exploit de la Finlande ! L'équipe de Lassi Tuovi a obtenu le scalp de la Serbie (92-86), pourtant incontestable favorite de cet EuroBasket 2025. Pour le vainqueur de France - Géorgie, le tableau se dégage indéniablement...
00h00
Résumé
Écouter
Sensation à l’EuroBasket : le favori serbe prend la porte, terrassé par la Finlande !

Lauri Markkanen au-dessus de Jokic : quelle image !

Crédit photo : Julie Dumélié

Dans le coin dévolu aux autres équipes, les assistants tricolores Joseph Gomis et Bryan George étaient debout, les mains sur la tête, après le dernier tir primé d’Elias Valtonen , faisant définitivement la rencontre côté finlandais (81-87 à 53 secondes du buzzer final)… Pensaient-ils au tableau de l’équipe de France qui s’ouvrait potentiellement ? Bien sûr que non. Mais comme tout le monde, ils étaient simplement estomaqués de voir la Serbie au tapis.

Nouvelle élimination en 1/8e

Car cette fois, c’était sûr : cet EuroBasket était celui de la Serbie. Après tant de déceptions, tant de finales perdues, les Serbes se présentaient à Riga avec une armada XXL, prêts à enfin s’offrir leur premier trophée continental. Mais il leur faudra encore attendre. Loin de leur réjouissante médaille de bronze de Paris 2024, les hommes de Svetislav Pesic ont encore pris la porte dès les 1/8e de finale de l’EuroBasket, éliminés par la Finlande (86-92), trois ans après sa défaite contre l’Italie sur un score identique (86-94).

– 1/8 Finales

Un terrible camouflet pour la génération Nikola Jokic (33 points à 9/13, 8 rebonds et 3 passes décisives), censée arriver à son prime mais qui devra encore patienter, au moins, deux ans avant d’espérer décrocher enfin un trophée international. Et la preuve, s’il en fallait une, que Bogdan Bogdanovic, forfait pour la fin de l’Euro suite à une blessure musculaire aux ischios, était l’âme de cette équipe.

La Serbie n’arrive décidément pas à gagner… (photo : Julie Dumélié)

En revanche, il s’agit d’un formidable accomplissement pour une belle équipe finlandaise, souvent séduisante depuis plusieurs années, jamais vraiment récompensée. Menés par l’ex-entraîneur strasbourgeois Lassi Tuovi, sa star NBA Lauri Markkanen (29 points à 8/24 et 8 rebonds), l’ancien parisien Mikael Jantunen (15 points à 5/8, 5 rebonds et 3 passes décisives) et par un étonnant gamin de 18 ans, Miikka Muurinen, lycéen aux États-Unis (AZ Compass Prep), qui n’a pas eu peur de venir trash-talker un vainqueur de l’EuroLeague, Marko Guduric, certes fantomatique par ailleurs (5 points à 1/8), les Scandinaves ont notamment fait valoir une énorme présence aux rebonds offensifs (20), tout en ajoutant 15 tirs lointains.

Miikka MUURINEN
Miikka MUURINEN
9
PTS
1
REB
0
PDE
Logo EuroBasket
SER
86 92
FIN

« Le retour du Finland Basketball »

« Je suis fier de mes coéquipiers », clame Mikael Jantunen. « Je suis fier de ce que nous avons fait ce soir. Je pense que nous avons montré le potentiel que ce groupe possède. Nous n’avons pas montré notre meilleur niveau dans les derniers matchs de ce tournoi, mais je pense que nous avons eu ce samedi l’esprit de combattre et on s’est amusé. On s’est juste concentré sur nos propres trucs. Dans les derniers matchs, on a peut-être beaucoup regardé l’adversaire. Là, c’était le retour du Finland Basketball. Un peu chaotique, rapide, mais avec beaucoup de passes… C’était un bon moyen de voir à quoi ressemble le basket finlandais. » 

La joie du duo Jantunen – Valtonen sur le dernier tir décisif (photo : Julie Dumélié)

Et pour les Bleus, évidemment, ce n’est pas une si mauvaise nouvelle. Leur moitié de tableau s’est soudainement légèrement dégagée en vue des quarts de finale, avec un épouvantail en moins, même si cette Finlande-là a prouvé qu’elle était redoutable, menée par un joueur d’exception. Reste qu’il faudra déjà se pencher sur le cas géorgien avant de songer à toutes ces considérations. Après tout, la Serbie a prouvé qu’il était bon de ne pas se projeter trop loin…

À Riga,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Commentaires

dreamz
Ainsi, la France est championne d'Europe !!! N.B: Je rigole, bien sûr
Répondre
(1) J'aime
cedando- Modifié
On va regretter la blessure de Sarr 😭 Mais il y a une ouverture pour une médaille de bronze.
Répondre
(0) J'aime
thebigbt
La vache moi qui aurai parié ma maison sur la victoire finale de la Serbie ... Cette génération ne sera jamais en or...
Répondre
(0) J'aime
helmutfritze
Heureusement pour toi que personne n'a été assez fou pour accepter le paris !
Répondre
(1) J'aime
tit69
Victoire méritée de la Finlande qui a été plus adroite et a mieux joué au basket, avec plus de variations et de mouvement que les Serbes qui ont été décevants. Il ne faut pas sous estimer cette équipe, d autant que Markannen a été bon mais pas exceptionnel ce soir.
Répondre
(0) J'aime
cedando
La Finlande n'est pas plus adroite du tout !!! Les Serbes tirent à 44% et la Finlande à 40%. Non c'est que les Finlandais prennent 20 rebonds off!!! Ça leurs donne 13 tirs de plus sur le match. Les Serbes sont scandaleux au rebond défensif ce soir et perdent à cause de ça.
Répondre
(0) J'aime
le_xav
Faut juste ne pas se dire "oh cool, on va rencontrer la Finlande donc à nous la demi-finale" avant d'avoir joué la Géorgie.
Répondre
(2) J'aime
un_mec_dans_son_canap- Modifié
Et ben … un vrai chantier !!!! Markkanen qu’est ce qu’il ne c’est pas faire ? Et puis autour ça brasse pas mal. Message envoyé à son futur adversaire !!!
Répondre
(0) J'aime
fussoire38
J'avais rappelé de se souvenir de 2005 Novi Sad dans un autre post... Etre ultra favori est parfois difficile à porter, et les blessures d'Avramovic et de Bogdanovic n'ont rien arrangé. Lassi Tuovi avait bien préparé son plan de jeu également, Chapeau les Finlandais !
Répondre
(0) J'aime
karbonator63
j'avais parlé dans un autre post des possibles surprises à venir mais c'était pour demain ! là, c'est fort...gaffe les bleus ça va donner des idées aux outsiders.
Répondre
(0) J'aime
