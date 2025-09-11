Recherche
NBA

Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup

La NBA modifie le format de sa compétition intégrée à la saison régulière, la NBA Cup. À partir de 2026-2027, les demi-finales se dérouleront dans les salles des équipes qualifiées, abandonnant le concept de Final Four à Las Vegas.
00h00
Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup

Las Vegas perd du terrain dans la NBA Cup.

Crédit photo : Kyle Terada-Imagn Images

La NBA Cup va connaître un changement majeur dans son format. Lors de la réunion du conseil d’administration mercredi, la NBA a annoncé que les demi-finales de la compétition ne se joueront plus sur terrain neutre à partir de la saison 2026-2027. Seule la finale continuera d’être disputée sur site neutre.

Depuis la création de la NBA Cup lors de la saison 2023-2024, les demi-finales et la finale étaient organisées à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Ce format de Final Four sera donc abandonné au profit d’un système plus traditionnel où l’équipe avec la meilleure tête de série accueillera la rencontre dans sa salle.

Un changement motivé par des considérations économiques

Cette modification répond à plusieurs enjeux pratiques et financiers. Actuellement, disputer une demi-finale à Las Vegas prive l’équipe désignée comme « équipe à domicile » d’un match dans sa propre salle, lui faisant perdre les revenus associés. En revanche, la finale peut justifier d’être maintenue sur terrain neutre car elle ne compte pas dans le classement de saison régulière.

L’affluence décevante des demi-finales pourrait également expliquer cette décision. La saison dernière, environ 1 500 places étaient restées vides lors de la rencontre entre Milwaukee et Atlanta. Les audiences télévisées de la finale ont également chuté, passant de 4,58 millions de spectateurs pour LakersPacers en 2023-2024 à 2,99 millions pour BucksThunder l’année suivante.

En appliquant ce nouveau format à l’édition précédente, les demi-finales auraient eu lieu au Fiserv Forum de Milwaukee et au Paycom Center d’Oklahoma City, les Bucks et le Thunder ayant respectivement battu Atlanta et Houston.

La NBA n’a pas confirmé si Las Vegas resterait l’hôte de la finale après la saison 2025-2026, précisant seulement qu’elle se déroulerait sur site neutre. L’édition 2024-2025 conservera le format actuel avec les demi-finales prévues le 13 décembre et la finale le 16 décembre à Las Vegas. La phase de groupes de cette saison débutera le 31 octobre.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
NBA Cup
NBA Cup
