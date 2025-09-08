Recherche
NBA

Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !

A profil extraordinaire, préparation extraordinaire. Cooper Flagg a avoué qu'il utilise NBA 2K26 pour simuler son intégration chez les Dallas Mavericks. Le numéro 1 de la Draft 2025 s'entraîne virtuellement aux côtés d'Anthony Davis et Kyrie Irving avant sa première saison NBA.
00h00
Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !

Attendu comme l’un des meilleurs joueurs de sa génératrion, Cooper Flagg joue à NBA 2K pour préparer sa saison rookie.

Crédit photo : Candice Ward-Imagn Images

Cooper Flagg a trouvé une méthode originale pour préparer sa première saison NBA. Le numéro 1 de la Draft des Dallas Mavericks utilise NBA 2K26 pour simuler son intégration dans l’effectif texan et développer une alchimie virtuelle avec ses futurs coéquipiers Anthony Davis et Kyrie Irving.

Une approche moderne pour anticiper les défis de sa saison rookie

Ronnie Singh, directeur numérique de NBA 2K, a révélé à Heavy Sports cette approche innovante du jeune prodige : « Je parle beaucoup avec Cooper Flagg ces dernières semaines, et il essaie déjà de comprendre comment il va s’intégrer à l’équipe en jouant à NBA 2K26 avec lui, intégré avec Kyrie Irving et Anthony Davis. »

Cette méthode prend tout son sens dans le contexte actuel des Mavericks. Irving, encore en rééducation après sa rupture du ligament croisé antérieur, manquera plusieurs semaines au début de la saison 2025-2026. « Il risque de ne pas jouer avec Kyrie pendant un moment, donc c’est plutôt cool de pouvoir simuler ça, voir les déplacements sans ballon », explique Singh.

Les jeux vidéo comme outil de préparation professionnelle

L’intelligence artificielle avancée de NBA 2K26 permet à Flagg d’étudier les mouvements sans ballon et les schémas tactiques. « Notre IA est excellente. Elle reproduit vraiment l’expérience authentique d’être sur le terrain », souligne le directeur numérique du jeu.

Cette approche s’inscrit dans une tendance croissante d’utilisation des jeux vidéo comme outils d’analyse. Le lanceur de baseball Lucas Giolito avait déjà révélé en 2023 utiliser MLB The Show pour étudier les alignements adverses.

Dans NBA 2K26, Flagg bénéficie d’une note globale de 82, faisant de lui le meilleur rookie du jeu. Davis et Irving affichent respectivement des notes de 93 et 90, les plaçant parmi les 25 meilleurs joueurs. Cette simulation virtuelle pourrait bien être le seul moyen de voir Irving en uniforme des Mavericks avant son retour sur les parquets, le meneur All-Star restant prudent sur les délais de son retour.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
