NBA

Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA

Auteur de 12 points dans la victoire d'Israël face aux Bleus à l'EuroBasket, Roman Sorkin attire l'attention du Heat, des Blazers et des Knicks. L'intérieur israélien du Maccabi Tel-Aviv a impressionné avec ses performances offensives remarquables sur la scène continentale.
00h00
Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA

Après son bel EuroBasket 2025, l’Israélien Roman Sorkin intéresse en NBA.

Crédit photo : FIBA

Les bonnes performances de Roman Sorkin à l’EuroBasket 2025 n’ont pas échappé aux recruteurs NBA. L’intérieur israélien de 2,08m et 29 ans a particulièrement brillé lors du tournoi continental, attirant ainsi l’attention de plusieurs franchises américaines malgré son contrat longue durée avec le Maccabi Tel-Aviv.

Des statistiques impressionnantes qui séduisent outre-Atlantique

Avec des moyennes de 16,5 points, 6 rebonds et 1,2 passe par match lors de l’EuroBasket, Roman Sorkin a affiché un niveau de jeu convaincant. Sa réussite au tir de 51,4% témoigne de ses qualités de finisseur, notamment sur pick-and-roll. Le joueur a également montré sa capacité à écarter le jeu, même s’il n’a converti que 32% de ses tentatives à 3-points.

Son match référence face à l’Islande, où il a inscrit 31 points, ainsi que sa prestation contre la Grèce, ont particulièrement marqué les observateurs. Il s’était aussi montré saignant face à la France, lors de la victoire en poule d’Israël, avec 12 points et 8 rebonds. Ces performances régulières en sélection comme en club ont permis à l’actuel pivot du Maccabi Tel-Aviv de se faire remarquer par trois franchises NBA.

Selon SNY, le Miami Heat, les Portland Trail Blazers et les New York Knicks suivent attentivement la situation du joueur israélien. À Portland, Sorkin retrouverait son compatriote Deni Avdija, mais les Blazers font déjà face à une surcharge d’intérieurs avec Donovan Clingan, Duop Reath, même après le départ de Deandre Ayton.

Un profil intéressant pour compléter les effectifs

Du côté de New York et Miami, les deux franchises recherchent un quinzième joueur sous contrat, et Roman Sorkin représente une solution économiquement viable. Cependant, à 29 ans et avec encore quatre années de contrat avec le Maccabi Tel-Aviv, l’intérieur israélien pourrait hésiter à accepter un rôle de remplaçant en bout de banc NBA.

L’avenir de Sorkin dépendra donc de sa volonté de tenter l’aventure américaine et des propositions concrètes qui lui seront faites. Ses qualités démontrées lors de l’EuroBasket 2025 prouvent qu’il possède le niveau pour évoluer au plus haut niveau mondial.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
