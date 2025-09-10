Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA

Les bonnes performances de Roman Sorkin à l’EuroBasket 2025 n’ont pas échappé aux recruteurs NBA. L’intérieur israélien de 2,08m et 29 ans a particulièrement brillé lors du tournoi continental, attirant ainsi l’attention de plusieurs franchises américaines malgré son contrat longue durée avec le Maccabi Tel-Aviv.

After a strong showing in Eurobasket with Israeli National Team, Maccabi Tel Aviv PF/C Roman Sorkin has garnered interest from POR, NYK & MIA per league sorces. Sorkin, under contract with Maccabi Tel Aviv was one top bigs in Euroleague last season. pic.twitter.com/p8hl59fKOw — Ian Begley (@IanBegley) September 9, 2025

Des statistiques impressionnantes qui séduisent outre-Atlantique

Avec des moyennes de 16,5 points, 6 rebonds et 1,2 passe par match lors de l’EuroBasket, Roman Sorkin a affiché un niveau de jeu convaincant. Sa réussite au tir de 51,4% témoigne de ses qualités de finisseur, notamment sur pick-and-roll. Le joueur a également montré sa capacité à écarter le jeu, même s’il n’a converti que 32% de ses tentatives à 3-points.

Son match référence face à l’Islande, où il a inscrit 31 points, ainsi que sa prestation contre la Grèce, ont particulièrement marqué les observateurs. Il s’était aussi montré saignant face à la France, lors de la victoire en poule d’Israël, avec 12 points et 8 rebonds. Ces performances régulières en sélection comme en club ont permis à l’actuel pivot du Maccabi Tel-Aviv de se faire remarquer par trois franchises NBA.

Selon SNY, le Miami Heat, les Portland Trail Blazers et les New York Knicks suivent attentivement la situation du joueur israélien. À Portland, Sorkin retrouverait son compatriote Deni Avdija, mais les Blazers font déjà face à une surcharge d’intérieurs avec Donovan Clingan, Duop Reath, même après le départ de Deandre Ayton.

Un profil intéressant pour compléter les effectifs

Du côté de New York et Miami, les deux franchises recherchent un quinzième joueur sous contrat, et Roman Sorkin représente une solution économiquement viable. Cependant, à 29 ans et avec encore quatre années de contrat avec le Maccabi Tel-Aviv, l’intérieur israélien pourrait hésiter à accepter un rôle de remplaçant en bout de banc NBA.

L’avenir de Sorkin dépendra donc de sa volonté de tenter l’aventure américaine et des propositions concrètes qui lui seront faites. Ses qualités démontrées lors de l’EuroBasket 2025 prouvent qu’il possède le niveau pour évoluer au plus haut niveau mondial.