NBA

De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite

Ben Simmons a décliné un contrat d'un an proposé par les New York Knicks. L'ancien All-Star australien espère toujours décrocher un salaire supérieur au minimum, alors que les camps d'entraînement NBA approchent à grands pas. Le numéro 1 de sa classe de Draft NBA songerait même à prendre sa retraite.
00h00
De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite

Jun 24, 2016; Philadelphia, PA, USA; Philadelphia 76ers number one overall draft pick Ben Simmons (R) is greeted by center Joel Embiid (L) during a press conference at the Philadelphia College Of Osteopathic Medicine. Mandatory Credit: Bill Streicher-USA TODAY Sports

Crédit photo : Bill Streicher-Imagn Images

Ben Simmons (2,08 m, 29 ans) continue de chercher une nouvelle équipe à quelques semaines de l’ouverture des camps d’entraînement NBA. Selon Marc Stein de The Stein Line, les New York Knicks ont proposé un contrat d’un an à l’Australien, mais ce dernier a décliné l’offre.

Le journaliste précise que Simmons « est entré dans l’été en espérant décrocher un contrat au-dessus du minimum » et que les Knicks et les Boston Celtics « ont exprimé l’intérêt le plus sérieux pour Simmons cet été ».

Une situation contractuelle complexe pour l’ancien joueur des Nets

La situation de Ben Simmons se complique davantage avec le départ récent de son agent Bernie Lee, qui s’est « officiellement retiré du registre de la NBPA en tant qu’agent de Simmons » selon Stein. Cette séparation intervient alors que l’ancien joueur des Brooklyn Nets peine à trouver preneur sur le marché des agents libres.

Stefan Bondy du New York Post a récemment rapporté que Simmons « s’interroge sur sa volonté de continuer à jouer en NBA la saison prochaine ». Jake Fischer de Bleacher Report a ajouté lors d’un livestream : « Pour tout joueur qui touchait un salaire maximum… il est difficile d’accepter d’être un joueur au salaire minimum vétéran. Et c’est exactement là où se trouve Ben Simmons actuellement. »

Fischer a également révélé des informations surprenantes concernant une possible réunion avec les Philadelphia 76ers : « Il y a eu quelques ouvertures, je dirais, entre Ben Simmons et les Sixers une fois qu’il obtenait un rachat de contrat de Brooklyn. Il a encore quelques amis dans la région. Je crois que son frère vivait à Philadelphie pendant un moment. »

Des performances en déclin depuis cinq ans

Les statistiques de Simmons expliquent en partie la réticence des équipes à lui proposer plus qu’un contrat minimum. Cela fait maintenant cinq ans que l’Australien n’a pas joué à un niveau All-Star. Après avoir manqué toute la saison 2021-2022 en raison de son conflit avec Philadelphie et d’une blessure au dos, il n’a disputé que 108 matchs au cours des trois dernières saisons combinées.

Durant cette période, Simmons a affiché des moyennes de seulement 5,9 points, 5,8 rebonds et 5,8 passes en 23,9 minutes par match. Il a également shooté à seulement 52,4% aux lancers francs et n’a tenté que deux tirs à 3-points, tous deux lors de la saison 2022-2023. Cette absence d’amélioration dans le tir limite considérablement son impact offensif et fait de lui un joueur que les équipes peuvent largement ignorer en attaque.

Les Knicks, limités aux offres de contrat minimum, semblent désormais se tourner vers d’autres options pour compléter leur effectif, laissant Simmons dans l’incertitude quant à son avenir en NBA. Le joueur aurait d’ailleurs songé à prendre sa retraite, à seulement 29 ans.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
