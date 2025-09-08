Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent

Les négociations entre Josh Giddey et les Chicago Bulls connaissent un nouveau rebondissement. Selon Bobby Marks d’ESPN, la franchise de l’Illinois a augmenté son offre initiale, proposant désormais un contrat de quatre ans pour 88 millions de dollars à l’agent libre protégé australien.

The Chicago Bulls have raised their initial offer and are now reportedly presenting Josh Giddey with a four-year, $88 million contract. (via @BobbyMarks42)

Cette nouvelle proposition représente une hausse significative par rapport à l’offre précédente de 80 millions de dollars sur quatre ans rapportée par Jake Fischer le 10 août dernier. Malgré cet effort financier, l’écart demeure important avec les attentes du camp Giddey, qui vise plutôt un contrat de cinq ans avec un salaire annuel proche des 30 millions de dollars.

Un salaire qui le classerait parmi les meneurs les moins payés

Avec cette offre de 22 millions de dollars par saison en moyenne, Josh Giddey se retrouverait au 25e rang des meneurs les mieux payés de la NBA, entre Terry Rozier (24,1 millions) et Collin Sexton (17,7 millions). Une position qui reflète les interrogations persistantes autour de son impact réel sur le terrain.

L’Australien avait connu des difficultés lors des playoffs 2024 avec l’Oklahoma City Thunder, notamment face aux Dallas Mavericks en demi-finale de Conférence Ouest, où ses lacunes défensives et son inefficacité à 3-points l’avaient pénalisé. Cependant, sa première saison à Chicago a montré des signes encourageants avec des moyennes de 14,6 points, 8,1 rebonds et 7,2 passes en 70 matchs, et surtout un pourcentage à 3-points amélioré à 37,8%.

Les Bulls conservent un avantage dans ces négociations, aucune autre franchise ne disposant de l’espace salarial nécessaire pour formuler une offre à Giddey. L’exemple de Cam Thomas, contraint d’accepter la qualifying offer de 5,9 millions sur un an à Brooklyn, illustre cette réalité du marché.

Josh Giddey dispose jusqu’au 1er octobre pour signer sa qualifying offer de 11,1 millions de dollars, ce qui lui permettrait de tester le marché en tant qu’agent libre non protégé l’été prochain. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour résoudre ce dossier qui traîne en longueur.