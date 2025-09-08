Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent

Josh Giddey et Chicago Bulls négocient toujours un nouveau contrat. L'Australien de 22 ans se voit proposer 88 millions de dollars sur quatre ans, mais ses attentes salariales restent plus élevées que l'offre de la franchise de l'Illinois.
|
00h00
Résumé
Écouter
Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent

Josh Giddey n’a toujours pas conclu de nouveau deal avec les Chicago Bulls, qui ont revu leur proposition à la hausse.

Crédit photo : David Banks-Imagn Images

Les négociations entre Josh Giddey et les Chicago Bulls connaissent un nouveau rebondissement. Selon Bobby Marks d’ESPN, la franchise de l’Illinois a augmenté son offre initiale, proposant désormais un contrat de quatre ans pour 88 millions de dollars à l’agent libre protégé australien.

Cette nouvelle proposition représente une hausse significative par rapport à l’offre précédente de 80 millions de dollars sur quatre ans rapportée par Jake Fischer le 10 août dernier. Malgré cet effort financier, l’écart demeure important avec les attentes du camp Giddey, qui vise plutôt un contrat de cinq ans avec un salaire annuel proche des 30 millions de dollars.

Un salaire qui le classerait parmi les meneurs les moins payés

Avec cette offre de 22 millions de dollars par saison en moyenne, Josh Giddey se retrouverait au 25e rang des meneurs les mieux payés de la NBA, entre Terry Rozier (24,1 millions) et Collin Sexton (17,7 millions). Une position qui reflète les interrogations persistantes autour de son impact réel sur le terrain.

L’Australien avait connu des difficultés lors des playoffs 2024 avec l’Oklahoma City Thunder, notamment face aux Dallas Mavericks en demi-finale de Conférence Ouest, où ses lacunes défensives et son inefficacité à 3-points l’avaient pénalisé. Cependant, sa première saison à Chicago a montré des signes encourageants avec des moyennes de 14,6 points, 8,1 rebonds et 7,2 passes en 70 matchs, et surtout un pourcentage à 3-points amélioré à 37,8%.

Les Bulls conservent un avantage dans ces négociations, aucune autre franchise ne disposant de l’espace salarial nécessaire pour formuler une offre à Giddey. L’exemple de Cam Thomas, contraint d’accepter la qualifying offer de 5,9 millions sur un an à Brooklyn, illustre cette réalité du marché.

Josh Giddey dispose jusqu’au 1er octobre pour signer sa qualifying offer de 11,1 millions de dollars, ce qui lui permettrait de tester le marché en tant qu’agent libre non protégé l’été prochain. Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour résoudre ce dossier qui traîne en longueur.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Olivia Epoupa continue sa carrière en Algérie
À l’étranger
00h00Olivia Epoupa rejoint un club algérien !
géorgie france eurobasket
EuroBasket
00h00La Géorgie hérite d’une grosse prime après son exploit contre la France à l’EuroBasket
Les fans de l'équipe de France ont vécu un été noir, après le grand cru de l'année 2024
EuroBasket
00h00Aucun titre, seulement trois médailles en 14 compétitions : le bilan comptable de l’été catastrophique du basket français
Présaison
00h00Avec un Mike Smith déjà bien chaud, Le Portel remporte l’Opalico au tournoi des Hauts de France
fauthoux bleus
EuroBasket masculin
00h00Frédéric Fauthoux conforté à la tête des Bleus : « On ne change pas de sélectionneur tous les trois mois »
tarbes NF1
NF1
00h00Tarbes déchante encore, et pourrait finalement jouer en Ligue régionale !
Présaison
00h00Cholet s’impose face à Limoges dans la nouvelle Arena Stadium des Sables-d’Olonne
EuroBasket
00h00Le sélectionneur de l’Allemagne cède officiellement son poste à son assistant pour la suite de l’EuroBasket
L'équipe de France dans le rond central après la défaite contre la Géorgie, écoute le message du capitaine Guerschon Yabusele
Équipe de France
00h00« On a surtout été naïfs collectivement » : les dernières réactions des Bleus suite à leur élimination
ELITE 2
00h00La Rochelle ne se rassure pas face à Nantes, avant la reprise des compétitions officielles
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
1 / 0