NBA

La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances

Toraya Reid, la sœur aînée du joueur des Minnesota Timberwolves Naz Reid, a été tuée par balles samedi dans le New Jersey. Son compagnon Shaquille Green a été inculpé de meurtre.
|
00h00
Résumé
Écouter
La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances

La sœur de l’intérieur de Minnesota Naz Reid a été tuée par balles dans le New Jersey.

Crédit photo : Brett Rojo-Imagn Images

Un terrible drame frappe la famille de Naz Reid. Le joueur des Minnesota Timberwolves a appris le décès tragique de sa sœur aînée Toraya, âgée de 28 ans, tuée par balles samedi matin devant un complexe résidentiel de Jackson, dans le New Jersey.

Selon le communiqué du procureur du comté d’Ocean, Bradley Billhimer, les policiers ont été alertés vers 11 heures du matin par des voisins qui avaient entendu des coups de feu. Ils ont découvert Toraya Reid inconsciente près de la sortie du complexe d’appartements Paragon, apparemment touchée par plusieurs balles.

Son compagnon inculpé de meurtre

Les forces de l’ordre ont rapidement interpellé Shaquille Green, 29 ans, aperçu en train de courir sur une route voisine. Le suspect, qui entretenait une relation amoureuse avec la victime selon le procureur, a été arrêté sans incident et inculpé de meurtre ainsi que de deux chefs d’accusation liés à la possession illégale d’armes à feu.

Toraya était l’aînée des enfants Reid, aux côtés de Naz et de leur jeune sœur Jakahya. En 2023, l’intérieur des Timberwolves avait souligné son influence protectrice sur la fratrie : « Ma grande sœur est très protectrice. Elle nous traite comme si elle était notre parent. »

La famille Reid a grandi du côté d’Asbury Park, dans le New Jersey, à seulement une vingtaine de minutes du lieu où Toraya a perdu la vie. Les trois enfants ont ensuite étudié à la Roselle Catholic High School, où Toraya pratiquait le softball pendant que son petit frère se destinait déjà à une carrière de basketteur professionnel.

Naz Reid, élu Meilleur sixième homme NBA pour la saison 2023-2024, avait récemment prolongé son contrat avec les Wolves pour 125 millions de dollars sur cinq ans. Le joueur de 25 ans n’a pas encore réagi publiquement à cette tragédie qui endeuille sa famille alors qu’il s’apprête à entamer sa septième saison avec Minnesota. La sphère NBA, à commencer par son ancien coéquipier chez les Wolves Karl-Anthony Towns, a envoyé ses pensées au joueur et à sa famille.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
Naz Reid
Suivre
