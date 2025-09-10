Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan

Victor Wembanyama ne se contente plus de révolutionner le basketball sur le parquet. La star française des San Antonio Spurs veut désormais transformer l’ambiance dans les gradins en créant un véritable kop de supporters, inspiré de ce qu’il a connu en Europe. Les auditions pour cette nouvelle « supporter’s section » sont prévues dimanche 14 septembre, en présence du All-Star français.

Victor Wembanyama convinced the San Antonio Spurs to hold tryouts for a fan section, per @espn “It will be modeled after what he's seen from soccer and basketball teams in Europe and around the world. The section of fans will feature nonstop chants, drums, flags, and passion.” pic.twitter.com/ZSF2BaqNgC — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) September 10, 2025

« C’était une idée. Et maintenant c’est un projet », a confié Wembanyama à propos de cette initiative ambitieuse. Le concept s’inspire directement des groupes d’ultras européens, avec « des chants non-stop, des tambours, des drapeaux et de la passion » selon les Spurs.

Un projet coûteux qui divise déjà

L’adhésion à ce groupe d’élite coûtera 999 dollars, en plus de l’engagement à assister à au moins 75% des matchs à domicile de la saison. Les membres devront « participer aux chants et aux rituels » tout en soutenant l’équipe « avec passion et respect ». En contrepartie, ils bénéficieront de réductions et de rencontres avec des invités surprise.

« Si ce groupe d’ultras atteint son plein potentiel, je n’ai aucun doute qu’il va nous aider à gagner des matchs à l’avenir », espère Wembanyama. « Les 41 matchs de saison régulière à domicile cette saison, ce sont 41 opportunités pour eux de nous pousser dans le quatrième quart-temps et de nous donner cette énergie supplémentaire qui peut nous apporter la victoire. »

Cependant, ce projet suscite déjà des interrogations. Contrairement aux kops européens qui naissent organiquement de la passion populaire, cette initiative ressemble davantage à un produit marketing. Le processus de sélection par audition va à l’encontre de l’ADN authentique des groupes d’ultras, qui se forment naturellement autour d’une histoire commune et de codes partagés.

Les défis d’une transplantation culturelle

La différence culturelle entre les supporters européens et le public NBA constitue un obstacle majeur. Les abonnés de la NBA recherchent généralement un confort premium plutôt que l’engagement physique constant d’un kop. De plus, maintenir cette intensité sur 41 matchs à domicile, incluant les rencontres moins attractives en milieu de semaine, représente un défi considérable.

Le modèle économique transforme également la ferveur en produit dérivé, ce qui va à l’encontre de l’esprit des vrais kops, traditionnellement issus des classes populaires qui s’approprient naturellement les tribunes. Malgré ces obstacles, l’initiative de Wembanyama témoigne de sa volonté d’enrichir l’expérience basketball à San Antonio, même si le résultat risque d’être plus artificiel qu’authentique.