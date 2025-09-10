Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan

Le phénomène français des Spurs veut importer la culture européenne des supporters en NBA avec un groupe d'ultras, mais le projet soulève des questions sur son authenticité et sa viabilité.
|
00h00
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan

Victor Wembanyama pourrait importer un concept bien européen à San Antonio.

Crédit photo : Scott Wachter-Imagn Images

Victor Wembanyama ne se contente plus de révolutionner le basketball sur le parquet. La star française des San Antonio Spurs veut désormais transformer l’ambiance dans les gradins en créant un véritable kop de supporters, inspiré de ce qu’il a connu en Europe. Les auditions pour cette nouvelle « supporter’s section » sont prévues dimanche 14 septembre, en présence du All-Star français.

« C’était une idée. Et maintenant c’est un projet », a confié Wembanyama à propos de cette initiative ambitieuse. Le concept s’inspire directement des groupes d’ultras européens, avec « des chants non-stop, des tambours, des drapeaux et de la passion » selon les Spurs.

Un projet coûteux qui divise déjà

L’adhésion à ce groupe d’élite coûtera 999 dollars, en plus de l’engagement à assister à au moins 75% des matchs à domicile de la saison. Les membres devront « participer aux chants et aux rituels » tout en soutenant l’équipe « avec passion et respect ». En contrepartie, ils bénéficieront de réductions et de rencontres avec des invités surprise.

« Si ce groupe d’ultras atteint son plein potentiel, je n’ai aucun doute qu’il va nous aider à gagner des matchs à l’avenir », espère Wembanyama. « Les 41 matchs de saison régulière à domicile cette saison, ce sont 41 opportunités pour eux de nous pousser dans le quatrième quart-temps et de nous donner cette énergie supplémentaire qui peut nous apporter la victoire. »

Cependant, ce projet suscite déjà des interrogations. Contrairement aux kops européens qui naissent organiquement de la passion populaire, cette initiative ressemble davantage à un produit marketing. Le processus de sélection par audition va à l’encontre de l’ADN authentique des groupes d’ultras, qui se forment naturellement autour d’une histoire commune et de codes partagés.

Les défis d’une transplantation culturelle

La différence culturelle entre les supporters européens et le public NBA constitue un obstacle majeur. Les abonnés de la NBA recherchent généralement un confort premium plutôt que l’engagement physique constant d’un kop. De plus, maintenir cette intensité sur 41 matchs à domicile, incluant les rencontres moins attractives en milieu de semaine, représente un défi considérable.

Le modèle économique transforme également la ferveur en produit dérivé, ce qui va à l’encontre de l’esprit des vrais kops, traditionnellement issus des classes populaires qui s’approprient naturellement les tribunes. Malgré ces obstacles, l’initiative de Wembanyama témoigne de sa volonté d’enrichir l’expérience basketball à San Antonio, même si le résultat risque d’être plus artificiel qu’authentique.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Actuellement à l'entraînement avec Nancy, Carl Ponsar cherche un club en Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00Le Limoges CSP garde un œil sur le marché afin d’améliorer son effectif
Très vocal, Lassi Tuovi a emmené la Finlande en demi-finales de l'EuroBasket
EuroBasket
00h00À 38 ans, Lassi Tuovi devient le plus jeune coach en demi-finales de l’EuroBasket depuis 2003
Marie-Sophie Obama n'est officiellement plus la présidente déléguée de l'ASVEL Féminin
La Boulangère Wonderligue
00h00Marie-Sophie Obama quitte officiellement la direction de l’ASVEL Féminin
Lauri Markkanen et la Finlande sont en demi-finales de l'EuroBasket
EuroBasket
00h00La Finlande se qualifie pour sa première demi-finale d’EuroBasket !
Cedi Osman va-t-il participer à la demi-finale contre la Grèce
EuroBasket
00h00Cedi Osman incertain pour la demi-finale de l’EuroBasket 2025
Stefan Jovic revient au Bayern Munich, 7 ans parès
EuroLeague
00h00Un international serbe revient au Bayern Munich : « La décision était immédiatement claire »
EuroCup Féminine
00h00Cornélie trouve son nouveau défi en Italie !
À l’étranger
00h00Passé par la JL Bourg et Boulogne-Levallois, Jordan Theodore signe en Egypte
EuroBasket
00h00[L’œil de coach Soares] Quels ont été les problèmes récurrents du jeu des Bleus à l’EuroBasket ?
Jonathan Mkamba arrive de Charleville-Mézières, en NM1
ELITE 2
00h00L’Élan béarnais engage l’une des bonnes surprises de la dernière saison de NM1
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
Tony Parker
NBA
00h00Tony Parker espère une collaboration NBA – FIBA – EuroLeague pour l’avenir du basket européen
Ben Simmons a refusé une nouvelle proposition de contrat de New York et reste sans club pour la saison à venir.
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
1 / 0