EuroLeague

Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA

EuroLeague - Trey Lyles quitte la NBA pour signer son premier contrat européen. L'ailier-fort canadien de 29 ans devient le dernier renfort du Real Madrid pour compléter l'effectif 2025-2026.
00h00
Apr 11, 2025; Sacramento, California, USA; Sacramento Kings forward Trey Lyles (41) during the second quarter against the Los Angeles Clippers at Golden 1 Center. Mandatory Credit: Darren Yamashita-Imagn Images

Crédit photo : Darren Yamashita - Imagn Images

Le Real Madrid a bouclé son mercato estival avec un joli coup. Selon les informations d’Encestando, confirmés par de nombreux médias espagnols et américains, le club madrilène a trouvé un accord avec Trey Lyles, ailier-fort de 29 ans qui quitte la NBA après une décennie pour tenter sa première expérience européenne.

L’international canadien arrive libre de tout contrat après avoir terminé la saison 2024-2025 avec les Sacramento Kings. Une franchise où il a évolué aux côtés de l’ancien MVP de l’EuroLeague, Sasha Vezenkov, lui aussi rentré en Europe.

Une décennie d’expérience NBA au service du Real

Sélectionné au 12ème rang de la Draft NBA 2015 par les Utah Jazz, Trey Lyles s’est forgé une solide réputation en NBA. Après deux saisons à Salt Lake City, il a poursuivi sa carrière à Denver, San Antonio et Detroit avant de rejoindre Sacramento pour ses trois dernières années. Au total, le natif de Saskatoon comptabilise 650 matchs en NBA avec des statistiques de 7,6 points et 4,3 rebonds par rencontre. Son adresse à 3-points (35% de réussite) en fait un joueur polyvalent capable d’étirer les défenses adverses.

Trey Lyles, ici face à la France lors des Jeux olympiques de Paris 2024. (Photo : FIBA)

Cette signature complète un effectif déjà très fourni dans le secteur intérieur madrilène. Aux côtés de Tavares, Fernando, Garuba et Okeke, Lyles apporte son expérience du haut niveau. Son arrivée pourrait également permettre à Mario Hezonja d’évoluer au poste 3, position qu’affectionne particulièrement le Croate.

Le Real Madrid mise sur l’expérience et la polyvalence de ce vétéran pour enrichir les options tactiques de son entraîneur Sergio Scariolo, qui vient de finir une triste fin d’aventure avec l’Espagne à l’EuroBasket.

PROFIL JOUEUR
Trey LYLES
Poste(s): Pivot
Taille: 206 cm
Âge: 29 ans (05/11/1995)
Nationalités:

logo can.jpg
Stats 2024-2025 / NBA
PTS
6,5
#317
REB
4,6
#153
PD
1,2
#329
Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
