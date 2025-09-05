Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA

Le Real Madrid a bouclé son mercato estival avec un joli coup. Selon les informations d’Encestando, confirmés par de nombreux médias espagnols et américains, le club madrilène a trouvé un accord avec Trey Lyles, ailier-fort de 29 ans qui quitte la NBA après une décennie pour tenter sa première expérience européenne.

L’international canadien arrive libre de tout contrat après avoir terminé la saison 2024-2025 avec les Sacramento Kings. Une franchise où il a évolué aux côtés de l’ancien MVP de l’EuroLeague, Sasha Vezenkov, lui aussi rentré en Europe.

Une décennie d’expérience NBA au service du Real

Sélectionné au 12ème rang de la Draft NBA 2015 par les Utah Jazz, Trey Lyles s’est forgé une solide réputation en NBA. Après deux saisons à Salt Lake City, il a poursuivi sa carrière à Denver, San Antonio et Detroit avant de rejoindre Sacramento pour ses trois dernières années. Au total, le natif de Saskatoon comptabilise 650 matchs en NBA avec des statistiques de 7,6 points et 4,3 rebonds par rencontre. Son adresse à 3-points (35% de réussite) en fait un joueur polyvalent capable d’étirer les défenses adverses.

Cette signature complète un effectif déjà très fourni dans le secteur intérieur madrilène. Aux côtés de Tavares, Fernando, Garuba et Okeke, Lyles apporte son expérience du haut niveau. Son arrivée pourrait également permettre à Mario Hezonja d’évoluer au poste 3, position qu’affectionne particulièrement le Croate.

Le Real Madrid mise sur l’expérience et la polyvalence de ce vétéran pour enrichir les options tactiques de son entraîneur Sergio Scariolo, qui vient de finir une triste fin d’aventure avec l’Espagne à l’EuroBasket.