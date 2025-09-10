L’Élan béarnais engage l’une des bonnes surprises de la dernière saison de NM1

À quelques jours de son premier match officiel, l’Élan Béarnais, peu épargné par les blessures, a officialisé ce mercredi 10 septembre l’arrivée attendue de Jonathan MKamba (1,95 m, 26 ans) en qualité de remplaçant médical de Joshua Mballa, blessé au poignet.

L’intérieur français arrive en Béarn après une expérience convaincante du côté de Charleville-Mézières en NM1 où il tournait à 13,1 points et 7,8 rebonds de moyenne par match. Auparavant, il s’est construit dans le Nord en Nationale 3 et Nationale 2. Cet intérieur petit mais très actif s’entraînait avec l’ALM Évreux durant la reprise.