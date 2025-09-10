Recherche
ELITE 2

L’Élan béarnais engage l’une des bonnes surprises de la dernière saison de NM1

ÉLITE 2 - Pour remplacer temporairement Joshua Mballa, l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez enregistre l'arrivée de Jonathan Mkamba en provenance de Charleville-Mézières, en NM1.
|
00h00
L’Élan béarnais engage l’une des bonnes surprises de la dernière saison de NM1

Jonathan Mkamba arrive de Charleville-Mézières, en NM1

Crédit photo : David Henrot

À quelques jours de son premier match officiel, l’Élan Béarnais, peu épargné par les blessures, a officialisé ce mercredi 10 septembre l’arrivée attendue de Jonathan MKamba (1,95 m, 26 ans) en qualité de remplaçant médical de Joshua Mballa, blessé au poignet.

L’intérieur français arrive en Béarn après une expérience convaincante du côté de Charleville-Mézières en NM1 où il tournait à 13,1 points et 7,8 rebonds de moyenne par match. Auparavant, il s’est construit dans le Nord en Nationale 3 et Nationale 2. Cet intérieur petit mais très actif s’entraînait avec l’ALM Évreux durant la reprise.

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d'évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
glidos
Belle prise en pigiste
