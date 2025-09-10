Un international serbe revient au Bayern Munich : « La décision était immédiatement claire »

Stefan Jovic (1,98 m, 34 ans) effectue son retour au Bayern Munich. Sorti de l’EuroBasket samedi dernier par la Finlande, le meneur de jeu vétéran remplacement numériquement Rokas Jokubaitis dans l’effectif de Gordon Herbert et T.J. Parker. Il partagera le poste 1 avec l’international géorgien Kamar Baldwin (1,85 m, 27 ans).

Un retour motivé par des raisons sportives et familiales

« Quand j’ai entendu parler de l’intérêt du Bayern ce week-end, la décision était immédiatement claire pour moi. Nous avions vécu une période très réussie ensemble à l’époque, le club s’est beaucoup développé, et nous nous sentions très, très à l’aise là-bas », a confié Jovic depuis sa ville natale de Niš après l’EuroBasket avec la Serbie.

Le choix du vétéran ne relève pas uniquement du sportif. « Surtout, mon fils aîné a de très bons souvenirs de Munich et était également immédiatement enthousiaste. Ce n’était donc pas seulement une décision sportive, mais aussi familiale », a-t-il expliqué.

Dragan Tarlac, directeur sportif du Bayern, s’est montré ravi de cette signature tardive : « Il n’est un secret pour personne que nous devions réagir à la grave blessure de Rokas Jokubaitis, et que c’était une entreprise très difficile si tard dans l’été. Nous sommes donc d’autant plus heureux d’avoir pu recruter Stefan, un meneur expérimenté et connu qui, selon nous, s’intègre parfaitement dans notre système. »

Un profil d’expérience pour l’EuroLeague

Stefan Jovic apporte un bagage considérable à Munich. Fort de 154 matchs d’EuroLeague au compteur avec des moyennes de 6,3 points (38% à 3-points) et 4,2 passes décisives, le Serbe entame sa neuvième saison dans la compétition européenne. Il arrive en Bavière après deux saisons à Valence, où il évoluait en EuroLeague 2023-2024.

Lors de son premier passage au Bayern (2017-2019), Jovic avait été essentiel dans les succès du club, contribuant au doublé championnat-coupe en 2018 puis à la défense du titre en 2019. « Je serai prêt, que ce soit pour moins de minutes ou plus, cela se développera. Je sais que la défense est très importante pour l’entraîneur, et je veux aider dans ce domaine », a-t-il déclaré après avoir échangé avec Gordon Herbert.

De l’ancienne équipe de Jovic au Bayern, seul le capitaine Vladimir Lucic reste présent. Son compatriote serbe a commenté avec humour : « C’est suffisant ! » Le meneur rejoindra le camp d’entraînement bavarois en fin de semaine.