Cedi Osman incertain pour la demi-finale de l’EuroBasket 2025

La Turquie retient son souffle avant sa demi-finale de l’EuroBasket 2025. Cedi Osman, pilier de l’équipe nationale turque, souffre d’une blessure à la cheville qui inquiète le staff médical et technique. L’ailier de 30 ans s’est blessé lors du quart de finale contre la Pologne mardi, mais avait pu revenir en jeu pour terminer la rencontre avec 10 points, 5 rebonds et 2 passes en 24 minutes.

Une blessure plus grave que prévu selon Ergin Ataman

Le sélectionneur turc Ergin Ataman s’est montré préoccupé par l’état de santé de son joueur vedette dans une interview accordée à TRT Spor. « Nous avons eu des réunions avec notre staff médical toute la matinée », a expliqué le technicien de 59 ans, « Ils essaient d’aider Cedi à gérer la douleur et le préparer pour le match (de vendredi). »

Les examens médicaux ont révélé la nature exacte de la blessure. « Leur plus grande inquiétude était une fracture de stress. C’est ce à quoi cela ressemblait. Heureusement, il a évité une fracture de stress », a précisé Ataman, « Il a un gonflement osseux dans cette zone, l’empêchant de mettre du poids sur son pied. »

Malgré la gravité de sa blessure, Osman affiche une détermination sans faille pour disputer cette demi-finale cruciale contre la Grèce à la Xiaomi Arena de Riga. « Il voulait retourner sur le terrain dans cet état. Il jouera quelles que soient les circonstances, mais nous ne savons pas à quel point il peut être efficace », a ajouté le sélectionneur turc.

Une décision de dernière minute attendue

La participation d’Osman reste suspendue aux dernières évaluations médicales. « Il ne s’entraînera pas jusqu’au jour du match », a confirmé Ataman, qui refuse de prendre des risques inconsidérés avec sa star, qu’il coache en club au Panathinaïkos Athènes. « S’il n’est qu’à 50%, il vaut mieux ne pas l’utiliser. »

« Nous prendrons une décision basée sur les progrès possibles », a clarifié le coach turc, « Cedi veut définitivement jouer, mais sa blessure est sérieuse. Il a du temps jusqu’à vendredi soir, alors j’espère qu’il peut progresser. Si le match avait lieu aujourd’hui ou demain, il ne pourrait sûrement pas jouer. »

Cette incertitude représente un défi majeur pour la Turquie, qui compte énormément sur l’expérience et le talent de son ailier pour espérer décrocher une place en finale de l’EuroBasket 2025.