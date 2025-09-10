Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Cedi Osman incertain pour la demi-finale de l’EuroBasket 2025

EuroBasket - Cedi Osman souffre d'une blessure à la cheville qualifiée de "sérieuse" par Ergin Ataman. L'ailier turc de 30 ans est incertain pour la demi-finale de l'EuroBasket 2025 contre la Grèce vendredi soir.
|
00h00
Résumé
Écouter
Cedi Osman incertain pour la demi-finale de l’EuroBasket 2025

Cedi Osman va-t-il participer à la demi-finale contre la Grèce ?

Crédit photo : Lilian Bordron

La Turquie retient son souffle avant sa demi-finale de l’EuroBasket 2025. Cedi Osman, pilier de l’équipe nationale turque, souffre d’une blessure à la cheville qui inquiète le staff médical et technique. L’ailier de 30 ans s’est blessé lors du quart de finale contre la Pologne mardi, mais avait pu revenir en jeu pour terminer la rencontre avec 10 points, 5 rebonds et 2 passes en 24 minutes.

Une blessure plus grave que prévu selon Ergin Ataman

Le sélectionneur turc Ergin Ataman s’est montré préoccupé par l’état de santé de son joueur vedette dans une interview accordée à TRT Spor. « Nous avons eu des réunions avec notre staff médical toute la matinée », a expliqué le technicien de 59 ans, « Ils essaient d’aider Cedi à gérer la douleur et le préparer pour le match (de vendredi). »

Les examens médicaux ont révélé la nature exacte de la blessure. « Leur plus grande inquiétude était une fracture de stress. C’est ce à quoi cela ressemblait. Heureusement, il a évité une fracture de stress », a précisé Ataman, « Il a un gonflement osseux dans cette zone, l’empêchant de mettre du poids sur son pied. »

Malgré la gravité de sa blessure, Osman affiche une détermination sans faille pour disputer cette demi-finale cruciale contre la Grèce à la Xiaomi Arena de Riga. « Il voulait retourner sur le terrain dans cet état. Il jouera quelles que soient les circonstances, mais nous ne savons pas à quel point il peut être efficace », a ajouté le sélectionneur turc.

Cedi Osman s'est blessé contre la Pologne
Cedi Osman s’est blessé contre la Pologne en quarts de finale mardi (photo : Lilian Bordron)

 

Une décision de dernière minute attendue

La participation d’Osman reste suspendue aux dernières évaluations médicales. « Il ne s’entraînera pas jusqu’au jour du match », a confirmé Ataman, qui refuse de prendre des risques inconsidérés avec sa star, qu’il coache en club au Panathinaïkos Athènes. « S’il n’est qu’à 50%, il vaut mieux ne pas l’utiliser. »

« Nous prendrons une décision basée sur les progrès possibles », a clarifié le coach turc, « Cedi veut définitivement jouer, mais sa blessure est sérieuse. Il a du temps jusqu’à vendredi soir, alors j’espère qu’il peut progresser. Si le match avait lieu aujourd’hui ou demain, il ne pourrait sûrement pas jouer. »

Cette incertitude représente un défi majeur pour la Turquie, qui compte énormément sur l’expérience et le talent de son ailier pour espérer décrocher une place en finale de l’EuroBasket 2025.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Turquie
Turquie
Suivre
Grèce
Grèce
Suivre
Pologne
Pologne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Actuellement à l'entraînement avec Nancy, Carl Ponsar cherche un club en Betclic ELITE
Betclic ELITE
00h00Le Limoges CSP garde un œil sur le marché afin d’améliorer son effectif
Très vocal, Lassi Tuovi a emmené la Finlande en demi-finales de l'EuroBasket
EuroBasket
00h00À 38 ans, Lassi Tuovi devient le plus jeune coach en demi-finales de l’EuroBasket depuis 2003
Marie-Sophie Obama n'est officiellement plus la présidente déléguée de l'ASVEL Féminin
La Boulangère Wonderligue
00h00Marie-Sophie Obama quitte officiellement la direction de l’ASVEL Féminin
Lauri Markkanen et la Finlande sont en demi-finales de l'EuroBasket
EuroBasket
00h00La Finlande se qualifie pour sa première demi-finale d’EuroBasket !
Cedi Osman va-t-il participer à la demi-finale contre la Grèce
EuroBasket
00h00Cedi Osman incertain pour la demi-finale de l’EuroBasket 2025
Stefan Jovic revient au Bayern Munich, 7 ans parès
EuroLeague
00h00Un international serbe revient au Bayern Munich : « La décision était immédiatement claire »
EuroCup Féminine
00h00Cornélie trouve son nouveau défi en Italie !
À l’étranger
00h00Passé par la JL Bourg et Boulogne-Levallois, Jordan Theodore signe en Egypte
EuroBasket
00h00[L’œil de coach Soares] Quels ont été les problèmes récurrents du jeu des Bleus à l’EuroBasket ?
Jonathan Mkamba arrive de Charleville-Mézières, en NM1
ELITE 2
00h00L’Élan béarnais engage l’une des bonnes surprises de la dernière saison de NM1
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
Tony Parker
NBA
00h00Tony Parker espère une collaboration NBA – FIBA – EuroLeague pour l’avenir du basket européen
Ben Simmons a refusé une nouvelle proposition de contrat de New York et reste sans club pour la saison à venir.
NBA
00h00De numéro 1 de la Draft NBA à sans contrat : l’incroyable descente aux enfers de cet éternel espoir, qui envisage la retraite
NBA
00h00Les jeux vidéo pour préparer la saison NBA : cette star utilise NBA 2K26 pour performer sur les parquets !
NBA
00h00Près de 100 millions de dollars pour une star mais toujours pas d’accord : les Chicago Bulls revoient leur offre à la hausse pour tenter de conserver un jeune talent
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
1 / 0