La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket

L’EuroBasket 2025 aura un nouveau champion. La Grèce a créé l’une des plus grosses surprises de la compétition en éliminant l’Espagne, tenante du titre, lors de la phase de groupes disputée à Limassol, en Chypre. Les Grecs se sont imposés 90-86 dans un match spectaculaire, terminant premiers du groupe C avec un bilan de 4 victoires pour 1 défaite.

Cette élimination précoce constitue un véritable séisme pour l’Espagne, quadruple championne d’Europe, qui termine la phase de groupes avec un bilan décevant de 2 victoires pour 3 défaites. C’est la première fois depuis 1977 que la Roja ne parvient pas à se qualifier pour la phase finale d’un EuroBasket.

L’Espagne recolle, mais lâche un horrible 2/8 aux lancers francs à la toute fin

La Grèce a pris les commandes dès l’entame de match grâce à un festival à 3-points. Tyler Dorsey a inscrit 14 points dans le premier quart-temps, permettant aux Grecs de réaliser un impressionnant 14-0 pour mener 30-14. L’équipe hellène a converti 8 de ses 10 premières tentatives à longue distance, mettant d’emblée l’Espagne sous pression.

Malgré un retour espagnol (38-33), la Grèce a répondu par un cinglant 13-2 en fin de première mi-temps pour rejoindre les vestiaires avec une avance confortable de 50-36. L’Espagne n’a jamais baissé les bras et est parvenue à égaliser 71-71, puis à prendre l’avantage 84-82 dans le money-time.

C’est alors que Giannis Antetokounmpo a pris ses responsabilités. Après un premier quart-temps discret offensivement (2 points mais 4 passes), la superstar NBA a fini par exploser avec 25 points, 13 rebonds et 9 passes, frôlant le triple-double. Ses deux paniers décisifs ont redonné l’avantage à la Grèce dans les dernières minutes alors que l’Espagne a fini à 2/8 aux lancers francs dans les dernières secondes.

Tyler Dorsey a été l’autre artisan de cette victoire historique avec 22 points à 6/10 à 3-points, 5 rebonds et 4 passes. Kostas Sloukas a apporté sa contribution avec 12 points et 6 passes décisives. Côté espagnol, Jaime Pradilla (14 points), Mario Saint-Supery (13 points) et Santi Aldama (12 points, 6 rebonds) ont tenté de maintenir leur équipe à flot, mais les lancers-francs ratés dans le final ont coûté cher à la Roja.

Cette élimination marque la fin d’une domination espagnole sur la Grèce qui durait depuis des années. L’Espagne menait 19-7 dans les confrontations directes et avait remporté 7 des 8 derniers duels depuis 2006, notamment en finale du Mondial 2006 et lors de plusieurs phases finales d’EuroBasket. La qualification de la Grèce pour Riga permet également à la Géorgie de décrocher son billet pour les phases finales.