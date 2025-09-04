Recherche
EuroBasket masculin

La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket

EuroBasket - La Grèce crée la sensation en éliminant l'Espagne, championne en titre, lors de la phase de groupes de l'EuroBasket 2025. Les Grecs terminent premiers du groupe C et se qualifient pour les phases finales à Riga.
00h00
La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket

Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l’Espagne

Crédit photo : FIBA

L’EuroBasket 2025 aura un nouveau champion. La Grèce a créé l’une des plus grosses surprises de la compétition en éliminant l’Espagne, tenante du titre, lors de la phase de groupes disputée à Limassol, en Chypre. Les Grecs se sont imposés 90-86 dans un match spectaculaire, terminant premiers du groupe C avec un bilan de 4 victoires pour 1 défaite.

Cette élimination précoce constitue un véritable séisme pour l’Espagne, quadruple championne d’Europe, qui termine la phase de groupes avec un bilan décevant de 2 victoires pour 3 défaites. C’est la première fois depuis 1977 que la Roja ne parvient pas à se qualifier pour la phase finale d’un EuroBasket.

L’Espagne recolle, mais lâche un horrible 2/8 aux lancers francs à la toute fin

La Grèce a pris les commandes dès l’entame de match grâce à un festival à 3-points. Tyler Dorsey a inscrit 14 points dans le premier quart-temps, permettant aux Grecs de réaliser un impressionnant 14-0 pour mener 30-14. L’équipe hellène a converti 8 de ses 10 premières tentatives à longue distance, mettant d’emblée l’Espagne sous pression.

Malgré un retour espagnol (38-33), la Grèce a répondu par un cinglant 13-2 en fin de première mi-temps pour rejoindre les vestiaires avec une avance confortable de 50-36. L’Espagne n’a jamais baissé les bras et est parvenue à égaliser 71-71, puis à prendre l’avantage 84-82 dans le money-time.

C’est alors que Giannis Antetokounmpo a pris ses responsabilités. Après un premier quart-temps discret offensivement (2 points mais 4 passes), la superstar NBA a fini par exploser avec 25 points, 13 rebonds et 9 passes, frôlant le triple-double. Ses deux paniers décisifs ont redonné l’avantage à la Grèce dans les dernières minutes alors que l’Espagne a fini à 2/8 aux lancers francs dans les dernières secondes.

Tyler Dorsey a été l’autre artisan de cette victoire historique avec 22 points à 6/10 à 3-points, 5 rebonds et 4 passes. Kostas Sloukas a apporté sa contribution avec 12 points et 6 passes décisives. Côté espagnol, Jaime Pradilla (14 points), Mario Saint-Supery (13 points) et Santi Aldama (12 points, 6 rebonds) ont tenté de maintenir leur équipe à flot, mais les lancers-francs ratés dans le final ont coûté cher à la Roja.

Cette élimination marque la fin d’une domination espagnole sur la Grèce qui durait depuis des années. L’Espagne menait 19-7 dans les confrontations directes et avait remporté 7 des 8 derniers duels depuis 2006, notamment en finale du Mondial 2006 et lors de plusieurs phases finales d’EuroBasket. La qualification de la Grèce pour Riga permet également à la Géorgie de décrocher son billet pour les phases finales.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
