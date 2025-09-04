Le tableau des phases finales de l’EuroBasket 2025
EuroBasket - Voici le tableau des phases finales de l'EuroBasket 2025 masculin. Tenante du titre, l'Espagne est déjà éliminée alors que l'équipe de France affrontera la Géorgie.
Giannis Antetokounmpo et la Grèce ont sorti le tenant du titre, l’Espagne
On connaît le tableau des phases finales de l’EuroBasket 2025, qui se dérouleront à Riga du samedi 6 au dimanche 14 septembre. L’Espagne est le premier tenant du titre à se faire sortir dès le premier tour depuis l’Allemagne en 1995. L’équipe de France affrontera la Géorgie ce dimanche 7 septembre.
- Lituanie (B2) vs Lettonie (A3), samedi 6 septembre à 17h30
- Grèce (C1) vs Israël (D4), dimanche 7 septembre (horaire à déterminer)
- Turquie (A1) vs Suède (B4), samedi 6 septembre à 11h
- Pologne (D2) vs Bosnie-Herzégovine (C3), dimanche 7 septembre (horaire à déterminer)
- Allemagne (B1) vs Portugal (A4), samedi 6 septembre à 14h15
- Italie (C2) vs Slovénie (D3), dimanche 7 septembre (horaire à déterminer)
- Serbie (A2) vs Finlande (B3), samedi 6 septembre à 20h45
- France (D1) vs Géorgie (C4), dimanche 7 septembre (horaire à déterminer)
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
