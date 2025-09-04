La France opposée à la Géorgie en 1/8e de l’Euro ; l’Espagne éliminée !

L’équipe de France affrontera la Géorgie en huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025 ce dimanche 7 septembre. Malgré sa défaite contre la Bosnie-Herzégovine, la sélection de Goga Bitadze (2,11 m, 26 ans) a bénéficié de la défaite de l’Espagne face à la Grèce ce jeudi soir. Tenante du titre, l’Espagne se retrouve donc éliminée dès la phase de poule, comme l’an passé lors des Jeux olympiques de Paris.

« Je pense comme tous ces matches de l’Euro, ce sera (un match) âpre, disputé, c’était une poule (C) très serré, a commenté le sélectionneur Frédéric Fauthoux depuis Katowice ce jeudi soir. Tout le monde pouvait terminer premier, deuxième, troisième ou quatrième. La Géorgie est une équipe qu’on connait un peu moins, mais qui a beaucoup de talent, on devra faire un gros match pour s’en sortir. Deux baskets différents (vont s’opposer), eux sont grands. Ce n’est pas inintéressant. A nous de jouer sur nos points forts. »

Une première opposition entre la France et la Géorgie en compétition officielle

Première du groupe D à l’issue de la phase de poule, l’équipe de France défiera le quatrième du groupe C, à savoir la Géorgie. Portée par son cinq majeur, à commencer par ses joueurs NBA Goga Bitadze (18,3 points et 6,8 rebonds) et Sandro Mamukelashvili (14,2 points, 6,2 rebonds et 3,2 passes décisives), mais aussi son Américain naturalisé Kamar Baldwin (10 points et 4,4 passes), son shooteur Duda Sanadze et ses vétérans Tornike Shengelia et Giorgi Shermadini, la Géorgie a créé la sensation lors du deuxième jour de l’EuroBasket en battant l’Espagne.

Mais depuis, la sélection coachée par le mythique coach serbe Aleksandar Dzikic n’a battu que Chypre et finit avec un bilan négatif de 2 victoires et 4 défaites dans un groupe C très dense. Son dernier revers face à la Bosnie-Herzégovine – qui affrontera la Pologne en huitièmes – ne la met pas dans la meilleure des dynamiques. Mais pour la première opposition de l’histoire entre l’équipe de France et la Géorgie en compétition officielle, il faudra se méfier de cette rugueuse sélection caucasienne.

En cas de victoire, le programme de la sélection de Frédéric Fauthoux s’annonce costaud, avec un éventuel quart de finale face à la Serbie (opposée à la Finlande) mercredi prochain, puis une possible opposition contre l’Allemagne deux jours plus tard. Mais avant de penser à cela, il faudra faire le boulot contre la Géorgie.