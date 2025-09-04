Recherche
EuroBasket masculin

La France opposée à la Géorgie en 1/8e de l’Euro ; l’Espagne éliminée !

EuroBasket - L'équipe de France connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de l'EuroBasket 2025 : ce sera la Géorgie ! Battue par la Grèce, l'Espagne, tenante du titre, se retrouve éliminée en laissant la quatrième place du groupe C à des Géorgiens qui les avaient battu jeudi dernier. Ce sera le premier France - Géorgie en compétition officielle.
00h00
Tornike Shengelia et la Géorgie présentent un gros potentiel dans cet EuroBasket 2025

Crédit photo : FIBA

L’équipe de France affrontera la Géorgie en huitièmes de finale de l’EuroBasket 2025 ce dimanche 7 septembre. Malgré sa défaite contre la Bosnie-Herzégovine, la sélection de Goga Bitadze (2,11 m, 26 ans) a bénéficié de la défaite de l’Espagne face à la Grèce ce jeudi soir. Tenante du titre, l’Espagne se retrouve donc éliminée dès la phase de poule, comme l’an passé lors des Jeux olympiques de Paris.

« Je pense comme tous ces matches de l’Euro, ce sera (un match) âpre, disputé, c’était une poule (C) très serré, a commenté le sélectionneur Frédéric Fauthoux depuis Katowice ce jeudi soir. Tout le monde pouvait terminer premier, deuxième, troisième ou quatrième. La Géorgie est une équipe qu’on connait un peu moins, mais qui a beaucoup de talent, on devra faire un gros match pour s’en sortir. Deux baskets différents (vont s’opposer), eux sont grands. Ce n’est pas inintéressant. A nous de jouer sur nos points forts. »

LIRE AUSSI

Une première opposition entre la France et la Géorgie en compétition officielle

Première du groupe D à l’issue de la phase de poule, l’équipe de France défiera le quatrième du groupe C, à savoir la Géorgie. Portée par son cinq majeur, à commencer par ses joueurs NBA Goga Bitadze (18,3 points et 6,8 rebonds) et Sandro Mamukelashvili (14,2 points, 6,2 rebonds et 3,2 passes décisives), mais aussi son Américain naturalisé Kamar Baldwin (10 points et 4,4 passes), son shooteur Duda Sanadze et ses vétérans Tornike Shengelia et Giorgi Shermadini, la Géorgie a créé la sensation lors du deuxième jour de l’EuroBasket en battant l’Espagne.

Mais depuis, la sélection coachée par le mythique coach serbe Aleksandar Dzikic n’a battu que Chypre et finit avec un bilan négatif de 2 victoires et 4 défaites dans un groupe C très dense. Son dernier revers face à la Bosnie-Herzégovine – qui affrontera la Pologne en huitièmes – ne la met pas dans la meilleure des dynamiques. Mais pour la première opposition de l’histoire entre l’équipe de France et la Géorgie en compétition officielle, il faudra se méfier de cette rugueuse sélection caucasienne.

En cas de victoire, le programme de la sélection de Frédéric Fauthoux s’annonce costaud, avec un éventuel quart de finale face à la Serbie (opposée à la Finlande) mercredi prochain, puis une possible opposition contre l’Allemagne deux jours plus tard. Mais avant de penser à cela, il faudra faire le boulot contre la Géorgie.

Un premier France Géorgie à… Riga !

Si l’équipe de France et celle de Géorgie ne se sont jamais affrontées en compétition officielle, elles ont toutefois joué trois fois l’une contre l’autre en match de préparation. Le premier match a d’ailleurs eu lieu à Riga, capitale de la Lettonie, comme ce sera le cas ce dimanche. En 2008, la sélection de Michel Gomez avait battu la Géorgie avec 13 points de Nando De Colo. En 2013, les Bleus avaient cette fois reçu les Géorgiens à Antibes, pour un succès 86-71 avec 14 points de Boris Diaw. Le dernier match remonte à août 2015, il y a 10 ans. Lors de la préparation de l’Euro à domicile, les tricolores avaient accueilli la Géorgie à Rouen le 21 août. Portés par Nando De Colo (17 points), ils s’étaient largement imposés (95-53).

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu'il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot).
France
France
Géorgie
Géorgie
beetlejuice53
Vous avez oublié la finale contre la Turquie...
alco23
Si seulement… pas sûr qu’ils y croient eux-mêmes…
alco23
Pas de blague!
beetlejuice53
Trop déçu pour les Espagnols... On n’aura plus le droit au lancer de tête systématique, les fausses entorses et notre ami Scariolo qui semble toujours avoir son totem d’immunité décerné par tous les trio d’arbitres.
thetruth- Modifié
À moins d'une catastrophe industrielle, la France sera en 1/4 de finale, la Géorgie joue à 5 joueurs à 35 min. Par contre, après on aura le droit vraisemblablement à la Serbie. On pourra constater si F. Fauthoux et la jeune génération ont ce qu'il faut pour aller loin à l'Euro
