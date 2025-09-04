Recherche
Équipe de France

L’équipe de France assurée de terminer première : plus que deux adversaires possibles en 1/8e de finale !

Victorieuse de quatre de ses cinq matchs à l'EuroBasket, l'équipe de France termine première du Groupe D ! Elle affrontera la Géorgie ou la Grèce en 1/8e de finale.
|
00h00
Résumé
Écouter
L'équipe de France assurée de terminer première : plus que deux adversaires possibles en 1/8e de finale !

Les Bleus premiers du Groupe D !

Crédit photo : Julie Dumélié

Malgré son impair contre Israël, l’équipe de France a donc assuré l’essentiel. Au terme du premier tour à Katowice, qualifié de « plutôt satisfaisant » par le sélectionneur Frédéric Fauthoux, les Bleus ont définitivement verrouillé la première place du groupe à la faveur de victoire de la Slovénie contre Israël (106-96).

Dotés d’un bilan de quatre succès en cinq rencontres, les tricolores croiseront avec le quatrième du Groupe C en 1/8e de finale dimanche à Riga.

Contre la Géorgie ou la Grèce 

Un adversaire dont on perçoit désormais mieux les contours. Ce sera soit la Géorgie, soit la… Grèce, pourtant perçue comme l’épouvantail de la poule. Si les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo s’inclinent face à l’Espagne, ils affronteront les Bleus. Au contraire, s’ils battent la Roja (et l’éliminent donc), les Bleus défieront la Géorgie pour la toute première fois en compétition officielle.

LIRE AUSSI

Ensuite, en cas de qualification, l’équipe de France serait promise à un tableau épouvantable, avec le vainqueur de Serbie – Finlande en quart de finale, puis potentiellement l’Allemagne en demi-finale. Tout un programme, et pas de quoi effrayer les Bleus. « Vu qu’on est là pour gagner l’Euro, il faut gagner tout le monde, même les grosses équipes », prévient Nadir Hifi…

T-shirt offcourt

Commentaires

thegachette
Joli programme en perspective. On sait si Giannis va jouer ? Ce serait mieux contre la Georgie, mais ce que j'ai vu de le Grèce en prépa permet de croire à une qualification en quart. Les Serbes s'ils continuent à accumuler les blessés ça peut aider...
Répondre
(0) J'aime
da_yeti
Si Giannis est absent, il vaut mieux tomber sur les Grecs. La raquette Géorgienne me fait peur.
Répondre
(1) J'aime
un_mec_dans_son_canap
Giannis est bien la …
Répondre
(0) J'aime
un_mec_dans_son_canap
Épouvantable cest bien ça … La partie de tableau turque est quand meme beaucoup plus ouverte…
Répondre
(0) J'aime
thegachette
Ils se sont ouverts la voie en tapant les Serbes. Bravo à eux...
Répondre
(0) J'aime
un_mec_dans_son_canap
Oui 100% daccord avec toi. Je parlais plutot de la grece ou de l’italie (premier du groupe C) qui potentiellememnt pourrait arriver en demi sans croiser d’épouvantails.
(0) J'aime
headband_dri- Modifié
Il est mignon Nadir... mais c'est le bon état d'esprit. Vouloir affronter des adversaires médiocres ou affaiblis pour terminer le plus haut possible c'est un calcul un peu minable et indigne de sportifs de haut niveau avec des ambitions !
Répondre
(2) J'aime
