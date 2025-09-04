L’équipe de France assurée de terminer première : plus que deux adversaires possibles en 1/8e de finale !

Malgré son impair contre Israël, l’équipe de France a donc assuré l’essentiel. Au terme du premier tour à Katowice, qualifié de « plutôt satisfaisant » par le sélectionneur Frédéric Fauthoux, les Bleus ont définitivement verrouillé la première place du groupe à la faveur de victoire de la Slovénie contre Israël (106-96).

Dotés d’un bilan de quatre succès en cinq rencontres, les tricolores croiseront avec le quatrième du Groupe C en 1/8e de finale dimanche à Riga.

Contre la Géorgie ou la Grèce

Un adversaire dont on perçoit désormais mieux les contours. Ce sera soit la Géorgie, soit la… Grèce, pourtant perçue comme l’épouvantail de la poule. Si les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo s’inclinent face à l’Espagne, ils affronteront les Bleus. Au contraire, s’ils battent la Roja (et l’éliminent donc), les Bleus défieront la Géorgie pour la toute première fois en compétition officielle.

Ensuite, en cas de qualification, l’équipe de France serait promise à un tableau épouvantable, avec le vainqueur de Serbie – Finlande en quart de finale, puis potentiellement l’Allemagne en demi-finale. Tout un programme, et pas de quoi effrayer les Bleus. « Vu qu’on est là pour gagner l’Euro, il faut gagner tout le monde, même les grosses équipes », prévient Nadir Hifi…