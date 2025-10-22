Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Jeunes

Elite Basket Camp : le concept qui séduit déjà de nombreux clubs en France

Sponsorisé - Fondé en 2022, Elite Basket Camp (EBC) s’impose comme l’un des acteurs majeurs des stages de basket en France. Avec plus de 70 stages organisés chaque année, 2 000 jeunes accueillis et une communauté de plus de 30 clubs partenaires, le projet connaît une croissance fulgurante.
|
00h00
Résumé
Écouter
Elite Basket Camp : le concept qui séduit déjà de nombreux clubs en France
Crédit photo : ELITE BASKET CAMP

Fondé en 2022, Elite Basket Camp (EBC) s’impose comme l’un des acteurs majeurs des stages de basket en France. Avec plus de 70 stages organisés chaque année, 2 000 jeunes accueillis et une communauté de plus de 30 clubs partenaires, le projet connaît une croissance fulgurante.

Une formule clé en main pour votre club

Organiser un stage avec Elite Basket Camp, c’est l’assurance de :

  • Dynamiser la vie de son club en mobilisant joueurs, coachs et bénévoles avec un stage à chaque période de vacances scolaires (Toussaint, Noël, Hiver, Pâques, Été).
  • Attirer de nouveaux adhérents grâce à la visibilité offerte sur les réseaux (plus de 32 000 abonnés TikTok, jusqu’à 100 000 vues par vidéo).
  • Générer un revenu complémentaire pour le club pour financer d’autres projets : 400 € de rétribution minimum garantis par stage + dotations textiles allant jusqu’à 2 000 € par an.
  • Profiter d’une organisation 100% gérée par l’équipe EBC, sans charge logistique pour le club.

Des bénéfices concrets pour les familles et les jeunes

  • Pour les enfants : une semaine encadrée par des coachs qualifiés, un cadre sécurisé et stimulant, des animations extra-basket et des souvenirs inoubliables.

Chaque stage repose sur une organisation rigoureuse et des contenus pensés pour allier progression technique, développement mental et plaisir de jouer. Ateliers, jeux, 1 contre 1, matchs, mais aussi des moments de partage et de réflexion : tout est pensé pour faire progresser le joueur et la personne.

Le but ? Former de meilleurs basketteurs… mais surtout aider les jeunes à grandir dans leur globalité.

    • Pour les parents : la tranquillité d’esprit d’un stage organisé à l’avance, une communication régulière et la garantie de voir leur enfant progresser dans un
      environnement structuré.

“Superbe expérience à renouveler ! Mon fils a pu s’épanouir durant ce stage ludique dans une excellente ambiance. Merci et bravo à toute l’équipe”
— Maman de Vincent, 12 ans, stagiaire à Bitche

Un modèle déjà validé par de nombreux clubs

De grands clubs d’Alsace, de Moselle et au-delà ont déjà adopté le modèle EBC et renouvellent chaque saison. Leurs retours convergent : visibilité accrue, dynamisme renforcé, adhérents satisfaits.

Une équipe qui fonctionne comme un vrai collectif

Derrière cette réussite se cache une équipe de plus de 90 coachs réguliers, tous issus du terrain : anciens joueurs, entraîneurs diplômés, éducateurs sportifs.
Ce qui les unit ? La passion du basket, bien sûr, mais surtout l’envie de transmettre, d’encadrer et d’inspirer.

L’équipe fonctionne comme un collectif. Chacun apporte sa vision, son énergie, son style

« Elite Basket Camp, c’est du sérieux… sans jamais se prendre trop au sérieux. On se sent bien, en confiance. Pour moi, c’est plus qu’un stage : c’est une vraie famille. »
— Lili, 21 ans, coach depuis 3 ans

Une ambition nationale…

Déjà implanté dans tout le Grand Est, mais aussi dans le Sud Ouest avec un camp d’été à Biscarrosse. L’équipe voit grand, l’objectif est de poursuivre le déploiement national, avec une implantation progressive dans toute la France.

Elite Basket Camp, ce n’est pas qu’un camp.
C’est une aventure humaine, un projet éducatif, une famille de passionnés qui fait bouger les lignes du sport jeunesse… et ce n’est que le début !

Et si votre club était le prochain ?

Rien de plus simple : contactez l’équipe Elite Basket Camp et nous mettons en place le stage dans votre club dès la prochaine période de vacances.

Téléphone : +33 7 83 12 01 22

Mail : [email protected]

Site internet : elitebasketcamp.com

camps
camps
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Un ancien Espoir de Nanterre, star du tournoi… d’Alençon, facteur X du champion NBA Oklahoma City !
NM1
00h00Levallois et Orchies ne sont plus invaincus, record en carrière pour Cédric Bah, les assassins Bridgewater et N’Nah Ndong
NBA
00h00[Vidéo] Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion NBA
ELITE BASKET CAMP
Jeunes
00h00Elite Basket Camp : le concept qui séduit déjà de nombreux clubs en France
Marc Owen Fodzo Dada a signé son match record en pro avec Nancy
Betclic ELITE
00h00Marc Owen Fodzo Dada (Nancy) a signé son match référence en pro, contre Limoges
Betclic Élite
00h00Lahaou Konaté, le grand récit : « Les gens ne me voyaient pas plus haut qu’un joueur de Nationale 2 ! »
Basketball Champions League
00h00Le Mans peut souffler : la première victoire européenne est là !
Fiba Europe Cup
00h00Dijon n’y arrive toujours pas : nouvelle défaite sur le fil à Zagreb en coupe d’Europe
NBA
00h00Cinq pays ciblés en priorité par la ligue NBA Europe, dont la France
Betclic ELITE
00h00Limoges va devoir faire sans son meneur back-up Vincent Amsellem, « pour plusieurs mois »…
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Un ancien Espoir de Nanterre, star du tournoi… d’Alençon, facteur X du champion NBA Oklahoma City !
NBA
00h00[Vidéo] Ousmane Dieng a reçu sa bague de champion NBA
NBA
00h00Cinq pays ciblés en priorité par la ligue NBA Europe, dont la France
NBA
00h00Record de 135 joueurs internationaux en NBA, la France deuxième mieux représentée juste derrière le Canada
NBA
00h00Jimmy Butler se dit épanoui aux Warriors après son transfert mouvementé
NBA
00h00Un troisième Français aux Knicks : Mohamed Diawara a signé son contrat garanti !
Maxime Raynaud lors de l'EuroBasket U20 2023, remporté par les Bleuets à Héraklion en Grèce
NBA
00h00Maxime Raynaud aurait pu participer à l’EuroBasket, mais Sacramento a « préféré le garder pour l’été »
NBA
00h00Portland mise 82 millions sur un Belge de 25 ans drafté en 52e position : Toumani Camara
NBA
00h00Kevin Durant prolonge aux Rockets et bat le record de gains NBA
NBA
00h00Qui sont les 19 Français engagés en NBA lors de la saison 2025-2026 ?
1 / 0