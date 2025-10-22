Recherche
NM1

Levallois et Orchies ne sont plus invaincus, record en carrière pour Cédric Bah, les assassins Bridgewater et N’Nah Ndong

NM1 - La 7e journée de Nationale 1 s'est déroulée mardi. Une soirée extrêmement riche, avec plusieurs tirs décisifs et enseignements marquants. Les voici synthétisés ici.
|
00h00
Résumé
Écouter
Levallois et Orchies ne sont plus invaincus, record en carrière pour Cédric Bah, les assassins Bridgewater et N’Nah Ndong

Domnick Bridgewater a crucifié Besançon

Crédit photo : ms_prod / Fos Provence Basket

Poule A

Il ne reste plus qu’une équipe invaincue en Nationale 1 : Le Havre (lire ci-dessous). Pour cause, dans la poule A, le leader Levallois a trébuché, sur le parquet d’Angers (73-75), victime notamment d’un shoot décisif de Dalil Hadi (13 points à 4/9 et 6 passes décisives). « Il nous manque trois joueurs majeurs, ça fait quelques matches qu’on est sur la corde raide, on savait que notre série pouvait s’arrêter », reconnait le coach francilien, Sacha Giffa, au micro d’Ouest France.

Un impair qui profite aux deux poursuivants des Metropolitans : Lorient et les Sables, de retour à égalité en tête (6v-1d). Les deux équipes ont été impressionnantes : le CEP a marché sur Fougères (97-63) tandis que le LSVB était en démonstration à Rennes (90-59), avec notamment une étincelle apportée par le jeune Romain Meurice-Valet (18 ans), auteur de 12 points en 11 minutes.

Romain MEURICE-VALET
Romain MEURICE-VALET
12
PTS
0
REB
1
PDE
Logo NM1
REN
59 90
SAB

En revanche, loin de l’euphorie vendéenne, Chartres est en plein spleen. Sur le parquet du promu Val-de-Seine, vainqueur d’un seul match jusque-là, la supposée armada du CCMB a touché le fond, au terme d’une première mi-temps indigne (jusqu’à -21, défaite 73-82).

Relégué de Pro B, le club eurélien présente le pire bilan de la poule (1v-6d), Pôle France excepté, en compagnie de Poissy (76-78), battu in extremis par une équipe de Toulouse qui poursuit sa remontée (troisième victoire consécutive). Le PBA a notamment payé les pots cassés du match exceptionnel d’Eddy Djedje, à créditer d’un somptueux 37 d’évaluation en 25 minutes (25 points à 8/9, 10 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre).

Eddy DJEDJE
Eddy DJEDJE
25
PTS
10
REB
2
PDE
Logo NM1
POI
76 78
TOU

Enfin, la belle série de Tours s’est arrêtée à Vitré. Après six victoires consécutives, dont une démonstration à Évreux en Coupe de France, le TMB a mordu la poussière sur le parquet de l’Aurore (71-78), victorieuse de son premier match de la saison à domicile.

NM1 – Journée 7
13/10/2025
PFB Pôle France
58 79
TAR Tarbes-Lourdes
21/10/2025
VDS Val de Seine Basket
82 73
CHA Chartres
REN Rennes
59 90
SAB Sables Vendée Basket
POI Poissy
76 78
TOU Toulouse
ANG Angers
75 73
LEV Levallois
VIT Vitré
78 71
TOU Tours
LOR Lorient
97 63
FOU Pays de Fougères

Poule B

Levallois ayant chuté à Angers, Saint-Thomas est donc désormais la dernière équipe à 100% de la saison en Nationale 1, sous réserve que son succès inaugural contre Besançon ne lui soit pas retiré… Mardi, le STB s’est adjugé le choc des leaders invaincus contre Orchies (87-73).

Une nouvelle victoire que les Havrais doivent, en partie, à Cédric Bah, auteur à 31 ans de son meilleur match en carrière professionnelle : 33 d’évaluation, son nouveau record, loin devant son ancienne marque de référence (28, à deux reprises, avec Souffelweyersheim). Habituel leader défensif, l’ancien vice-capitaine de la JA Vichy est sorti de l’ombre avec 25 points à 7/8, 9 rebonds, 2 passes décisives, 4 interceptions et 1 contre en 27 minutes.

Cédric BAH
Cédric BAH
25
PTS
9
REB
2
PDE
Logo NM1
STB
87 73
ORC

Battu pour la première fois de la saison, le BC Orchies se retrouve désormais à égalité en embuscade avec Fos-Provence, qui s’en est tiré à bon compte contre la lanterne rouge Besançon. Particulièrement poussifs, longtemps maintenus en vie par Martins Igbanu (28 points à 11/12 et 8 rebonds pour 35 d’évaluation), les BYers ont finalement été sauvés par Domnick Bridgewater en prolongation.

Martins IGBANU
Martins IGBANU
28
PTS
8
REB
1
PDE
Logo NM1
FOS
94 92
BES

À 20 secondes de la fin, le meneur bahaméen a d’abord volé un ballon dans les mains de Pavel Bronner-Szulc, au record en pro mal payé (23 points), avant de crucifier le BesAC d’un tir à 6 mètres au buzzer (94-92, score final).

Cruel pour l’équipe franc-comtoise, toujours fanny malgré sa meilleure prestation de la saison. « On le méritait ce match », ressasse le coach Laurent Kleefstra. « C’est terrible et ça me remue vraiment au plus profond de moi…  Quand on cumule le tout depuis le début de saison, on encore joué sans notre US Fred Thomas, ça fait beaucoup. Mais je suis très fier de mes joueurs, car ils ont manifesté un remarquable état d’esprit jusqu’au bout, sans rien lâcher. Ce qu’on a montré contre Fos, c’est très encourageant. On a sans doute livré notre meilleur match collectif depuis le début de saison. »

Vendredi, Besançon jouera très gros à domicile contre une autre équipe mal en point, Metz. Seulement victorieux d’un match jusque-là, les Canonniers ont eu la mauvaise idée de lancer l’autre club sans victoire de la poule, Charleville-Mézières. L’Étoile a remporté le derby à Saint-Symphorien (83-80) grâce à un autre shoot décisif, l’œuvre de Maydden Nnah-Ndong cette fois.

 

« Ce panier, je l’ai mis pour toute l’équipe », apprécie le fils de l’ex-internationale Géraldine Robert, interrogé par L’Ardennais« On est comme une famille, on se soutient et là, je n’ai qu’un mot : on est soulagés ! » 

Maydden NNAH-NDONG
Maydden NNAH-NDONG
14
PTS
4
REB
2
PDE
Logo NM1
MET
80 83
CHA

L’Étoile remonte ainsi à hauteur du promu Pays de Salonais, qui n’a pas réussi à enchaîner une deuxième victoire consécutive sur le parquet du SVBD (69-78) de son ex-coach, Alex Casimiri. Enfin, on notera les victoires à l’extérieur de Boulogne-sur-Mer et Berck, respectivement à Loon-Plage (71-62) et LyonSO (70-64).

La 7e journée se terminera ce mercredi soir par le déplacement du SCABB Lab du côté de Mulhouse.

NM1 – Journée 7
21/10/2025
LYO LyonSO
64 70
BER Berck Rang du Fliers
STB Le Havre
87 73
ORC Orchies
SVB Saint-Vallier
78 69
SAL Pays Salonais Basket 13
LOO Loon Plage
62 71
BOU Boulogne-sur-Mer
FOS Fos Provence
94 92
BES Besançon
MET Metz
80 83
CHA Charleville-Méz.
22/10/2025
MUL Mulhouse Mustangs
SCA SCABB Lab
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
