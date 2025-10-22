Levallois et Orchies ne sont plus invaincus, record en carrière pour Cédric Bah, les assassins Bridgewater et N’Nah Ndong

Poule A

Il ne reste plus qu’une équipe invaincue en Nationale 1 : Le Havre (lire ci-dessous). Pour cause, dans la poule A, le leader Levallois a trébuché, sur le parquet d’Angers (73-75), victime notamment d’un shoot décisif de Dalil Hadi (13 points à 4/9 et 6 passes décisives). « Il nous manque trois joueurs majeurs, ça fait quelques matches qu’on est sur la corde raide, on savait que notre série pouvait s’arrêter », reconnait le coach francilien, Sacha Giffa, au micro d’Ouest France.

Un impair qui profite aux deux poursuivants des Metropolitans : Lorient et les Sables, de retour à égalité en tête (6v-1d). Les deux équipes ont été impressionnantes : le CEP a marché sur Fougères (97-63) tandis que le LSVB était en démonstration à Rennes (90-59), avec notamment une étincelle apportée par le jeune Romain Meurice-Valet (18 ans), auteur de 12 points en 11 minutes.

En revanche, loin de l’euphorie vendéenne, Chartres est en plein spleen. Sur le parquet du promu Val-de-Seine, vainqueur d’un seul match jusque-là, la supposée armada du CCMB a touché le fond, au terme d’une première mi-temps indigne (jusqu’à -21, défaite 73-82).

Relégué de Pro B, le club eurélien présente le pire bilan de la poule (1v-6d), Pôle France excepté, en compagnie de Poissy (76-78), battu in extremis par une équipe de Toulouse qui poursuit sa remontée (troisième victoire consécutive). Le PBA a notamment payé les pots cassés du match exceptionnel d’Eddy Djedje, à créditer d’un somptueux 37 d’évaluation en 25 minutes (25 points à 8/9, 10 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre).

Enfin, la belle série de Tours s’est arrêtée à Vitré. Après six victoires consécutives, dont une démonstration à Évreux en Coupe de France, le TMB a mordu la poussière sur le parquet de l’Aurore (71-78), victorieuse de son premier match de la saison à domicile.

Poule B

Levallois ayant chuté à Angers, Saint-Thomas est donc désormais la dernière équipe à 100% de la saison en Nationale 1, sous réserve que son succès inaugural contre Besançon ne lui soit pas retiré… Mardi, le STB s’est adjugé le choc des leaders invaincus contre Orchies (87-73).

Une nouvelle victoire que les Havrais doivent, en partie, à Cédric Bah, auteur à 31 ans de son meilleur match en carrière professionnelle : 33 d’évaluation, son nouveau record, loin devant son ancienne marque de référence (28, à deux reprises, avec Souffelweyersheim). Habituel leader défensif, l’ancien vice-capitaine de la JA Vichy est sorti de l’ombre avec 25 points à 7/8, 9 rebonds, 2 passes décisives, 4 interceptions et 1 contre en 27 minutes.

Battu pour la première fois de la saison, le BC Orchies se retrouve désormais à égalité en embuscade avec Fos-Provence, qui s’en est tiré à bon compte contre la lanterne rouge Besançon. Particulièrement poussifs, longtemps maintenus en vie par Martins Igbanu (28 points à 11/12 et 8 rebonds pour 35 d’évaluation), les BYers ont finalement été sauvés par Domnick Bridgewater en prolongation.

À 20 secondes de la fin, le meneur bahaméen a d’abord volé un ballon dans les mains de Pavel Bronner-Szulc, au record en pro mal payé (23 points), avant de crucifier le BesAC d’un tir à 6 mètres au buzzer (94-92, score final).

🥶 Deux tirs assassins en #NM1 : Domnick Bridgewater pour Fos et Maydden N'nah Ndong pour Charleville-Mézières. 📹 La vidéo du game-winner de Bridgewater face à Besançon (94-92). 🟡⚫️ https://t.co/MNfphA24OE pic.twitter.com/STbsdNOdqH — BeBasket (@Be_BasketFr) October 22, 2025

Cruel pour l’équipe franc-comtoise, toujours fanny malgré sa meilleure prestation de la saison. « On le méritait ce match », ressasse le coach Laurent Kleefstra. « C’est terrible et ça me remue vraiment au plus profond de moi… Quand on cumule le tout depuis le début de saison, on encore joué sans notre US Fred Thomas, ça fait beaucoup. Mais je suis très fier de mes joueurs, car ils ont manifesté un remarquable état d’esprit jusqu’au bout, sans rien lâcher. Ce qu’on a montré contre Fos, c’est très encourageant. On a sans doute livré notre meilleur match collectif depuis le début de saison. »

Vendredi, Besançon jouera très gros à domicile contre une autre équipe mal en point, Metz. Seulement victorieux d’un match jusque-là, les Canonniers ont eu la mauvaise idée de lancer l’autre club sans victoire de la poule, Charleville-Mézières. L’Étoile a remporté le derby à Saint-Symphorien (83-80) grâce à un autre shoot décisif, l’œuvre de Maydden Nnah-Ndong cette fois.

« Ce panier, je l’ai mis pour toute l’équipe », apprécie le fils de l’ex-internationale Géraldine Robert, interrogé par L’Ardennais. « On est comme une famille, on se soutient et là, je n’ai qu’un mot : on est soulagés ! »

L’Étoile remonte ainsi à hauteur du promu Pays de Salonais, qui n’a pas réussi à enchaîner une deuxième victoire consécutive sur le parquet du SVBD (69-78) de son ex-coach, Alex Casimiri. Enfin, on notera les victoires à l’extérieur de Boulogne-sur-Mer et Berck, respectivement à Loon-Plage (71-62) et LyonSO (70-64).

La 7e journée se terminera ce mercredi soir par le déplacement du SCABB Lab du côté de Mulhouse.