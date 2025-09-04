Recherche
EuroBasket masculin

La Bosnie-Herzégovine se qualifie pour les huitièmes de finale, et met la pression sur l’Espagne !

Les Dragons mettent fin à 32 ans d'attente en battant la Géorgie 84-76. Jusuf Nurkic et John Roberson brillent pour offrir à la Bosnie-Herzégovine sa première qualification pour la phase à élimination directe depuis 1993. Ce résultat met la pression sur les tenants du titre espagnols, qui peuvent sortir de la compétition dès la phase de poules.
La Bosnie-Herzégovine se qualifie pour les huitièmes de finale, et met la pression sur l’Espagne !

Jusuf Nurkic et les Bosniens mettent la pression sur l’Espagne, au bord de l’élimination dès la phase de poules.

Crédit photo : FIBA

L’attente aura duré 32 longues années. La Bosnie-Herzégovine retrouve enfin les huitièmes de finale de l’EuroBasket après avoir dominé la Géorgie 84-76 à Limassol. Les Dragons terminent le premier tour avec un bilan de 3 victoires pour 2 défaites dans le groupe C, s’offrant leur première qualification depuis 1993, année où ils avaient terminé huitièmes de la compétition.

– Groupe C

Portés par leurs supporters, les Bosniens ont livré une prestation collective remarquable pour décrocher leur billet pour Riga. La Géorgie, malgré cette défaite qui la laisse à 2-3, conserve encore une chance de qualification si l’Espagne venait à perdre face à la Grèce dans le dernier match de la journée.

Nurkic et Roberson guident les Dragons vers la victoire

Jusuf Nurkic s’est une nouvelle fois montré décisif pour son équipe nationale. Le pivot NBA a compilé 15 points, 12 rebonds et 2 passes décisives, confirmant son statut de leader incontournable des Dragons. À ses côtés, John Roberson a fait parler sa précision à longue distance avec 4 paniers à 3-points réussis pour un total de 15 points et 5 passes décisives.

Jusuf NURKIC
Jusuf NURKIC
15
PTS
12
REB
2
PDE
Logo EuroBasket
BIH
84 76
GEO

L’apport offensif s’est également appuyé sur Kenan Kemanjas (13 points) et Edin Atic, auteur d’une performance complète avec 11 points, 4 rebonds, 7 passes décisives et 2 contres. Cette profondeur d’effectif a fait la différence face à une équipe géorgienne trop dépendante de son trio Kamar Baldwin, Sandro Mamukelashvili et Goga Bitadze, qui a certes inscrit 53 points mais n’a pas été suffisamment épaulé par le banc (4 points seulement).

La Bosnie-Herzégovine n’a jamais été menée au score et a pris le contrôle du match dès le deuxième quart-temps grâce à un 9-2 qui lui a permis de mener 33-22. Malgré un retour géorgien en fin de troisième quart-temps (65-60), les Dragons ont su répondre présent dans les moments cruciaux. Alors que la Géorgie était revenue à deux points (73-71) à moins de 5 minutes de la fin, Roberson et Aleksandar Lazic ont planté deux 3-points décisifs pour sceller définitivement le sort de la rencontre (80-71).

John ROBERSON
John ROBERSON
15
PTS
1
REB
5
PDE
Logo EuroBasket
BIH
84 76
GEO

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : 50% de réussite au tir, 14 paniers à 3-points convertis à 44% de réussite et 24 passes décisives témoignent de la qualité du jeu collectif bosniaque. Direction Riga donc pour les Dragons, qui découvriront bientôt l’identité de leur adversaire en huitièmes de finale.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
