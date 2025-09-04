La Bosnie-Herzégovine se qualifie pour les huitièmes de finale, et met la pression sur l’Espagne !

L’attente aura duré 32 longues années. La Bosnie-Herzégovine retrouve enfin les huitièmes de finale de l’EuroBasket après avoir dominé la Géorgie 84-76 à Limassol. Les Dragons terminent le premier tour avec un bilan de 3 victoires pour 2 défaites dans le groupe C, s’offrant leur première qualification depuis 1993, année où ils avaient terminé huitièmes de la compétition.

EuroBasket – Groupe C Bosnie-Herzégovine 84 Géorgie 76

Portés par leurs supporters, les Bosniens ont livré une prestation collective remarquable pour décrocher leur billet pour Riga. La Géorgie, malgré cette défaite qui la laisse à 2-3, conserve encore une chance de qualification si l’Espagne venait à perdre face à la Grèce dans le dernier match de la journée.

Nurkic et Roberson guident les Dragons vers la victoire

Jusuf Nurkic s’est une nouvelle fois montré décisif pour son équipe nationale. Le pivot NBA a compilé 15 points, 12 rebonds et 2 passes décisives, confirmant son statut de leader incontournable des Dragons. À ses côtés, John Roberson a fait parler sa précision à longue distance avec 4 paniers à 3-points réussis pour un total de 15 points et 5 passes décisives.

L’apport offensif s’est également appuyé sur Kenan Kemanjas (13 points) et Edin Atic, auteur d’une performance complète avec 11 points, 4 rebonds, 7 passes décisives et 2 contres. Cette profondeur d’effectif a fait la différence face à une équipe géorgienne trop dépendante de son trio Kamar Baldwin, Sandro Mamukelashvili et Goga Bitadze, qui a certes inscrit 53 points mais n’a pas été suffisamment épaulé par le banc (4 points seulement).

La Bosnie-Herzégovine n’a jamais été menée au score et a pris le contrôle du match dès le deuxième quart-temps grâce à un 9-2 qui lui a permis de mener 33-22. Malgré un retour géorgien en fin de troisième quart-temps (65-60), les Dragons ont su répondre présent dans les moments cruciaux. Alors que la Géorgie était revenue à deux points (73-71) à moins de 5 minutes de la fin, Roberson et Aleksandar Lazic ont planté deux 3-points décisifs pour sceller définitivement le sort de la rencontre (80-71).

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : 50% de réussite au tir, 14 paniers à 3-points convertis à 44% de réussite et 24 passes décisives témoignent de la qualité du jeu collectif bosniaque. Direction Riga donc pour les Dragons, qui découvriront bientôt l’identité de leur adversaire en huitièmes de finale.