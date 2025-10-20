Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Caen et le SCABB, deux projets ambitieux dans la tourmente, Guillaume Quintard déjà sous pression

ELITE 2 - Malgré leurs moyens et leurs ambitions, Caen et le Saint-Chamond-Andrézieux-Bouthéon Basket (SCABB) vivent un début de saison cauchemardesque en Élite 2. Le club ligérien, dernier du championnat après sa défaite à Challans, voit son coach Guillaume Quintard sous pression, alors que des rumeurs de changement planent déjà.
|
00h00
Résumé
Écouter
Caen et le SCABB, deux projets ambitieux dans la tourmente, Guillaume Quintard déjà sous pression

Guillaume Quintard est déjà sous pression alors que le SCABB occupe la dernière place d’ELITE 2

Crédit photo : SCABB / Laurent Peigue

Le début de saison d’Élite 2 tourne au casse-tête pour deux des plus beaux projets du championnat : Caen et le Saint-Chamond-Andrézieux-Bouthéon Basket. Avec les 4e et 5e masses salariales de la division, les deux clubs espéraient jouer le haut du tableau. Mais après six journées, ils se retrouvent respectivement 18e et 20e, loin des ambitions estivales.

Le SCABB, dernier et sous tension

Battus à Challans (78-77), qui restait pourtant sur cinq défaites consécutives et comptait plusieurs absents majeurs, les Ligériens ont concédé une troisième défaite de suite. Une situation alarmante pour un club qui visait la montée à moyen terme et qui occupe aujourd’hui la dernière place du championnat.

Selon nos informations, l’entraîneur Guillaume Quintard est sous très forte pression. Des rumeurs d’éviction circulent depuis ce week-end pour celui qui est arrivé à l’intersaison après avoir permis à l’équipe 2, le SCABB Lab, de jouer les premiers rôles en Nationale 1 (NM1). Le nom de Julien Cortey, ex-coach de La Rochelle et Ligérien d’origine, est évoqué en coulisses. Toutefois, à ce stade, il n’a pas été contacté. Revenu dans la région après son départ du Stade Rochelais, il serait toutefois un profil logique si un changement venait à s’opérer, lui qui a fait monter son dernier club de la deuxième à la première division.

Caen dans le dur mais confiant

De son côté, le Caen Basket Calvados a encore chuté à Blois (75-72), mais l’entraîneur Stéphane Eberlin préfère positiver dans La Nouvelle République : « Si on reste dans la même lignée, ça va payer. Maintenant, c’est le match de jeudi (réception de Denain) qui va être très important. » Malgré la défaite, les Normands ont montré du caractère face à un des leaders du championnat.

L’urgence de résultats se fait néanmoins sentir : avec une seule victoire en six matchs, le CBC doit réagir rapidement pour ne pas s’enliser dans la zone rouge. Stéphane Eberlin lui ne serait pas sur un siège éjectable.

Une Élite 2 impitoyable

L’exemple de Blois, toujours invaincu, ou de La Rochelle, en pleine ascension après quatre victoires consécutives, illustre la densité de cette Élite 2. A contrario, Denain, récemment en forme, vient d’enchaîner deux revers. Chaque série, positive ou négative, peut tout changer dans un classement extrêmement serré dans la meilleure division du circuit européen, et peut-être même mondial.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Caen
Caen
Suivre
SCABB
SCABB
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Guillaume Quintard est déjà sous pression alors que le SCABB occupe la dernière place d'ELITE 2
ELITE 2
00h00Caen et le SCABB, deux projets ambitieux dans la tourmente, Guillaume Quintard déjà sous pression
J.T. Shumate quitte déjà la JL Bourg
Betclic ELITE
00h00La JL Bourg se sépare de son ailier-fort
Adam Atamna a marqué 24 points contre Monaco, à 17 ans
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] La performance exceptionnelle d’Adam Atamna (24 points à 17 ans) contre Monaco
Alain Contensoux assiste à un entraînement de l'équipe de France à Katowice, fin août 2025, lors du premier tour de l'EuroBasket
Équipe de France
00h00Le grand entretien avec Alain Contensoux, DG et DTN de la FFBB : « On sait très bien faire les choses, mais on ne sait pas les vendre »
Francesco Tabellini a adressé un attention particulière au retour d'Enzo Sharhvin et à la performance d'Ismaël Bako face à Dijon.
Betclic ELITE
00h00Francesco Tabellini « heureux » pour Enzo Shahrvin et Ismaël Bako après la victoire face à Dijon
Betclic Élite
00h00Monaco vient à bout de l’ASVEL malgré le record d’Atamna (24 points)
Auteur de 17 points, Sebastian Herrera savoure la victoire face à Dijon.
Betclic ELITE
00h00Sébastian Herrera heureux mais exigeant après la victoire contre Dijon : « On ne peut pas se relâcher »
Laurent Legname n'a pas caché son amertume après la défaite de Dijon face au Paris Basketball.
Betclic ELITE
00h00Laurent Legname amer après la défaite de Dijon : « Il fallait que Paris gagne »
NBA
00h00Les Knicks coupent trois joueurs : il y aura bien trois Français à New-York cette saison !
Nell Angloma a signé un énorme match lors de la victoire de Lattes-Montpellier face à l'ASVEL Féminin
La Boulangère Wonderligue
00h00Angers crée l’exploit face à Basket Landes, Villeneuve d’Ascq impressionne contre Bourges et Nell Angloma (31 d’évaluation) éblouit Lattes
1 / 0
Livenews NBA
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
NBA
00h00Voyage NBA : allez voir Victor Wembanyama, star des bleus et star NBA, avec l’Elan Chalon… à Toronto !
Victor Wembanyama est lié aux San Antonio Spurs jusqu'en 2027
NBA
00h00Victor Wembanyama prolongé par les Spurs jusqu’en 2027 … avant de toucher le jackpot
Zaccharie Risacher a marqué 24 points pour son dernier match de présaison NBA
NBA
00h00Zaccharie Risacher brille, mais Atlanta s’incline face à Houston pour conclure la présaison
Olivier Sarr en pré-saison NBA contre Boston
NBA
00h00Olivier Sarr libéré par les Toronto Raptors après la pré-saison
1 / 0