Mouhammadou Jaiteh prolonge jusqu’en 2028 avec Dubaï malgré sa blessure

Arrivé cet été à Dubaï avec un contrat de deux ans en provenance de Monaco, Mouhammadou Jaiteh (2,11 m, 30 ans) n’a pas encore pu fouler les parquets sous ses nouvelles couleurs. Touché au tendon d’Achille avant le début de la saison, le pivot international français poursuit sa rééducation après son opération. Pourtant, le Dubaï BC a annoncé ce lundi la prolongation de son contrat jusqu’en 2028, une marque de confiance rare dans un contexte de blessure.

Staying home. Mam Jaiteh is one of us until 2028 📝🔥 pic.twitter.com/Q80HXlMsnW — Dubai Basketball (@dubaibasket) October 20, 2025

Une confiance totale du Dubaï BC

Le Dubaï Basketball Club, engagé pour la première fois de son histoire en EuroLeague, mise clairement sur la continuité. En prolongeant l’ancien Monégasque, les dirigeants émiratis ont envoyé un message fort : ils comptent sur lui pour être l’un des piliers de leur projet européen.

Après Jerry Boutsiele, premier Français à jouer pour le club de Dubai en début d’année civile, mais qui n’a pas été conservé cet été, Jaiteh est devenu le deuxième joueur tricolore à porter le maillot du Dubaï BC. Son expérience au plus haut niveau européen, notamment lors de son passage à Monaco où il avait brillé en EuroLeague, a séduit les responsables du club, qui voient en lui un cadre à long terme.

Un été contrasté entre succès et coup dur

Si sa blessure a retardé ses débuts au Moyen-Orient, Mam’ sortait d’une saison pleine. Avec la Roca Team, finaliste de l’EuroLeague 2025, il s’était imposé comme une option fiable dans la raquette, avant d’être l’un des rares Français à tirer son épingle du jeu lors de l’EuroBasket 2025 avec sa vaillance durant la campagne compliquée des Bleus en Pologne et Lettonie.

Sa prolongation à Dubaï, au-delà de l’aspect sportif, témoigne de la confiance dans son sérieux et son professionnalisme. Le pivot aura désormais le temps de revenir à 100 % pour contribuer au développement du projet émirati sur la durée.