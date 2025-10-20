Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Mouhammadou Jaiteh prolonge jusqu’en 2028 avec Dubaï malgré sa blessure

EuroLeague - Mam Jaiteh, blessé au tendon d’Achille avant ses débuts avec le Dubaï BC, a prolongé son contrat jusqu’en 2028. L’ancien pivot de Monaco, arrivé cet été, voit le club émirati lui témoigner une confiance totale.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mouhammadou Jaiteh prolonge jusqu’en 2028 avec Dubaï malgré sa blessure

Mam Jaiteh tout sourire de prolonger avec Dubai malgré sa blessure @Dubai BC

Crédit photo : Dubai Basketball Club

Arrivé cet été à Dubaï avec un contrat de deux ans en provenance de Monaco, Mouhammadou Jaiteh (2,11 m, 30 ans) n’a pas encore pu fouler les parquets sous ses nouvelles couleurs. Touché au tendon d’Achille avant le début de la saison, le pivot international français poursuit sa rééducation après son opération. Pourtant, le Dubaï BC a annoncé ce lundi la prolongation de son contrat jusqu’en 2028, une marque de confiance rare dans un contexte de blessure.

Une confiance totale du Dubaï BC

Le Dubaï Basketball Club, engagé pour la première fois de son histoire en EuroLeague, mise clairement sur la continuité. En prolongeant l’ancien Monégasque, les dirigeants émiratis ont envoyé un message fort : ils comptent sur lui pour être l’un des piliers de leur projet européen.

Après Jerry Boutsiele, premier Français à jouer pour le club de Dubai en début d’année civile, mais qui n’a pas été conservé cet été, Jaiteh est devenu le deuxième joueur tricolore à porter le maillot du Dubaï BC. Son expérience au plus haut niveau européen, notamment lors de son passage à Monaco où il avait brillé en EuroLeague, a séduit les responsables du club, qui voient en lui un cadre à long terme.

Un été contrasté entre succès et coup dur

Si sa blessure a retardé ses débuts au Moyen-Orient, Mam’ sortait d’une saison pleine. Avec la Roca Team, finaliste de l’EuroLeague 2025, il s’était imposé comme une option fiable dans la raquette, avant d’être l’un des rares Français à tirer son épingle du jeu lors de l’EuroBasket 2025 avec sa vaillance durant la campagne compliquée des Bleus en Pologne et Lettonie.

Sa prolongation à Dubaï, au-delà de l’aspect sportif, témoigne de la confiance dans son sérieux et son professionnalisme. Le pivot aura désormais le temps de revenir à 100 % pour contribuer au développement du projet émirati sur la durée.

LIRE AUSSI
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Mam Jaiteh tout sourire de prolonger avec Dubai malgré sa blessure @Dubai BC
EuroLeague
00h00Mouhammadou Jaiteh prolonge jusqu’en 2028 avec Dubaï malgré sa blessure
Guillaume Quintard a été démis de ses fonctions au SCABB
ELITE 2
00h00Guillaume Quintard écarté du SCABB après un début de saison catastrophique
Betclic ELITE
00h00Vassilis Spanoulis après la victoire à l’ASVEL : « Les matchs à l’extérieur façonnent le caractère d’une équipe »
Match référence pour Frank Ntilikina avec l'Olympiakos
À l’étranger
00h00Frank Ntilikina brille avec l’Olympiakos, Evan Fournier de retour
Liga Endesa
00h00Manresa – Gran Canaria, quand les Français marquent plus de points que les Espagnols en Liga Endesa
NBA
00h00Qui sont les 19 Français engagés en NBA lors de la saison 2025-2026 ?
Guillaume Quintard est déjà sous pression alors que le SCABB occupe la dernière place d'ELITE 2
ELITE 2
00h00Caen et le SCABB, deux projets ambitieux dans la tourmente, Guillaume Quintard déjà sous pression
J.T. Shumate quitte déjà la JL Bourg
Betclic ELITE
00h00La JL Bourg se sépare de son ailier-fort
Adam Atamna a marqué 24 points contre Monaco, à 17 ans
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] La performance exceptionnelle d’Adam Atamna (24 points à 17 ans) contre Monaco
Alain Contensoux assiste à un entraînement de l'équipe de France à Katowice, fin août 2025, lors du premier tour de l'EuroBasket
Équipe de France
00h00Le grand entretien avec Alain Contensoux, DG et DTN de la FFBB : « On sait très bien faire les choses, mais on ne sait pas les vendre »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Portland mise 82 millions sur un Belge de 25 ans drafté en 52e position : Toumani Camara
NBA
00h00Kevin Durant prolonge aux Rockets et bat le record de gains NBA
NBA
00h00Qui sont les 19 Français engagés en NBA lors de la saison 2025-2026 ?
NBA
00h00Les Knicks coupent trois joueurs : il y aura bien trois Français à New-York cette saison !
L'ASVEL est prête à quitter l'EuroLeague, revenir en BCL pour se rapprocher un peu plus de la NBA Europe
Betclic ELITE
00h00L’ASVEL prête à quitter l’EuroLeague pour revenir en BCL avant d’intégrer la future NBA Europe !
NBA
00h00Mo Diawara titulaire, Raynaud décisif et Beringer prolifique pour la dernière soirée de présaison
Victor Wembanyama a dominé sous le panier ce vendredi contre Indiana
NBA
00h00Wembanyama domine et les Spurs terminent la présaison invaincus
Ousmane Dieng a marqué le buzzer beater de la victoire d'OKC contre Denver
NBA
00h00Ousmane Dieng plante un buzzer beater à 3-points face à Denver !
NBA
00h00Prime Video dévoile son dispositif NBA en France : 29 matchs en prime time et un casting d’experts
NBA
00h00Quand les Sharks d’Antibes accueillent… Russell Westbrook pour un entraînement
1 / 0