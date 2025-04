Mouhammadou Jaiteh élu co-MVP du match 2 des quarts de finale d’EuroLeague

Auteur d’une prestation parfaite face au FC Barcelone, Mouhammadou Jaiteh (2,11 m, 30 ans) a été élu co-MVP du match 2 des quarts de finale de l’EuroLeague. Le pivot français partage cet honneur avec Shane Larkin, le meneur de l’Anadolu Efes Istanbul, recordman du nombre de titres de MVP de la journée.

Pour la première fois de sa carrière en EuroLeague, Mouhammadou Jaiteh a décroché le trophée de MVP de la journée. Lors de la large victoire de l’AS Monaco contre le FC Barcelone (92-79), l’intérieur tricolore a livré un match parfait, avec 20 points inscrits à 9/9 aux tirs à deux points, 2/2 aux lancers francs, ainsi que 4 rebonds, 2 interceptions et 1 passe décisive en moins de 16 minutes. Son évaluation de 27, qui égale son record personnel dans la compétition, lui permet de partager cet honneur avec Shane Larkin.

