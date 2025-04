Mouhammadou Jaiteh, record égalé et match parfait avec Monaco contre Barcelone

Ce vendredi 25 avril, lors du match 2 des quarts de finale de playoffs d’EuroLeague, Mouhammadou Jaiteh a réalisé une prestation majuscule sous le maillot de l’AS Monaco. Contre un FC Barcelone aux aguets, l’ancien joueur de Malakoff a marqué 20 points à 9/9 aux tirs en moins de 16 minutes, établissant la meilleure évaluation de sa carrière européenne (27).

Monaco close of the 3rd quarter with a HUGE flush from Mam Jaiteh 🔨#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/Pq58wY1KNw — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 25, 2025

Un match parfait pour « Mam' » Jaiteh

Mouhammadou Jaiteh a répondu présent au moment le plus crucial. Entré en jeu avec détermination, le pivot monégasque a offert à la Roca Team une intensité précieuse dans la raquette, finissant la rencontre avec un impressionnant 9/9 aux tirs pour 20 points et 4 rebonds captés en seulement 15 minutes 48 secondes.

Déjà auteur d’une performance similaire en novembre 2022 avec la Virtus Bologne, Mam’ a confirmé son impact croissant dans les grands rendez-vous d’EuroLeague. « Ce soir Mam Jaiteh était incroyable, je suis très heureux pour lui », a salué son coéquipier Jaron Blossomgame.

« Combattre sur chaque ballon »

Interrogé après le match, Jaiteh a mis en avant l’état d’esprit collectif de Monaco : « On arrive à former un noyau, un bloc pour un seul but commun. C’est la plus grosse victoire. Ce match-là, c’est peut-être un peu la récompense des heures que les gens ne voient pas », a-t-il confié avec humilité.

L’intérieur a aussi insisté sur l’importance de l’intensité défensive : « Si on veut avoir une chance de les battre, c’est par là que ça passe. Peu importe qui est sur le terrain, tout le monde se bat pour la même chose. »

Spanoulis salue l’engagement de son pivot

Son entraîneur, Vassilis Spanoulis, n’a pas manqué de souligner l’engagement de son joueur : « Quand tu as des arrières qui créent comme ça et que tu es prêt à commencer par la défense et le rebond, tu trouves ton rythme. Mam’ était prêt, il nous a aidé aujourd’hui, comme tous les autres. »

À l’image de son rebond décroché en plongeant au sol, avant d’être porté par l’énergie de tout son banc, Mouhammadou Jaiteh a symbolisé l’état d’esprit de combat de la Roca Team. Désormais en tête 2-0 dans la série, Monaco n’est plus qu’à une victoire du Final Four.