Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Gravement blessé avec Dubaï, Mouhammadou Jaiteh a été opéré avec succès

EuroLeague - Blessé au tendon d’Achille jeudi contre le CSKA Moscou, Mouhammadou Jaiteh a donné de ses nouvelles depuis l’hôpital. Le pivot français du Dubaï BC devra désormais entamer une longue convalescence.
|
00h00
Résumé
Écouter
Gravement blessé avec Dubaï, Mouhammadou Jaiteh a été opéré avec succès

Mouhammadou Jaiteh, quelques jours avant de se blesser, avec l’équipe de France à Katowice

Crédit photo : Julie Dumélié

Jeudi soir, lors du match de préparation contre le CSKA Moscou, Mouhammadou Jaiteh (2,11 m, 30 ans) a connu un gros coup d’arrêt. Touché au tendon d’Achille, l’intérieur français a été contraint de sortir prématurément. Dès le lendemain, il a publié un message rassurant sur son compte Instagram, photo à l’appui depuis son lit d’hôpital :

« Merci à tous pour l’incroyable soutien et tous les messages que j’ai reçus ces dernières heures. L’opération s’est bien passée et maintenant commence le chemin vers la guérison. C’est un moment difficile, mais je reste fort et positif. Je continuerai à soutenir mes coéquipiers dans cette saison historique pour le Dubaï Basketball Club, et je reviendrai encore plus fort. »

Une saison sans doute terminée pour Jaiteh

En cas de rupture complète du tendon d’Achille, la durée d’indisponibilité d’un joueur de haut niveau varie généralement entre six et douze mois. Le scénario le plus probable est donc que Mouhammadou Jaiteh ne rejoue pas cette saison avec son nouveau club, le Dubaï BC, qui dispute sa première saison en EuroLeague.

PROFIL JOUEUR
Logo_Basketball_Player-Mam Jaiteh.jpg
Mouhammadou JAITEH
Poste(s): Pivot
Taille: 211 cm
Âge: 30 ans (27/11/1994)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Préparation
PTS
6,5
#163
REB
1,8
#226
PD
0,5
#278

Un organisme mis à rude épreuve

Cette blessure intervient après une saison 2024-2025 extrêmement chargée avec l’AS Monaco, où le pivot de 30 ans a disputé plus de 70 matches toutes compétitions confondues. Cet été, il a également été fortement sollicité avec l’équipe de France, où il s’est retrouvé à être le seul pivot de métier opérationnel des Bleus dès le deuxième match de l’EuroBasket. Un enchaînement qui a pu fragiliser son organisme et mener à cette blessure sérieuse.

Le chemin du retour s’annonce long, mais le natif de Pantin a déjà prévenu : il compte revenir plus fort.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lefree74
courage et Mam, et oui led cadences des sportifs pro deviennent assez délirantes, combien de joueurs blessé au sortir de l'euro ??
Répondre
(0) J'aime
oscarnivore
Je connais pas Jaiteh, y'a pire que ça (OK, le monde aujourd'hui, mais c'est pas le sujet), en tout cas bon rétablissement.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Mouhammadou Jaiteh, quelques jours avant de se blesser, avec l'équipe de France à Katowice
EuroLeague
00h00Gravement blessé avec Dubaï, Mouhammadou Jaiteh a été opéré avec succès
L'équipe de France 2013 championne d'Europe a été réunie à Pau en août 2023 pour fêter les 10 ans du titre de champion d'Europe
Équipe de France
00h00Il y a 12 ans, l’équipe de France montait sur le toit de l’Europe
Enzo Goudou-Sinha s'est blessé avec Nancy à Charleroi
Betclic ELITE
00h00Une nouvelle tuile pour Nancy : Goudou-Sinha blessé juste avant le début de saison
Frank Ntilikina à Pau avec l'équipe de France le 8 août 2025
EuroLeague
00h00A la recherche d’un arrière, l’Olympiakos s’intéresse à Frank Ntilikina
Chalon n'est qu'à une victoire du tour principal de la BCL
Basketball Champions League
00h00L’Élan Chalon écarte Porto et s’offre une finale pour se qualifier en BCL
Jean-Philippe Dally s'est sérieusement blessé contre Bonn vendredi dernier
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin retient son souffle après une grosse blessure vendredi soir
Mathis Dossou-Yovo a dominé à l'intérieur contre Bruxelles
Betclic ELITE
00h00Nanterre enchaîne : large succès contre Bruxelles avant le début de saison
Neftali Difuidi a encore réalisé de très bons passages contre Bonn
Betclic ELITE
00h00Saint-Quentin termine sa préparation sur une révolte collective contre Bonn
G League
00h00Killian Tillie rentre dans l’histoire en remportant une deuxième Coupe Intercontinentale consécutive avec Malaga
Chus Mateo aurait été limogé par le Real Madrid
Équipes nationales
00h00L’Espagne officialise son nouveau sélectionneur, succédant à Sergio Scariolo
1 / 0
Livenews NBA
Betclic ELITE
00h00ITW – Tony Snell, de la NBA à Boulazac : « C’est comme un second souffle dans ma vie »
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
1 / 0