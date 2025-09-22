Gravement blessé avec Dubaï, Mouhammadou Jaiteh a été opéré avec succès

Jeudi soir, lors du match de préparation contre le CSKA Moscou, Mouhammadou Jaiteh (2,11 m, 30 ans) a connu un gros coup d’arrêt. Touché au tendon d’Achille, l’intérieur français a été contraint de sortir prématurément. Dès le lendemain, il a publié un message rassurant sur son compte Instagram, photo à l’appui depuis son lit d’hôpital :

« Merci à tous pour l’incroyable soutien et tous les messages que j’ai reçus ces dernières heures. L’opération s’est bien passée et maintenant commence le chemin vers la guérison. C’est un moment difficile, mais je reste fort et positif. Je continuerai à soutenir mes coéquipiers dans cette saison historique pour le Dubaï Basketball Club, et je reviendrai encore plus fort. »

Une saison sans doute terminée pour Jaiteh

En cas de rupture complète du tendon d’Achille, la durée d’indisponibilité d’un joueur de haut niveau varie généralement entre six et douze mois. Le scénario le plus probable est donc que Mouhammadou Jaiteh ne rejoue pas cette saison avec son nouveau club, le Dubaï BC, qui dispute sa première saison en EuroLeague.

PROFIL JOUEUR Mouhammadou JAITEH Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 30 ans (27/11/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / Préparation PTS 6,5 #163 REB 1,8 #226 PD 0,5 #278

Un organisme mis à rude épreuve

Cette blessure intervient après une saison 2024-2025 extrêmement chargée avec l’AS Monaco, où le pivot de 30 ans a disputé plus de 70 matches toutes compétitions confondues. Cet été, il a également été fortement sollicité avec l’équipe de France, où il s’est retrouvé à être le seul pivot de métier opérationnel des Bleus dès le deuxième match de l’EuroBasket. Un enchaînement qui a pu fragiliser son organisme et mener à cette blessure sérieuse.

Le chemin du retour s’annonce long, mais le natif de Pantin a déjà prévenu : il compte revenir plus fort.