Le FC Barcelone se sépare de son coach

C’est la fin de l’aventure entre Joan Peñarroya et le FC Barcelone. Arrivé à l’été 2024 pour succéder à Roger Grimau, le technicien catalan n’aura pas tenu 18 mois sur le banc blaugrana. Le club a annoncé officiellement sa mise à l’écart ce dimanche soir, après un début de saison très décevant marqué par des contre-performances répétées en Liga Endesa et en EuroLeague.

𝐉𝐨𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧̃𝐚𝐫𝐫𝐨𝐲𝐚 𝐝𝐞𝐢𝐱𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐁𝐚𝐫𝐜̧𝐚 𝐝𝐞 𝐛𝐚̀𝐬𝐪𝐮𝐞𝐭. L'entrenador del Barça, Joan Peñarroya, no seguirà al capdavant de la banqueta blaugrana. El Barça vol agrair al tècnic la seva professionalitat i li desitja molts… — Barça Basket (@FCBbasket) November 9, 2025

Une défaite de trop pour Joan Peñarroya

Le revers concédé chez le voisin de Gérone ce dimanche (96-78) a été celui de trop pour la direction barcelonaise. En difficulté depuis le début de saison, le Barça a enchaîné les prestations en demi-teinte, avec davantage de défaites que de victoires (4 en 6 matches en Liga Endesa, mais un bilan positif de 5-4 en EuroLeague).

Dans son communiqué, le club catalan a remercié Peñarroya « pour son professionnalisme » tout en lui souhaitant « beaucoup de succès pour la suite ».

Le coach originaire de Terrassa laisse une équipe en plein doute, encore loin des standards d’un club habitué à jouer les premiers rôles sur la scène européenne.

Óscar Orellana pour l’intérim, Xavi Pascual ciblé

En attendant de trouver un nouveau technicien, c’est l’assistant Óscar Orellana qui assurera l’intérim sur le banc.

Selon plusieurs médias espagnols, le FC Barcelone ferait de Xavi Pascual — ancien coach du club entre 2008 et 2016, actuellement libre après son passage au Zénith Saint-Pétersbourg — sa priorité pour reprendre les rênes. Le technicien catalan aurait toutefois posé certaines conditions, notamment des renforts pour renforcer l’effectif.