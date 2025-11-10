Recherche
Liga Endesa

Le FC Barcelone se sépare de son coach

EuroLeague - Le FC Barcelone a officialisé ce dimanche le licenciement de son entraîneur Joan Peñarroya après la lourde défaite subie contre le Bàsquet Girona. L'assistant Óscar Orellana assurera l'intérim.
00h00
Joan Peñarroya n’est plus l’entraîneur du FC Barcelone

Crédit photo : Sébastien Grasset

C’est la fin de l’aventure entre Joan Peñarroya et le FC Barcelone. Arrivé à l’été 2024 pour succéder à Roger Grimau, le technicien catalan n’aura pas tenu 18 mois sur le banc blaugrana. Le club a annoncé officiellement sa mise à l’écart ce dimanche soir, après un début de saison très décevant marqué par des contre-performances répétées en Liga Endesa et en EuroLeague.

Une défaite de trop pour Joan Peñarroya

Le revers concédé chez le voisin de Gérone ce dimanche (96-78) a été celui de trop pour la direction barcelonaise. En difficulté depuis le début de saison, le Barça a enchaîné les prestations en demi-teinte, avec davantage de défaites que de victoires (4 en 6 matches en Liga Endesa, mais un bilan positif de 5-4 en EuroLeague).

Dans son communiqué, le club catalan a remercié Peñarroya « pour son professionnalisme » tout en lui souhaitant « beaucoup de succès pour la suite ».

Le coach originaire de Terrassa laisse une équipe en plein doute, encore loin des standards d’un club habitué à jouer les premiers rôles sur la scène européenne.

Óscar Orellana pour l’intérim, Xavi Pascual ciblé

En attendant de trouver un nouveau technicien, c’est l’assistant Óscar Orellana qui assurera l’intérim sur le banc.

Selon plusieurs médias espagnols, le FC Barcelone ferait de Xavi Pascual — ancien coach du club entre 2008 et 2016, actuellement libre après son passage au Zénith Saint-Pétersbourg — sa priorité pour reprendre les rênes. Le technicien catalan aurait toutefois posé certaines conditions, notamment des renforts pour renforcer l’effectif.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

