Avec une deuxième saison en G-League, Killian Hayes veut « voir la lumière au bout du tunnel »

Comme Olivier Sarr, il a décidé de faire sa saison en G-League, après que les portes de la NBA se soient fermées devant lui à quelques jours du début de la saison régulière. Testé par les Cleveland Cavaliers pendant le camp d’entraînement et la pré-saison mais coupé le 15 octobre, Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) est aujourd’hui un joueur du Cleveland Charge, l’équipe affiliée dans la division inférieure.

Le meneur franco-américain va donc effectuer sa deuxième saison complète en G-League. L’année dernière avec les Long Island Nets, il avait compilé 16,7 points à 46,2% aux tirs (dont 37,1% à 3-points), 5,3 rebonds, 7,3 passes décisives et 2,1 interception en 32 minutes de moyenne. Une découverte pour lui, qui n’avait jamais été envoyé dans cette ligue depuis sa Draft en 2020.

Débuts retardés

Mais alors que la saison de G-League a commencé depuis quelques jours, Hayes n’a toujours pas foulé les parquets. Il n’a pas pris part aux deux premiers matchs du Cleveland Charge (deux défaites). Et pour cause, il est actuellement blessé à la hanche gauche. Une blessure récurrente qui l’a suivi toute la saison dernière, et l’avait empêché d’obtenir une place dans l’effectif des Nets en début de saison.

Mais rien de sérieux, et il devrait pouvoir porter pour la première fois le maillot du Charge assez rapidement. « Honnêtement, je suis prêt pour que la saison commence. J’en ai marre des entraînements… Je suis là pour jouer des matchs et être compétitif » a-t-il expliqué dans une interview récente auprès de Spencer Davies pour le média RG.

GAME 2 ACTIVE ROSTER INACTIVES:

3 Killian Hayes | Left Hip

33 Luke Travers | Two-Way/NWT

35 Nae'Qwan Tomlin | Two-Way/NWT@ClevelandClinic | #ChargeOn pic.twitter.com/Ifb3n3nKIe — Cleveland Charge (@ChargeCLE) November 9, 2025

Une possibilité en NBA ?

Plus important, l’ex-choletais est aussi revenu sur sa décision de continuer en G-League, alors même que l’Europe lui faisait des appels de phare cet été (il a décliné une offre de l’ASVEL et reçu plusieurs coups de fils de clubs d’EuroLeague). Tout en en disant plus sur sa mentalité pour la suite de sa carrière. « L’année dernière, faire ce choix de venir en G-League était une grosse décision pour moi. Cette année, c’était plus simple de revenir… J’aime le basket. Donc j’ai envie de continuer à m’accrocher et de rester positif, pour pouvoir apercevoir la lumière au bout du tunnel. »

L’objectif est donc de rester dans l’écosystème NBA, et dans celui des Cleveland Cavaliers qui « croient en lui à 100% », selon ses mots. Le GM de l’équipe G-League a confirmé ce sentiment dans la même interview : « On parle d’un lottery pick [Top 14 de Draft] qui est encore jeune… Il y a encore quelques petites choses que nous voulons voir dans son développement, mais je pense qu’il est sur la bonne voie et qu’il peut retourner en NBA. » La franchise apprécie ses qualités de meneur gestionnaire et ses capacités défensives.

Il y a en une possibilité que les Cavaliers fassent appel à Killian Hayes pendant la saison, comme l’avaient fait les Nets en février dernier. Mais il faudrait pour cela que les blessures s’accumulent. Il y a en effet déjà… quatre meneurs dans l’équipe de l’Ohio (Darius Garland, Lonzo Ball, Craig Porter Jr, Tyrese Proctor). Cependant, une place reste vacante dans l’effectif. Il faudra pour cela d’abord guérir de sa blessure à la hanche, puis performer en G-League.