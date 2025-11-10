Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
G-League

Avec une deuxième saison en G-League, Killian Hayes veut « voir la lumière au bout du tunnel »

G-League - Actuellement blessé, Killian Hayes continue à miser sur sa carrière aux États-Unis en attaquant sa deuxième saison complète en G-League, avec l'équipe affiliée aux Cleveland Cavaliers. Le GM de l'équipe a dit qu'il « pouvait retourner en NBA. »
|
00h00
Résumé
Écouter
Avec une deuxième saison en G-League, Killian Hayes veut « voir la lumière au bout du tunnel »

Hayes au Media Day du Cleveland Charge

Crédit photo : Cleveland Charge

Comme Olivier Sarr, il a décidé de faire sa saison en G-League, après que les portes de la NBA se soient fermées devant lui à quelques jours du début de la saison régulière. Testé par les Cleveland Cavaliers pendant le camp d’entraînement et la pré-saison mais coupé le 15 octobre, Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) est aujourd’hui un joueur du Cleveland Charge, l’équipe affiliée dans la division inférieure.

Le meneur franco-américain va donc effectuer sa deuxième saison complète en G-League. L’année dernière avec les Long Island Nets, il avait compilé 16,7 points à 46,2% aux tirs (dont 37,1% à 3-points), 5,3 rebonds, 7,3 passes décisives et 2,1 interception en 32 minutes de moyenne. Une découverte pour lui, qui n’avait jamais été envoyé dans cette ligue depuis sa Draft en 2020.

LIRE AUSSI

Débuts retardés

Mais alors que la saison de G-League a commencé depuis quelques jours, Hayes n’a toujours pas foulé les parquets. Il n’a pas pris part aux deux premiers matchs du Cleveland Charge (deux défaites). Et pour cause, il est actuellement blessé à la hanche gauche. Une blessure récurrente qui l’a suivi toute la saison dernière, et l’avait empêché d’obtenir une place dans l’effectif des Nets en début de saison.

Mais rien de sérieux, et il devrait pouvoir porter pour la première fois le maillot du Charge assez rapidement. « Honnêtement, je suis prêt pour que la saison commence. J’en ai marre des entraînements… Je suis là pour jouer des matchs et être compétitif » a-t-il expliqué dans une interview récente auprès de Spencer Davies pour le média RG.

Une possibilité en NBA ?

Plus important, l’ex-choletais est aussi revenu sur sa décision de continuer en G-League, alors même que l’Europe lui faisait des appels de phare cet été (il a décliné une offre de l’ASVEL et reçu plusieurs coups de fils de clubs d’EuroLeague). Tout en en disant plus sur sa mentalité pour la suite de sa carrière. « L’année dernière, faire ce choix de venir en G-League était une grosse décision pour moi. Cette année, c’était plus simple de revenir… J’aime le basket. Donc j’ai envie de continuer à m’accrocher et de rester positif, pour pouvoir apercevoir la lumière au bout du tunnel. »

LIRE AUSSI

L’objectif est donc de rester dans l’écosystème NBA, et dans celui des Cleveland Cavaliers qui « croient en lui à 100% », selon ses mots. Le GM de l’équipe G-League a confirmé ce sentiment dans la même interview : « On parle d’un lottery pick [Top 14 de Draft] qui est encore jeune… Il y a encore quelques petites choses que nous voulons voir dans son développement, mais je pense qu’il est sur la bonne voie et qu’il peut retourner en NBA. » La franchise apprécie ses qualités de meneur gestionnaire et ses capacités défensives.

Il y a en une possibilité que les Cavaliers fassent appel à Killian Hayes pendant la saison, comme l’avaient fait les Nets en février dernier. Mais il faudrait pour cela que les blessures s’accumulent. Il y a en effet déjà… quatre meneurs dans l’équipe de l’Ohio (Darius Garland, Lonzo Ball, Craig Porter Jr, Tyrese Proctor). Cependant, une place reste vacante dans l’effectif. Il faudra pour cela d’abord guérir de sa blessure à la hanche, puis performer en G-League.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
G League
G League
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Nouvelles rassurantes pour Lucas Ugolin : pas de fracture !
Joan Peñarroya n'est plus l'entraîneur du FC Barcelone
EuroLeague
00h00Le FC Barcelone se sépare de son coach
G League
00h00Avec une deuxième saison en G-League, Killian Hayes veut « voir la lumière au bout du tunnel »
Rudy Gobert a dominé à Sacramento ce dimanche avec Minnesota
NBA
00h00Rudy Gobert impérial, Minnesota surclasse Sacramento
ELITE 2
00h00Talis Soulhac brille à Gries-Souffel et égale ses records en LNB
Antoine Rigaudeau en 1989-1990 avec Cholet Basket
France
00h00Quand Antoine Rigaudeau, Michel Léger et Thierry Chevrier reprennent symboliquement une licence à Cholet Basket
Betclic ELITE
00h00Malgré 115 points encaissés, Limoges quitte Paris avec les honneurs
ELITE 2
00h00« Si on arrive à mettre 91 points en proposant ce basket-là… » : l’Élan Béarnais croit en son potentiel
Betclic ELITE
00h00L’AS Monaco redevient seul leader malgré la sanction, Saint-Quentin se rassure un peu
Betclic ELITE
00h00Antoine Eïto explique sa décision, « à l’arrache », de signer avec Boulazac
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Lenny Wilkens : l’homme derrière le titre historique de Seattle est décédé
Rudy Gobert a dominé à Sacramento ce dimanche avec Minnesota
NBA
00h00Rudy Gobert impérial, Minnesota surclasse Sacramento
NBA
00h00Zeljko Obradovic incendie le projet NBA Europe sans Belgrade : « C’est une grande honte ! »
NBA
00h00Victor Wembanyama veut progresser auprès de son idole Kevin Durant : « J’ai des centaines de questions à lui poser »
NBA
00h00Wembanyama et San Antonio retrouvent la victoire, Sarr à 20 points, Diabaté en double-double, Raynaud quasiment
NBA
00h00Début de carrière historique pour Alexandre Sarr, dans les pas d’un record de Victor Wembanyama
NBA
00h00Jalen Green explose pour ses débuts avec Phoenix contre les Clippers : un record d’entrée et la victoire pour l’ancien joueur de Houston
NBA
00h00Première titularisation discrète pour Nicolas Batum avec des Clippers diminués face à Phoenix
NBA
00h00NBA Europe : le patron de l’EuroLeague dénonce un projet qui « nuira au basket européen »
NBA
00h00Nikola Jokic écrase Miami avec son cinquième triple-double de la saison
1 / 0