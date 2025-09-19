Recherche
EuroLeague

Coup dur : Mouhammadou Jaiteh gravement blessé avec Dubaï, sa saison compromise

EuroLeague - Mouhammadou Jaiteh s’est gravement blessé au tendon d’Achille lors d’un match de présaison avec Dubaï. Selon BasketNews, l’international français pourrait manquer l’intégralité de la saison 2025-2026 et donc la première participation du club émirati en EuroLeague.
|
00h00
Résumé
Écouter
Coup dur : Mouhammadou Jaiteh gravement blessé avec Dubaï, sa saison compromise

Mouhammadou Jaiteh s’est gravement blessé contre le CSKA Moscou

Crédit photo : Julie Dumélié

Mouhammadou Jaiteh (2,11 m, 30 ans) aurait subi une rupture du tendon d’Achille en préparation avec son nouveau club. L’international français pourrait manquer l’intégralité de la saison 2025-2026 avec son nouveau club de Dubaï, selon Sport24 et BasketNews.

Une saison blanche en perspective pour Jaiteh

Arrivé il y a peu à Dubaï après deux saisons à Monaco et l’EuroBasket avec l’équipe de France, Mouhammadou Jaiteh ne devrait pas participer à l’historique première campagne d’EuroLeague du club émirati. Touché au tendon d’Achille lors d’un match de présaison ce jeudi 18 septembre contre le CSKA Moscou, l’intérieur français doit subir une opération qui devrait le tenir éloigné des parquets plusieurs mois.

Un rôle majeur attendu à Dubaï

Recruté pour apporter son expérience et son impact dans la raquette, Jaiteh devait être un élément central du dispositif de Dubaï, qui s’apprête à découvrir l’EuroLeague. Son absence laisse un vide considérable dans la raquette, où le staff devra désormais s’appuyer sur Mfiondu Kabengele, Kenan Kamenjaš et Filip Petrušev, entre autre.

Des repères solides en EuroLeague et avec les Bleus

Jaiteh sortait pourtant d’une saison convaincante avec Monaco. En EuroLeague, il avait brillé en playoffs contre Barcelone (8,8 points, 3,8 rebonds et 2 interceptions de moyenne) et s’était distingué au Final Four avec une prestation remarquée face à l’Olympiakos (11 points et 6 rebonds) en demi-finales. Cet été, il avait également confirmé son rôle avec l’équipe de France lors de l’EuroBasket 2025 (8,2 points et 4,7 rebonds en moins de 20 minutes).

LIRE AUSSI

Pour un joueur s’étant installé au plus haut niveau ces dernières années, cette blessure apparaît comme un terrible coup d’arrêt. Dubaï devra lancer son projet en EuroLeague sans l’une de ses recrues phares, tandis que Jaiteh devra entamer une longue rééducation pour espérer revenir à son meilleur niveau.

sworn
Terrible ! Un joueur qui a beaucoup progressé malgré des défauts clairement identifiables, mais il connait son rôle et le fait à merveille depuis quelques saisons. Force à lui !
lulutoutvert
tout à fait la fatigue d'une longue saison, et d'une inter-saison à jouer en EdF avec très peu de repos. Et paf !!! le physique qui prend. courage.
gomma
C'est moi ou les blessures pleuvent en ce début de saison ? Est-ce que la participation des joueurs à l'Euro est une cause avérée ? Je crains que les clubs (particulièrement en NBA) mettent des gros bâtons dans les roues des joueurs qui aimeraient jouer pour leurs équipes nationales ...
da_yeti
Je ne suis pas persuadé que la raison soit l’Euro car durant les précédents Euros, il y a eu beaucoup moins de blessés. De plus il y a eu des blessés durant la prépa. Je me demande le rôle qu’a joué la canicule face à tous ces blessés de début d’année.
lefree74
aïe aïe un tendon d'Achille c'est la poisse. courage à Mam et reviens vite
alco23
Bon rétablissement Mam, sois fort!
cyril68
Ah, c'est moche. Je lui souhaite un bon rétablissement.
