Coup dur : Mouhammadou Jaiteh gravement blessé avec Dubaï, sa saison compromise

Mouhammadou Jaiteh (2,11 m, 30 ans) aurait subi une rupture du tendon d’Achille en préparation avec son nouveau club. L’international français pourrait manquer l’intégralité de la saison 2025-2026 avec son nouveau club de Dubaï, selon Sport24 et BasketNews.

Παγωμάρα στην Dubai BC, σοβαρός τραυματισμός για τον Μαμ Τζαϊτέ https://t.co/XF0usm0BMz pic.twitter.com/f5DCgBltzg — SPORT24 (@sport24) September 18, 2025

Une saison blanche en perspective pour Jaiteh

Arrivé il y a peu à Dubaï après deux saisons à Monaco et l’EuroBasket avec l’équipe de France, Mouhammadou Jaiteh ne devrait pas participer à l’historique première campagne d’EuroLeague du club émirati. Touché au tendon d’Achille lors d’un match de présaison ce jeudi 18 septembre contre le CSKA Moscou, l’intérieur français doit subir une opération qui devrait le tenir éloigné des parquets plusieurs mois.

Un rôle majeur attendu à Dubaï

Recruté pour apporter son expérience et son impact dans la raquette, Jaiteh devait être un élément central du dispositif de Dubaï, qui s’apprête à découvrir l’EuroLeague. Son absence laisse un vide considérable dans la raquette, où le staff devra désormais s’appuyer sur Mfiondu Kabengele, Kenan Kamenjaš et Filip Petrušev, entre autre.

Des repères solides en EuroLeague et avec les Bleus

Jaiteh sortait pourtant d’une saison convaincante avec Monaco. En EuroLeague, il avait brillé en playoffs contre Barcelone (8,8 points, 3,8 rebonds et 2 interceptions de moyenne) et s’était distingué au Final Four avec une prestation remarquée face à l’Olympiakos (11 points et 6 rebonds) en demi-finales. Cet été, il avait également confirmé son rôle avec l’équipe de France lors de l’EuroBasket 2025 (8,2 points et 4,7 rebonds en moins de 20 minutes).

Pour un joueur s’étant installé au plus haut niveau ces dernières années, cette blessure apparaît comme un terrible coup d’arrêt. Dubaï devra lancer son projet en EuroLeague sans l’une de ses recrues phares, tandis que Jaiteh devra entamer une longue rééducation pour espérer revenir à son meilleur niveau.