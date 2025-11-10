Carla Leite forfait pour le rassemblement des Bleues

Alors que Jean-Aimé Toupane a procédé à un turnover important de son effectif pour le tournoi amical en Espagne, le sélectionneur devra composer sans l’une des rares joueuses WNBA appelées. Pour raisons médicales, Carla Leite (1,75 m, 21 ans) est forfait pour les deux matchs de préparation face à l’Italie et l’Espagne.

Carla Leite forfait pour raisons médicales 🇫🇷 La meneuse tricolore présente en effet un état de fatigue général important, constaté par le staff médical des Bleues, qui ne lui permet pas d’être en pleine possession de ses moyens pour ce rassemblement. À bientôt en bleu 🇫🇷… pic.twitter.com/n9dUZbrKb3 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) November 10, 2025

La jeune meneuse a rejoint le rassemblement ce weekend après une saison pleine en WNBA chez les Golden State Valkyries (7 points, 1,3 rebond et 1,9 passe décisive en 16 minutes de moyenne sur 39 matchs joués), jusqu’à sortir en playoffs mi-septembre. Elle avait directement rejoint son club de Saragosse en Espagne, dont elle a porté le maillot deux semaines plus tard.

PROFIL JOUEUR Carla LEITE Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 21 ans (16/04/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 7 #88 REB 1,3 #138 PD 1,9 #71

En plein cœur d’un calendrier intense qui l’a vu enchaîner, le staff médical des Bleues a constaté “un état de fatigue général important” chez Carla Leite. Celui-ci “ne lui permet pas d’être en pleine possession de ses moyens pour ce rassemblement”, qu’elle quitte donc en ce début de semaine.

Ce forfait reste sans gravité pour les Bleues lors de cette fenêtre internationale, dont l’enjeu est à relativiser. En effet, la France est déjà qualifiée pour le second tour de l’Euro 2027, ce qui permet au sélectionneur de procéder à une revue d’effectifs en appelant plusieurs jeunes. Aïnhoa Risacher (ASVEL, 17 ans), Alicia Tournebize (1,94 m, 18 ans), Sarah Cissé (1,88 m, 18 ans) ou encore Nell Angloma (1,80 m, 19 ans) ont été convoquées pour préparer l’avenir à court ou moyen terme.