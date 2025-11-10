Recherche
Équipe de France

Carla Leite forfait pour le rassemblement des Bleues

EQUIPE DE FRANCE - Jean-Aimé Toupane devra composer sans l'une de ses deux joueuses WNBA appelées pour la fenêtre internationale de novembre. Avant de prendre la direction de l'Espagne, le staff des Bleues a annoncé le forfait de Carla Leite, invoquant des "raisons médicales".
Carla Leite est forfait pour les deux matchs de l’équipe de France en Espagne.

Alors que Jean-Aimé Toupane a procédé à un turnover important de son effectif pour le tournoi amical en Espagne, le sélectionneur devra composer sans l’une des rares joueuses WNBA appelées. Pour raisons médicales, Carla Leite (1,75 m, 21 ans) est forfait pour les deux matchs de préparation face à l’Italie et l’Espagne.

La jeune meneuse a rejoint le rassemblement ce weekend après une saison pleine en WNBA chez les Golden State Valkyries (7 points, 1,3 rebond et 1,9 passe décisive en 16 minutes de moyenne sur 39 matchs joués), jusqu’à sortir en playoffs mi-septembre. Elle avait directement rejoint son club de Saragosse en Espagne, dont elle a porté le maillot deux semaines plus tard.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Carla Leite.jpg
Carla LEITE
Poste(s): Meneur
Taille: 175 cm
Âge: 21 ans (16/04/2004)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / WNBA
PTS
7
#88
REB
1,3
#138
PD
1,9
#71

En plein cœur d’un calendrier intense qui l’a vu enchaîner, le staff médical des Bleues a constaté “un état de fatigue général important” chez Carla Leite. Celui-ci “ne lui permet pas d’être en pleine possession de ses moyens pour ce rassemblement”, qu’elle quitte donc en ce début de semaine.

Rédaction

Ce forfait reste sans gravité pour les Bleues lors de cette fenêtre internationale, dont l’enjeu est à relativiser. En effet, la France est déjà qualifiée pour le second tour de l’Euro 2027, ce qui permet au sélectionneur de procéder à une revue d’effectifs en appelant plusieurs jeunes. Aïnhoa Risacher (ASVEL, 17 ans), Alicia Tournebize (1,94 m, 18 ans), Sarah Cissé (1,88 m, 18 ans) ou encore Nell Angloma (1,80 m, 19 ans) ont été convoquées pour préparer l’avenir à court ou moyen terme.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

