Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

ITW Mam’ Jaiteh : « La désunion de la fin de match contre Israël est un peu alarmante »

Un peu moins de 24 heures après la première défaite de l'équipe de France à l'EuroBasket (69-82 contre Israël), le pivot des Bleus, Mouhammadou Jaiteh, s'est exprimé en conférence de presse.
|
00h00
Résumé
Écouter
ITW Mam’ Jaiteh : « La désunion de la fin de match contre Israël est un peu alarmante »

Mam’ Jaiteh pourrait de nouveau être le seul pivot des Bleus mardi contre la Pologne

Crédit photo : Julie Dumélié

Mam’, comment avez-vous digéré votre première défaite dans cet EuroBasket ? Après une nuit de sommeil, avez-vous pu passer à autre chose ? 

Pas encore. Je pense que chacun doit se regarder dans la glace, pour se corriger, améliorer tout ce qui est possible. C’est très important d’avoir cette capacité à réagir et rebondir. Dans une compétition comme cela, on sait malheureusement qu’il y aura des moments difficiles. La défaite d’Israël était totalement évitable. Mardi, ce sera un match clef pour nous, on va affronter une équipe en pleine confiance. On sait que si on ne se remet pas vite en question, ça ne passera pas.

« Notre difficulté sur la zone,
toute l’Europe l’a vu »

Avez-vous déjà pu effectuer un débriefing ? 

Non, non, on a terminé tard. On va tout faire cet après-midi plutôt. Entre joueurs, on est soudés malgré tout donc on en a déjà un peu parlé entre nous, même avec certains membres du staff. Il va falloir que l’on puisse très vite se mettre sur la même page car on sait malheureusement que les autres équipes vont refaire la même défense qu’hier. Toute l’Europe l’a vu. Il va falloir trouver des solutions vite car on sera ciblé sur ça sinon.

Que vous a dit Frédéric Fauthoux ? 

Il avait de la frustration, forcément. Il reste un compétiteur, comme nous. Perdre face à un adversaire qu’on a trouvé plus fort, c’est une chose. Mais perdre face à un adversaire que l’on a trouvé moins fort, qu’on sait qu’on leur a plus donné le match qu’autre chose, c’est différent. Donc il était évidemment frustré mais il s’est aussi voulu rassurant pour la suite. Le but d’une compétition européenne est de ne pas monter trop haut quand on gagne et de ne pas descendre trop bas quand on perd. Il faut garder cette capacité de rebondir, aussi bien les joueurs que le staff. Il en a conscience et il sait qu’on a besoin de lui mardi.

Mam’ Jaiteh lors de la conférence de presse ce lundi midi à Katowice (photo : Julie Dumélié)

Avec du recul, comment expliquer la désunion des dernières minutes ? Contre la Slovénie samedi, on vous a vu tout tenter pour le goal-average pour finalement complètement ouvrir les vannes dimanche, abandonnant plein de lay-ups en contre-attaque…

C’est un peu alarmant. Il va falloir mettre l’accent dessus, c’est l’une des première fois où l’on a vu une telle désunion, où l’on a vu lâché. Pourtant, nous sommes parfaitement conscients de l’importance de chaque point à l’Euro. Cette fin de match peut nous coûter très cher pour la suite. Il y avait peut-être un peu d’inexpérience. On a fait ces erreurs-là, il faut en avoir conscience mais s’en servir désormais pour se rattraper. Car tout reste encore jouable, malgré tout.

« Prêts à tous les scénarios possibles »

Avec la blessure d’Alexandre Sarr, vous étiez le seul vrai pivot disponible. Comment analysez-vous votre performance ? 

Comme tous les matchs, j’ai essayé d’apporter ce que je pouvais à l’équipe, d’être compatible au maximum avec les uns et les autres. Je suis toujours quelqu’un qui va regarder ce que j’aurais pu faire mieux. Quand on gagne, ça passe mieux mais quand on perd, les détails ratés prennent d’autant plus d’importance. Je repense à certaines actions que j’aurais pu mieux faire, et toutes les choses que je peux contrôler.

Mouhammadou JAITEH
Mouhammadou JAITEH
9
PTS
5
REB
1
PDE
Logo EuroBasket
ISR
82 69
FRA

Si cette configuration était appelée à durer, que faudrait-il changer ? 

Ce serait une question d’adaptation. Il y aurait plus de temps passé sur le terrain donc il faudrait plus de lucidité, plus d’impact encore. On est prêts à tous les scénarios possibles et on a le groupe pour. Malgré tout, on était encore devant au début du quatrième quart-temps.

Propos recueillis à Katowice,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
glidos
Enlève tes moufles, ne tombe pas au moindre coup de vent, un peu de plus de grinta et de bave aux lèvres, ça sera déjà pas mal.
Répondre
(0) J'aime
patieu
Je suis d'accord avec les critiques que l'on peut lui faire (notamment les moufles), mais je l'ai vu aussi de nombreuses fois faire des appels de balle en coupant vers le panier après avoir poser un bloc, ou en poste bas et jamais il ne reçoit la balle. Je me demande comment il est accepté par ces coéquipiers, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas confiance en lui. Et ça d'autant plus que dans les mêmes situations (bon ok, il n'y en a pas eu bcp hier), Hoard est plus vite servi. Ca vient peut-être aussi du fait qu'il ne se place pas bien, mais sa situation m'interroge. En tout cas, on ne peut pas se le permettre, on a que lui en pivot!
Répondre
(2) J'aime
ryosanada
Interview intéressante. Il est très lucide sur la situation. J'aime bien son discours. C'est rassurant parce que ca donne l'idée qu'ils ne sont pas hors sol, qu'ils ont bien conscience de ce qu'ils doivent améliorer.
Répondre
(2) J'aime
Livenews
WNBA
00h00Six Françaises distinguées dans les 25 meilleures jeunes joueuses de WNBA par ESPN !
EuroBasket
00h00Avec 63 points d’écart, l’Allemagne écrase la Grande-Bretagne et s’offre un festival offensif record !
Guerschon Yabusele a fait son mea culpa après France - Israël et compte se reprendre
EuroBasket
00h00Ciblé par les défenses, « parfois trop collectif », Guerschon Yabusele doit s’ajuster
EuroBasket
00h00Invaincue après quatre matchs, la Turquie réalise son meilleur EuroBasket depuis 2009 !
Frédéric Fauthoux a dressé le bilan de la défaite contre Israël, et de ce qu'il faudra faire de mieux dans la suite de l'Euro
EuroBasket
00h00France – Israël, le jour d’après : « C’est l’apprentissage pour beaucoup, joueurs et staff »
EuroBasket
00h00ITW Mam’ Jaiteh : « La désunion de la fin de match contre Israël est un peu alarmante »
EuroLeague
00h00Frank Ntilikina parti pour rester et prolonger au Partizan Belgrade ?
EuroBasket
00h00Avec Jordan Loyd, le débat des joueurs naturalisés est relancé : « Ce n’est pas bien »
vucevic allman monténégro
EuroBasket
00h00Un grand Vucevic, un Kyle Allman clutch : le Monténégro garde espoir pour les 1/8e de finale
La séquence de fin de match de Sylvain Francisco contre la Slovénie a fait réagir Draymond Green
EuroBasket
00h00Draymond Green tacle Sylvain Francisco : « C’est pour ça que c’était important de battre la France à Paris »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
1 / 0