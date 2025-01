Jerry Boutsiele officiellement le premier Français à jouer pour Dubaï

C’est désormais officiel : Jerry Boutsiele va être le premier Français à évoluer sous les couleurs du Dubaï BC. Annonce chez le club des Émirats arabes unis, l’intérieur a donc bien quitté en milieu de son saison le club turc de Karsiyaka, en proie à des difficultés financières et donc une vague de départs de ses joueurs (James Webb III, Errick McCollum).

Jerry Boutsiele (2,04 m, 32 ans) va donc renforcer la colonie d’anciens de Betclic ELITE qui ont posé leurs valises à Dubaï. Avant la signature du natif de l’Essonne, cinq joueurs ayant connu le championnat de France se sont engagés avec le club du golfe Persique : l’ex-meilleur marqueur Danilo Andjusic, le sniper Klemen Prepelic vu à Limoges et Levallois, l’ancien Dijonnais Leyton Hammonds ou deux flops étiquetés Le Mans et Bourg, Nate Mason et JaCorey Williams. Même le coach a déjà connu la Pro A dans une autre vie : Jurica Golemac, joueur du Paris-Levallois en 2007/08 !

Pour sa première année d’existence, le Dubaï BC évolue dans l’ABA League (Ligue Adriatique), avec une 4e place au bout de la première partie de saison, derrière le Partizan Belgrade, le Buducnost Podgorica et l’Étoile Rouge de Belgrade.