Jerry Boutsiele continue sa route à… Dubaï !

Après un dernier match non disputé contre l’Anadolu Efes, Jerry Boutsiele (2,04 m, 32 ans) ne finira pas la saison en Turquie. Le pivot français passé par Cholet, Limoges ou encore Monaco va prendre la direction du Dubaï BC, selon une information du média grec SportalGR, que nous pouvons confirmer de notre côté. Il va terminer la saison 2024/25 aux Émirats Arabes Unis dans ce tout nouveau club qui joue l’ABA League (Ligue Adriatique). Et ainsi rallier un effectif composé de gros noms comme Davis Bertans ou Klemen Prepelic. Il y rejoindra aussi son ancien coéquipier à l’AS Monaco Danilo Andjusic, quatrième meilleur marqueur de l’équipe.

Depuis son départ du championnat de France en 2022, Boutsiele a parcouru la Turquie au Bahçeşehir puis à Karşıyaka. Cette saison, il connaissait des statistiques en-deçà de ses deux dernières, avec 11,2 points à 66,7% aux tirs, 5,6 rebonds et 1,1 passe décisive en 22 minutes de moyenne en championnat turc. Il n’avait réussi qu’un seul double-double, contre 17 la saison dernière. Il jouait aussi la Ligue des Champions, mais peinait là-aussi à dominer. C’est après une quinzaine de matchs disputés sous ce nouveau maillot qu’il va donc encore changer de destination, direction encore un peu plus au sud, à Dubaï. Il sera le premier français à rejoindre ce club, mais pas le premier issu de Betclic Élite.

Jerry Boutsiele has left Pinar Karsiyaka and he's headed to Dubai BC until the end ot the 2024-25 season, via @SportalgrG pic.twitter.com/XXWQlRg6YF

— Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) December 30, 2024