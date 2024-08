Leyton Hammonds, de la JDA Dijon à Dubaï : une grosse colonie d’anciens de Betclic ÉLITE aux Émirats arabes unis

Arrivé à Dijon en janvier, Leyton Hammonds (2,03 m, 29 ans) aura bien optimisé son semestre à la JDA. En quelques mois sur place, l’intérieur texan a remporté son second trophée professionnel avec la Coupe de France, tenant un rôle crucial en finale contre Strasbourg pour son dernier match sous les couleurs bourguignonnes (11 points à 4/6, dont 3/3 à 3-points, 2 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception en 22 minutes).

Après cette petite expérience tricolore, l’Américain a trouvé sa nouvelle destination, faisant dans l’exotisme. Pour cause, Hammonds s’est engagé avec le Dubaï Basketball Club et vient boucler le recrutement du club émirien avec un contrat 1+1.

Welcome, Leyton Hammonds ✊ We complete our roster with the experienced American on a 1 + 1 year deal ✍ مرحباً، ليتنون هاموندز 👋 نستكمل قائمتنا للموسم الجديد بالتعاقد مع النجم الأمريكي بعقد مدته عام واحد مع إمكانية التمديد لعام إضافي ✍️#DubaiBasketball #ABALeague #YallaDB pic.twitter.com/DAfNNOq0TT — Dubai Basketball Club (@dubaibasket) August 23, 2024

Vainqueur du tout premier match de son histoire jeudi (84-46 en amical contre le Dinamo Zagreb), le futur pensionnaire de Ligue Adriatique possède de forts accents en Betclic ÉLITE avec pas moins de cinq anciens joueurs du championnat de France à Dubaï : Leyton Hammonds, donc, mais aussi un ex-meilleur marqueur avec Danilo Andjusic, le sniper Klemen Prepelic vu à Limoges et Levallois, ou deux flops étiquetés Le Mans et Bourg, Nate Mason et JaCorey Williams. Même le coach a déjà connu la Pro A dans une autre vie : Jurica Golemac, joueur du Paris-Levallois en 2007/08 !