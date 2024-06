Jurica Golemac est le nouveau coach du BC Dubaï

Nouvellement intégré à la Ligue Adriatique, le BC Dubaï a fait confiance à Jurica Golemac pour devenir le premier entraîneur de son histoire.

OFFICIAL: @dubaibasket reaches an agreement with Jurica Golemac to be their new head coach! 🤝

More at: https://t.co/cEBBP6DVgo#ABALiga pic.twitter.com/ADfBXArjCe

— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) June 20, 2024