Klemen Prepelic aussi parmi les premières recrues de Dubaï

Symbole de l’échec slovène au pied du podium olympique en 2021, avec cette action contre la France qui risque de le hanter jusqu’à la fin de ses jours, Klemen Prepelic (1,91 m, 31 ans) a peut-être un peu plus envie que les autres de retrouver les JO. Ainsi, il fut l’un des rares à surnager (19 points à 5/12 et 2 passes décisives) lors de la claque en ouverture du TQO contre la Croatie (92-108).

L’ancien shooteur du Limoges CSP et des Metropolitans 92 était, aussi, peut-être soulagé par la clarification de son avenir. À l’image de Danilo Andjusic, le champion d’Europe 2017 a opté pour le nouveau projet du BC Dubaï, coaché par son compatriote Jurica Golemac. Il sort d’une saison partagée entre le Cedevita Olimpija Ljubljana et le Galatasaray Istanbul (14,8 points à 37%, 2,5 rebonds et 6,5 passes décisives).

Selon Eurohoops, l’international italien Awudu Abass fait aussi partie des premières recrues du club émirien.